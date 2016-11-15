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OnePlus 3T ile tanışın

Rakiplerin birbiri ardına yeni modellerle boy gösterdiği yılın sonlarını boş geçmek istemeyen Çinli OnePlus, yeni nesil amiral gemi modeli öncesinde OnePlus 3 modelini güncelledi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,7b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın başlarında OnePlus 3 amiral gemi modelini piyasaya süren Çinli OnePlus, yılın sonuna geldiğimizde güncellenmiş bir OnePlus 3T ile tekrar karşımıza çıkıyor. Yeni model bazı açılardan önemli farklar barındırıyor.

Daha Güçlü Daha Kapasiteli

OnePlus 3T yine 5.5 inçlik Full HD optik AMOLED ekran ile geliyor. Super AMOLED paneli temel alan optik AMOLED ekran, kontrast ve renk sıcaklığı üzerinde çeşitli optimizasyonlar yapıyor. Ayrıca enerji verimliliği konusunda da öne çıkıyor.

Yonga seti Snapdragon 821 olarak belirlenmiş. 6GB LPDDR4 RAM ile birlikte performans orijinale göre yüzde 10-15 civarında artıyor. 64GB olan UFS 2.0 depolama kapasitesinin yanına bir de 128GB kapasite seçeneği eklenmiş. Arka kısımdaki 16MP çözünürlüğündeki Sony IMX298 sensör korunurken video yetenekleri geliştirilmiş. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğündeki kamera 16MP seviyesine yükseltilmiş.

Diğer bir gelişme ise bataryada. 3400mAh kapasitesine yükseltilen batarya, Dash hızlı şarj teknolojisi ile USB 2.0 Tip-C üzerinden 1 saatte yüzde 80 seviyesine kadar doluyor. Metal alaşımlı kasa, parmak izi okuyucu entegreli Home butonu gibi ayrıntıların değişmediği model yıl sonunda Android 7.0 işletim sistemine terfi edecek.

Ayrıca Bkz. "Matrix PowerWatch ile akıllı saatlerde şarj sorunu tarihe gömülüyor" 22 Kasım itibariyle ABD’de piyasaya çıkacak model 28 Kasım tarihinde de Avrupa kıyılarına ulaşacak. 64GB kapasiteli versiyon için 439$ fiyat etiketi belirlenirken, 128GB kapasiteli versiyon ise 479$ fiyat etiketine sahip.  

https://oneplus.net/3t/overview Yorum Yaz
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Delikli Nane 3 yıl en beğenilen
bu konuyu okuyanlarn ifadesi
sonra ulkemizde aynı fiyattan böyle bir cihaza sahip olamayacağımızı anlayınca
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WoXeD 3 yıl
oneplus3 kullanıcısı olarak bu cihazın çıkmasına üzülmedim aksine sevindim.çünkü yaptıkları açıklamada 2 cihazın tamamen aynı işletim sistemine sahip oldukları aynı zamanda güncelleme alacaklarını söylediler.bu durumda stabil 7 roma çok az kaldı demektir.
Ayrıca OnePlus ın beta programı var,buna katılma dereceleri var. eğer closed beta kullanıcısı olmak isterseniz ayda 4 (dört) güncelleme, community beta kullanıcısı olursanız ayda 1 (bir) yok kardeşim ben en stabil romu istiyorum derseniz 1.5-2 ayda 1 (bir) güncelleme garantisi veriyor. ve inanın bulduğum buglara verilen hızlı tepkiler ve teşekkür inanılmaz.
herhangibir satış ağıyla ortaklıkları olmadıkları için,sadece kendileri sattıkları için Türkiyeye gelmesi mevcut vergi sisteminde imkansız.Ama almak isteyenlere en kolay yol yavru vatana gitmek.Oraya gönderi yapıyorlar.KKTC de 1 haftalık kafa izni+önceden alınmış uçak bileti+ imei kayıt vergisi herşeyiyle en fazla 2 lira tutacak cihaz.Hemde gezmiş olursunuz. Kek gibi samsunga avuçla para vermeyin.
Yada verin,herkeste olmayan telefonu kullanma keyfi bize kalsın.
NEVER SETTLE ULAN hahahha :D
oneplus3 kullanıcısı olarak bu cihazın çıkmasına üzülmedim aksine sevindim.çünkü yaptıkları açıklamada 2 cihazın tamamen aynı işletim sistemine sahip oldukları ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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FiréLord 2 yıl
Kasa kalitesi olarak da rakiplerinden çok üstün bir cihaz.
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Regionella 2 yıl
@WoXeD Anladım kardeşim bilgiler için sağol. Ben de bugün siparişimi verdim, 2-3 haftaya elimde olacak inşallah. IMEI sorunun çözen biri de var trabzon'da, onu da orada hallettireceğim.
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alemburda34 3 yıl
İyi bari TR şebeke uyumlu modelide varmış.
Europe / Asia modelWCDMA: Bands 1/2/5/8
FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20
TDD-LTE: Bands 38/40
Ama bunların satışını xiaomi mi mix ve xiaomi mi note 2 bayaa törpüleyecek. Çünkü genelde OnePlus farklı kaliteli telefonlar arayanlar seçiyordu.
1 Yanıt Yanıtla
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Regionella 2 yıl alemburda34
Orijinalden alıntı: alemburda34
İyi bari TR şebeke uyumlu modelide varmış.
Europe / Asia modelWCDMA: Bands 1/2/5/8
FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20
TDD-LTE: Bands 38/40
Ama bunların satışını xiaomi mi mix ve xiaomi mi note 2 bayaa törpüleyecek. Çünkü genelde OnePlus farklı kaliteli telefonlar arayanlar seçiyordu.

