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Google'dan kablosuz müzik keyfi: Chromecast Audio

3 yıl
2,5b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'dan kablosuz müzik keyfi: Chromecast Audio
 
Google, Chromecast ailesini "Chromecast Audio" adını verdiği yeni müzik odaklı donanımıyla genişletti.
Oldukça ufak bir gövdesi bulunan Chromecast Audio, kablosuz bağlantı yeteneğine sahip olmayan hoparlörlere bu imkanı getirme noktasında görev yapıyor. Hoparlörlere standart 3.5mm, RCA (Harici satılıyor) ve Optik (Harici satılıyor) kablolar üzerinden bağlanan cihaz, ortamdaki WiFi ağına bağlanıyor ve bu noktadan sonra aynı ağa bağlı iOS ile Android işletim sistemi akıllı cihazlar ve bilgisayarlardan (Mac, ChromeOS ile Windows) bu hoparlörlere müzik aktarımı yapabiliyor. Birden fazla kullanıma izin veren Chromecast Audio, böylece ortamda bulunan bütün hoparlörleri aynı anda kullanabiliyor.
Kısaca kablolu hoparlörleri kablosuz halen getiren Chromecast Audio, 35$'lık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve Google Store üzerinden satın alınabiliyor.
Google'dan kablosuz müzik keyfi: Chromecast Audio
 

http://thenextweb.com/google/2015/09/29/google-launches-chromecast-audio-a-dongle-that-turns-your-speaker-into-a-streaming-device/ Yorum Yaz
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marwyn 1 ay
Hortlatamamış😅
Bir de ben dürteyim bakim?
Ürerimi durmuş, optik kablosuyla birlikte satan varsa alınır!!
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emrahsnr 6 ay
konuyu hortlatayım.
Kullananlar memnun mu?
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Patren 3 yıl
fiyatı iyi geldi bana
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GoldPunch 3 yıl
Fiyat cok iyi.
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umut_baris 3 yıl
Aynı ortamda bulunacağım aygıta neden kablosuz bağlanayım ki?
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OverClocK1ng 3 yıl
Logitech'in vardı. Fiyat yüksek...
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kadirirdem 3 yıl
35 dolar gayet uygun güzel olmuş..
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emre1393 3 yıl
Bunun hakkı 20 dolar anca
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istanbulbirbaska 3 yıl
Keşke rca çıkışa sahip olsaymış.
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