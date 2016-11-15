OnePlus 3T ile tanışın

Bu yılın başlarında OnePlus 3 amiral gemi modelini piyasaya süren Çinli OnePlus, yılın sonuna geldiğimizde güncellenmiş bir OnePlus 3T ile tekrar karşımıza çıkıyor. Yeni model bazı açılardan önemli farklar barındırıyor.
Daha Güçlü Daha Kapasiteli
OnePlus 3T yine 5.5 inçlik Full HD optik AMOLED ekran ile geliyor. Super AMOLED paneli temel alan optik AMOLED ekran, kontrast ve renk sıcaklığı üzerinde çeşitli optimizasyonlar yapıyor. Ayrıca enerji verimliliği konusunda da öne çıkıyor.
Yonga seti Snapdragon 821 olarak belirlenmiş. 6GB LPDDR4 RAM ile birlikte performans orijinale göre yüzde 10-15 civarında artıyor. 64GB olan UFS 2.0 depolama kapasitesinin yanına bir de 128GB kapasite seçeneği eklenmiş. Arka kısımdaki 16MP çözünürlüğündeki Sony IMX298 sensör korunurken video yetenekleri geliştirilmiş. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğündeki kamera 16MP seviyesine yükseltilmiş.
Diğer bir gelişme ise bataryada. 3400mAh kapasitesine yükseltilen batarya, Dash hızlı şarj teknolojisi ile USB 2.0 Tip-C üzerinden 1 saatte yüzde 80 seviyesine kadar doluyor. Metal alaşımlı kasa, parmak izi okuyucu entegreli Home butonu gibi ayrıntıların değişmediği model yıl sonunda Android 7.0 işletim sistemine terfi edecek.Ayrıca Bkz. "Matrix PowerWatch ile akıllı saatlerde şarj sorunu tarihe gömülüyor" 22 Kasım itibariyle ABD’de piyasaya çıkacak model 28 Kasım tarihinde de Avrupa kıyılarına ulaşacak. 64GB kapasiteli versiyon için 439$ fiyat etiketi belirlenirken, 128GB kapasiteli versiyon ise 479$ fiyat etiketine sahip.
https://oneplus.net/3t/overview Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca OnePlus ın beta programı var,buna katılma dereceleri var. eğer closed beta kullanıcısı olmak isterseniz ayda 4 (dört) güncelleme, community beta kullanıcısı olursanız ayda 1 (bir) yok kardeşim ben en stabil romu istiyorum derseniz 1.5-2 ayda 1 (bir) güncelleme garantisi veriyor. ve inanın bulduğum buglara verilen hızlı tepkiler ve teşekkür inanılmaz.
herhangibir satış ağıyla ortaklıkları olmadıkları için,sadece kendileri sattıkları için Türkiyeye gelmesi mevcut vergi sisteminde imkansız.Ama almak isteyenlere en kolay yol yavru vatana gitmek.Oraya gönderi yapıyorlar.KKTC de 1 haftalık kafa izni+önceden alınmış uçak bileti+ imei kayıt vergisi herşeyiyle en fazla 2 lira tutacak cihaz.Hemde gezmiş olursunuz. Kek gibi samsunga avuçla para vermeyin.
Yada verin,herkeste olmayan telefonu kullanma keyfi bize kalsın.
NEVER SETTLE ULAN hahahha :D