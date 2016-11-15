OnePlus 3T ile tanışın

Bu yılın başlarında OnePlus 3 amiral gemi modelini piyasaya süren Çinli OnePlus, yılın sonuna geldiğimizde güncellenmiş bir OnePlus 3T ile tekrar karşımıza çıkıyor. Yeni model bazı açılardan önemli farklar barındırıyor.

Daha Güçlü Daha Kapasiteli

OnePlus 3T yine 5.5 inçlik Full HD optik AMOLED ekran ile geliyor. Super AMOLED paneli temel alan optik AMOLED ekran, kontrast ve renk sıcaklığı üzerinde çeşitli optimizasyonlar yapıyor. Ayrıca enerji verimliliği konusunda da öne çıkıyor.

Yonga seti Snapdragon 821 olarak belirlenmiş. 6GB LPDDR4 RAM ile birlikte performans orijinale göre yüzde 10-15 civarında artıyor. 64GB olan UFS 2.0 depolama kapasitesinin yanına bir de 128GB kapasite seçeneği eklenmiş. Arka kısımdaki 16MP çözünürlüğündeki Sony IMX298 sensör korunurken video yetenekleri geliştirilmiş. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğündeki kamera 16MP seviyesine yükseltilmiş.

Diğer bir gelişme ise bataryada. 3400mAh kapasitesine yükseltilen batarya, Dash hızlı şarj teknolojisi ile USB 2.0 Tip-C üzerinden 1 saatte yüzde 80 seviyesine kadar doluyor. Metal alaşımlı kasa, parmak izi okuyucu entegreli Home butonu gibi ayrıntıların değişmediği model yıl sonunda Android 7.0 işletim sistemine terfi edecek.