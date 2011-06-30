Google'dan Flash'dan HTML5'a çeviri aracı; Swiffy

Apple ile birlikte HTML5'a önemli destek veren firmalardan olan Google, Flash içerikleri HTML5'a dönüştürülmesinde geliştiricilere büyük kolaylık sağlayacak olan Swiffy isimli dönüştürücüsünü Google Labs üzerinden kullanıma sundu.

*.swf formatındaki Flash dosyasının upload edilmesinin ardından Swiffy devreye giriyor ve dosyayı HTML5'a uygun hale getirerek Flash içeriğin başta Flash desteği bulmayan cihazlar iPhone ve iPad ile HTML5 destekli tarayıcılar Chrome ve Safari üzerinden görüntülenebilmesini sağlıyor. Bütün Flash içeriklerini HTML5'a dönüştürebilme konusunda sıkıntılar çeken Swiffy için Google'ın hazırladığı örneklere buradan göz atabilirsiniz.

Google'ın yanı sıra Adobe'da bu senenin başında Flash'tan HTML5 dönüştürücü aracı Wallaby'i yayınlamıştı.