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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan nükleer füzyon çalışmalarına destek "Sınırsız enerjiye doğru"

Teknoloji devi Google şimdi de nükleer füzyon çalışmalarına destek veriyor. Şirket, geliştirdiği yeni bir algoritmayla beraber füzyon çalışmalarındaki kompleks problemlere hızlı çözümler üretiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz enerji vaadi sunan nükleer füzyon, dünyanın her tarafından bilim insanlarının yaklaşık 60 yıldır üzerinde çalıştığı çok büyük bir hayal. Günümüzde ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Güney Kore gibi devletlerin çok büyük yatırımlar yaptığı bu sınırsız enerji hayaline şimdi de teknoloji devi Google destek vermek istiyor.

ABD'li füzyon şirketi Tri Alpha Energy ile iş birliğine giden Google, araştırma ekibi tarafından geliştirilen "Optometrist" isimli bir bilgisayar algoritmasıyla füzyon şirketinin çalışmalarına destek verecek. Optometrist algoritması, yüksek güçlü hesaplama yeteneğine sahip süper-bilgisayarlarla insan muhakeme yeteğini birleştirmeyi amaçlıyor. Google, geliştirilen bu algoritma sayesinde artık füzyon çalışmalarındaki kompleks problemlerin çok daha hızlı bir şekilde çözülebileceğini söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Nükleer füzyona doğru adım adım "Sınırsız enerji artık daha yakın""
Optometrist algoritmasını ilk kez geçtiğimiz aylarda kullanan Tri Alpha Energy ekibi, Guardian'da yer alan ifadelere göre algoritmayla beraber artık çalışmalarını eskiye nazaran çok daha hızlı bir şekilde yürütebilmiş. Algoritma öncesinde aylarca süren bazı operasyonları artık sadece birkaç saat içerisinde gerçekleştirebilen ekip, aynı zamanda sistemin enerji kaybında %50 azalma, dolayısıyla toplam plazma enerjisinden de büyük bir kazanım elde etmiş.

Büyük bir hayale doğru 

Atomları birleştirerek(genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretme fikrine dayanan nükleer füzyon, bugün birçok bilim insanı tarafından geleceğin enerji kaynağı olarak görülüyor. Aynı zamanda yıldızımız Güneş'in de yakıt kaynağı olan füzyon reaksiyonlarında, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşmuyor hem de günümüz nükleer santrallerinde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkıyor.

Dünyadaki tüm enerji problemlerine çözüm olabilme gibi büyük bir potansiyel barındıran nükleer füzyon çalışmaları bugün birçok dev ülke tarafından destek görüyor. Bilim insanları şu anda; Almanya'daki Welfenstein 7-x, Kore'deki KSTAR, Fransa'daki ITER veya Çin'deki EAST gibi füzyon reaktörlerinde yürütülen çalışmalarda her geçen gün çok daha umut verici sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Bakalım bu büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü günü görebilecek miyiz.

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/25/google-enters-race-for-nuclear-fusion-technology Yorum Yaz
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ultramarine caeruleum 2 yıl en beğenilen
Füzyon biliyorlar ama cihat nedir bilmezler. Kıskanıyor bizi köpekler
3 Yanıt Yanıtla +39
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serafon 2 yıl ultramarine caeruleum
alpay86

Füzyon biliyorlar ama cihat nedir bilmezler. Kıskanıyor bizi köpekler

senin gibi aydınlar sayesinde ülkemiz kısa sürede füzyon enerjisini keşfedecektir!
alpay86Füzyon biliyorlar ama cihat nedir bilmezler. Kıskanıyor bizi köpeklersenin gibi aydınlar sayesinde ülkemiz kısa ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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eric13 2 yıl
Helal tezek enerjisi varken boyle gavur icatlarina ne gerek var
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1 Avatar
kazuya58 2 yıl
nükleer füzyon demek
himmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


anlamadım

en iyisi bir yerlere laf sokuşturamda + alayım





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Harun2525 2 yıl
Lan Olum BOR Madenimiz var bizim bu füzyon falan hepsi hikaye, bizim bor madenine karşı ne yapmalıyız düşüncesinden çıkmış bir proje bu. 2023 de vericez boru vericez dibine kadar ondan sonra onları füzyon bile kurtaramıcak borun gücünü tadacaklar.
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DH Misafiri 2 yıl
Bütün bir varlık aleminin kaynağı 0 noktasının patlamasından, yanı yoktan var olduğuna göre en azında bizim bitiremeyeceğimiz bir enerji kaynağı muhakkak vardır.
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kadirirdem 2 yıl
Onlar bulsun ben İRON MAN zırhı yapacağım. :)
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Zuhasiberepe 2 yıl
Donanımhaber İkincel bölümünde fırsatçı arkadaşlarla tanışıp daha sonra füzyon enerjisine ne kadar yakın olduğumuza karar veriyorum.Herhalde bi 1000 yıl daha böyle kişiliksiz insanları varlıgı devam edecektir.Bi 1000 yıl daha kafadan versek 2000 sene falan sürer herhalde füzyon enerjisini araştırmaya başlamamız.Araşttırmaya başlamamız 2000 yıl sürerse herhalde 2001 sene sonra bu enerjiyi tamamen kullanmaya başlamış oluruz :)
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eric13 2 yıl
Helal tezek enerjisi varken boyle gavur icatlarina ne gerek var
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Kerim5100 2 yıl
Füzyonla çalışan semazen robot düşünsenize :D
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ultramarine caeruleum 2 yıl en beğenilen
Füzyon biliyorlar ama cihat nedir bilmezler. Kıskanıyor bizi köpekler
3 Yanıt Yanıtla +39
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serafon 2 yıl ultramarine caeruleum
alpay86

Füzyon biliyorlar ama cihat nedir bilmezler. Kıskanıyor bizi köpekler

senin gibi aydınlar sayesinde ülkemiz kısa sürede füzyon enerjisini keşfedecektir!
1 Yanıt Yanıtla +15
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artenis 2 yıl ultramarine caeruleum
alpay86

Füzyon biliyorlar ama cihat nedir bilmezler. Kıskanıyor bizi köpekler

Aynen bakanımızın dediği gibi CİHATI BİLMEYEN BİR ÇOCUK MATEMATİĞİ NE YAPSIN !
Aynen katılıyor ve ekliyorum CİHAT BİLMEYEN SİZ BİLİM ADAMLARI FÜZYON BİLSENİZ NE OLUR ? Sonsuz enerji bulsanız ne olur ?
(işte beyin ölümü gerçekleşmiş toplum yani Yeni Türkiye ellerinizden öper hatta öpmek günah uzaktan slm çakar. Kuran kursundaki erkek çocuk istismarları?? Onları karıştırma UYANDIRMA. Hadi by. )
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CeeMoo 2 yıl ultramarine caeruleum
:D Doğru bilmezler Afganistan tut Güney kore de ARMUT topluyorlar.Füzyoncu !
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