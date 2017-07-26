Google'dan nükleer füzyon çalışmalarına destek "Sınırsız enerjiye doğru"

Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz enerji vaadi sunan nükleer füzyon, dünyanın her tarafından bilim insanlarının yaklaşık 60 yıldır üzerinde çalıştığı çok büyük bir hayal. Günümüzde ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Güney Kore gibi devletlerin çok büyük yatırımlar yaptığı bu sınırsız enerji hayaline şimdi de teknoloji devi Google destek vermek istiyor.

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Büyük bir hayale doğru

Dünyadaki tüm enerji problemlerine çözüm olabilme gibi büyük bir potansiyel barındıran nükleer füzyon çalışmaları bugün birçok dev ülke tarafından destek görüyor. Bilim insanları şu anda; Almanya'daki Welfenstein 7-x, Kore'deki KSTAR, Fransa'daki ITER veya Çin'deki EAST gibi füzyon reaktörlerinde yürütülen çalışmalarda her geçen gün çok daha umut verici sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Bakalım bu büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü günü görebilecek miyiz.

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/25/google-enters-race-for-nuclear-fusion-technology

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