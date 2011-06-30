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Google'dan Flash'dan HTML5'a çeviri aracı; Swiffy

7 yıl
11,3b
1
11
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Apple ile birlikte HTML5'a önemli destek veren firmalardan olan Google, Flash içerikleri HTML5'a dönüştürülmesinde geliştiricilere büyük kolaylık sağlayacak olan Swiffy isimli dönüştürücüsünü Google Labs üzerinden kullanıma sundu.

*.swf formatındaki Flash dosyasının upload edilmesinin ardından Swiffy devreye giriyor ve dosyayı HTML5'a uygun hale getirerek Flash içeriğin başta Flash desteği bulmayan cihazlar iPhone ve iPad ile HTML5 destekli tarayıcılar Chrome ve Safari üzerinden görüntülenebilmesini sağlıyor. Bütün Flash içeriklerini HTML5'a dönüştürebilme konusunda sıkıntılar çeken Swiffy için Google'ın hazırladığı örneklere buradan göz atabilirsiniz.

Google'ın yanı sıra Adobe'da bu senenin başında Flash'tan HTML5 dönüştürücü aracı Wallaby'i yayınlamıştı.


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fenci42 5 yıl
Malesef swiffiy eklentisi flash cs5 içinde çalıştıramadım.
Adobe wallaby indirdim kurdum fakat ActionScript desteği yok, fla dosyasını resim yayıp veriyor. Şöyle iyi bir program var mı tanıdığınız
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ezimuse 7 yıl
flashın sonu yok daha ölmez flash as 4 de çıkar 5 de çıkar ve büyük atlama yapar
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CodeX 7 yıl
Orjinal flash olan biraz daha canli
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Lordinarius 7 yıl
ipod touch da denedim çalışıyor
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séquestre 7 yıl
iPhone kullanıcılarına iyi haber ..
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Tanarri 7 yıl
benim gözlerimi yanlış görüyo yoksa orjinal flash dediği resim dahamı güzel görünüyo ?
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Bl00dyHell 7 yıl
Swiffy güzel de Flash'dan çevirdiği için biraz renk kaybı var sanki
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kara duman 7 yıl

Tanarri

benim gözlerimi yanlış görüyo yoksa orjinal flash dediği resim dahamı güzel görünüyo ?

doğru görüyor orjinal flash aha iyi gözüküyor bu işe mecbur olanlar katlanacak artık
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SEO-Uzmanı 7 yıl
flash'ın değerini daha sonradan anlayacaksınız ! :(
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Rainbow6 7 yıl
Iste flasin sorunlarindan bikan bi firma daha normalde google bu konuda mobil cihazlarinda ustunlugu oldugu halde bu konuda iki firmada hem fikir eger bu sistem gelisirse yeni surum cok daha dusuk donanimli gereksinimi olan mobil cihazlar piyasa cikabilir
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Mimar SaNAN 7 yıl
google akar dünya bakar ...
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