Çinden gelen modelde şu bant genişlikleri mevcutmuş.
China modelWCDMA: Bands 1/2/5/8
FDD-LTE : Bands 1/3/5/7/8
TDD-LTE: Bands 38/39/40/41
TD-SCDMA : Bands 34/39
CDMA EVDO: BC0
Sizce bundan alsam Türkiye'de çekim sorunu yaşar mıyım?
Avrupa model ise bu
Europe / Asia modelWCDMA: Bands 1/2/5/8
FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20
TDD-LTE: Bands 38/40
2 Yanıt Yanıtla
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WoXeD 3 yıl
oneplus3 kullanıcısı olarak bu cihazın çıkmasına üzülmedim aksine sevindim.çünkü yaptıkları açıklamada 2 cihazın tamamen aynı işletim sistemine sahip oldukları aynı zamanda güncelleme alacaklarını söylediler.bu durumda stabil 7 roma çok az kaldı demektir.
Ayrıca OnePlus ın beta programı var,buna katılma dereceleri var. eğer closed beta kullanıcısı olmak isterseniz ayda 4 (dört) güncelleme, community beta kullanıcısı olursanız ayda 1 (bir) yok kardeşim ben en stabil romu istiyorum derseniz 1.5-2 ayda 1 (bir) güncelleme garantisi veriyor. ve inanın bulduğum buglara verilen hızlı tepkiler ve teşekkür inanılmaz.
herhangibir satış ağıyla ortaklıkları olmadıkları için,sadece kendileri sattıkları için Türkiyeye gelmesi mevcut vergi sisteminde imkansız.Ama almak isteyenlere en kolay yol yavru vatana gitmek.Oraya gönderi yapıyorlar.KKTC de 1 haftalık kafa izni+önceden alınmış uçak bileti+ imei kayıt vergisi herşeyiyle en fazla 2 lira tutacak cihaz.Hemde gezmiş olursunuz. Kek gibi samsunga avuçla para vermeyin.
Yada verin,herkeste olmayan telefonu kullanma keyfi bize kalsın.
NEVER SETTLE ULAN hahahha :D
1 Yanıt Yanıtla +6
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smart1978 3 yıl WoXeD
One Plus 3 artik satilmayacak.
Kaynak :
xda-developers.com/...
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smart1978 3 yıl
OnePlus 3 alanlara yazik veya alinmayacak eskidi oldurduler suan itibariyle .
One Plus 3 RIP ! ...
Hos geldin yenisi ...
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denizci535 3 yıl
Sonunda teknik olarak one plus 3 u bekledigimiz bu telefonda cikti on numaraaaaaaaaa. Bu isi biliyorlar.
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ozkn_s 3 yıl
OLDU MU ŞİMDİ,

Bomba gibi bir telefon geliyor dedik. Kamerasıyla efsane olacak dedik fiyasko çıktı. IMX298 sensör ne ya! Yav bu saatten sonra bu sensöre yatırım yapılır mı ? Zaten daha 5 ay önce One Plus 3 'te kullandın aynı sensörü. Telefonun bütün cazibesini alaşağı ettin kendi elinle. Büyük hayal kırıklığı.

One Plus kardeş olmadı olmadı olmadı.

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kadirirdem 3 yıl
süper cihaz süper fiyat...
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NeroWin 3 yıl
Artık kullanıcılar RAM kapasitesi ve kamera çözünürlüğü çok yüksek telefonlar istemiyor. Bu telefon da tutmayacak demedi demeyin. Hüç kimse Samsung veya Apple'ın gibi kendini kanıtlamış bir firma yerine yeni yeni üst seviye telefonlar çıkaran bir firmadan telefon almaz.
Artık kameranın hızlı açılması, çok hızlı odaklama yapması, renk ve kontratının iyi olması, uygulamaların hızlı açılmasını, arayüzün işlevli olması, Ekran/Kasa oranının yüksek olmasını, en son güncellemelerin hızlı bir şekilde yayınlanmasını son olarak da tasarımda farklı bir şeyler (kavis gibi) görmek istiyor.
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borukuzen 3 yıl
HTC şu firmayı biraz örnek alsa keşke.
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