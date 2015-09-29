Google'dan kablosuz müzik keyfi: Chromecast Audio

Google, Chromecast ailesini "Chromecast Audio" adını verdiği yeni müzik odaklı donanımıyla genişletti.

Oldukça ufak bir gövdesi bulunan Chromecast Audio, kablosuz bağlantı yeteneğine sahip olmayan hoparlörlere bu imkanı getirme noktasında görev yapıyor. Hoparlörlere standart 3.5mm, RCA (Harici satılıyor) ve Optik (Harici satılıyor) kablolar üzerinden bağlanan cihaz, ortamdaki WiFi ağına bağlanıyor ve bu noktadan sonra aynı ağa bağlı iOS ile Android işletim sistemi akıllı cihazlar ve bilgisayarlardan (Mac, ChromeOS ile Windows) bu hoparlörlere müzik aktarımı yapabiliyor. Birden fazla kullanıma izin veren Chromecast Audio, böylece ortamda bulunan bütün hoparlörleri aynı anda kullanabiliyor.

Kısaca kablolu hoparlörleri kablosuz halen getiren Chromecast Audio, 35$'lık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve Google Store üzerinden satın alınabiliyor.

http://thenextweb.com/google/2015/09/29/google-launches-chromecast-audio-a-dongle-that-turns-your-speaker-into-a-streaming-device/