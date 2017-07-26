Google'dan nükleer füzyon çalışmalarına destek "Sınırsız enerjiye doğru"

Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz enerji vaadi sunan nükleer füzyon, dünyanın her tarafından bilim insanlarının yaklaşık 60 yıldır üzerinde çalıştığı çok büyük bir hayal. Günümüzde ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Güney Kore gibi devletlerin çok büyük yatırımlar yaptığı bu sınırsız enerji hayaline şimdi de teknoloji devi Google destek vermek istiyor.
ABD'li füzyon şirketi Tri Alpha Energy ile iş birliğine giden Google, araştırma ekibi tarafından geliştirilen "Optometrist" isimli bir bilgisayar algoritmasıyla füzyon şirketinin çalışmalarına destek verecek. Optometrist algoritması, yüksek güçlü hesaplama yeteneğine sahip süper-bilgisayarlarla insan muhakeme yeteğini birleştirmeyi amaçlıyor. Google, geliştirilen bu algoritma sayesinde artık füzyon çalışmalarındaki kompleks problemlerin çok daha hızlı bir şekilde çözülebileceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Nükleer füzyona doğru adım adım "Sınırsız enerji artık daha yakın""
Optometrist algoritmasını ilk kez geçtiğimiz aylarda kullanan Tri Alpha Energy ekibi, Guardian'da yer alan ifadelere göre algoritmayla beraber artık çalışmalarını eskiye nazaran çok daha hızlı bir şekilde yürütebilmiş. Algoritma öncesinde aylarca süren bazı operasyonları artık sadece birkaç saat içerisinde gerçekleştirebilen ekip, aynı zamanda sistemin enerji kaybında %50 azalma, dolayısıyla toplam plazma enerjisinden de büyük bir kazanım elde etmiş.
Büyük bir hayale doğruAtomları birleştirerek(genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretme fikrine dayanan nükleer füzyon, bugün birçok bilim insanı tarafından geleceğin enerji kaynağı olarak görülüyor. Aynı zamanda yıldızımız Güneş'in de yakıt kaynağı olan füzyon reaksiyonlarında, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşmuyor hem de günümüz nükleer santrallerinde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkıyor.
Dünyadaki tüm enerji problemlerine çözüm olabilme gibi büyük bir potansiyel barındıran nükleer füzyon çalışmaları bugün birçok dev ülke tarafından destek görüyor. Bilim insanları şu anda; Almanya'daki Welfenstein 7-x, Kore'deki KSTAR, Fransa'daki ITER veya Çin'deki EAST gibi füzyon reaktörlerinde yürütülen çalışmalarda her geçen gün çok daha umut verici sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Bakalım bu büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü günü görebilecek miyiz.
https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/25/google-enters-race-for-nuclear-fusion-technology Yorum Yaz Paylaş Tweetle
senin gibi aydınlar sayesinde ülkemiz kısa sürede füzyon enerjisini keşfedecektir!