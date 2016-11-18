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Google’dan Star Wars temalı Cardboard

Rouge One: A Star Wars Story filmi vizyona girmeden önce tanıtım fırtınası kendini hissettirmeye başladı. Serinin karakterleri için hazırlanmış özel Cardboard gözlükleri satışta.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Daydream ile mobil tarafta sanal gerçeklik standartlarını oluşturmaya çalışan Google, bununla birlikte sektöre ilk adım attığı ürününü de unutmuyor. Google Cardboard, yeni Star Wars filmi için özel bir versiyon ile geliyor.

Koleksiyon Serisi Oldu

WOW! Stuff zinciri üzerinden satılacak olan Rouge One: A Star Wars Story Cardboard gözlükleri iki versiyona sahip. İlk versiyon Death Trooper görüntüsünde. İkinci versiyon iseK-2SO görünümünde. Bu iki versiyon da film içerisinde karakterlerin tasarımını yansıtıyor.

Geçen yıl Güç Uyanıyor filmi için de Disney ve Google pek çok Cardboard gözlük tasarımı piyasaya sürmüştü. Koleksiyoncular için önemli parçalar haline gelen ilk serinin ardından ikinci seri de yine büyük ilgi görecek.

Hali hazırda Android ve iOS için Cardboard uygulaması mevcut. Bu bakımdan içerik sıkıntısı yaşanmayacak. Ayrıca bir Star Wars VR uygulaması da serinin fanlarına sanal gerçeklik tecrübesi yaşatıyor. Yine film öncesinde bu kataloglara yeni içerikler eklenecek.

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Yeni gözlükler hali hazırda İngiltere’de satışa başladı. Aralık ayında Tesco mağazalar zincirinde de 16 Pound karşılığında satışa sunulacak. Diğer ülkelerde satılıp satılmayacağı ise bilinmiyor. 

 

http://www.pocket-lint.com/news/139497-immerse-yourself-in-rogue-one-a-star-wars-story-with-vr-viewers Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
exterminant 2 yıl
bence gereksiz işler
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hakanguven 2 yıl
gerçekten başarılı bir proje olmuş
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