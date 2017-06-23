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Nükleer füzyona doğru adım adım "Sınırsız enerji artık daha yakın"

Chalmers Teknik Üniversitesi'nden İsveçli bilim insanları nükleer füzyonun önündeki başka bir engeli daha ortadan kaldırdı. Sınırsız enerjiye artık bir adım daha yakınız.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,6b
1
43
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Nükleer füzyona doğru adım adım
 
Nükleer füzyon, dünyanın her tarafından bilim insanlarının yaklaşık 60 yıldır gerçeğe dönüştürmek için çaba gösterdiği çok büyük bir hayal. Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz bir enerji vaadi sunan nükleer füzyon, eğer basitleştirecek olursak Yeryüzü'nde küçük bir Güneş üretmeye benziyor. Tabi Yeryüzü'nde bir Güneş üretme fikri kulağa ne kadar hayali geliyorsa aslında nükleer füzyonu tam anlamıyla hayata geçirmek de bir o kadar zor.

Ancak bilimin güzelliği de işte tam olarak burada. Bugün bizim için bir hayalden ibaret olan şeyler belki bundan 100 yıl sonra hayatın sıradan bir gerçeği haline gelebiliyor. Nükleer füzyonun şu an için hayata geçmesi çok da mümkün olmasa da bilim insanları bu hayalin önündeki engelleri birer birer kaldırmaya çalışıyorlar. Chalmers Teknik Üniversitesi'nden İsveçli bilim insanları da işte sınırsız enerjiye giden bu zorlu yolda çok önemli bir engeli daha ortadan kaldırmayı başardılar.

Ayrıca Bkz. "Güney Koreli araştırmacılar nükleer füzyonda yeni bir rekora imza attı"

Önemli bir engel daha kalktı

Füzyon, günümüzdeki klasik nükleer santrallerde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarının tam tersi. Yani atomları parçalamak yerine atomları birleştirerek(genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretmeye dayanıyor. Yıldızımız Güneş'in de yakıt kaynağı olan bu reaksiyonlar, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşturmuyor hem de fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkarıyor.
Nükleer füzyona doğru adım adım
 
Tabi ancak Güneş ve Güneş gibi diğer yıldızların çekirdeklerinde ekstrem şartlar altında gerçekleşebilen bu reaksiyonları Yeryüzü'nde ortaya çıkarmak ve muhafaza etmek tahmin edebileceğiniz üzere pek de kolay bir iş değil. Zira füzyonun Yeryüzü'nde gerçekleşmesi için yaklaşık 100 milyon santigrad derece sıcaklığa ihtiyaç duyulurken aynı füzyon reaksiyonları Güneş'in çekirdeğinde 14.6 milyon santigrad derece sıcaklıkta ortaya çıkabiliyor.(yüksek basınç sayesinde)

Ekstrem şartlar gerektiren bu reaksiyon süreci her ne kadar başlı başına çok büyük bir problem olsa da füzyon reaksiyonlarını daha da karmaşık bir hale getiren başka bir şey daha var: "kaçak elektronlar". Reaksiyon sonrası ortaya çıkan yüksek enerji ve hıza sahip olan bu kaçak elektronlar füzyon reaktörlerini herhangi bir uyarı olmaksızın parçalayabiliyor. Haberimize konu olan Chalmers Teknik Üniversitesi'nden İsveçli bilim insanları ise işte bu soruna çözüm olabilecek yeni bir metot keşfetmişler.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk kişisel uçan arabaları 2018'de müşterileriyle buluşuyor"
Linnea Hesslow (24) ve Ola Embréus (25) isimli araştırmacılar tarafından yapılan çalışma kaçak elektron probleminin reaktöre neon ve argon gibi ağır iyonlar enjekte ederek çözülebileceğini ortaya çıkarmış. Bir başka deyişle Hesslow ve Embreus ikilisi, yollarından sapmış elektronların ağır iyonlarla çarpıştırılarak yavaşlatabileceğini ve bu şekilde kontrol altına alınabileceğini tespit etmişler.

"Nükleer füzyonu gerçekleştirmek Mars'a gitmekten daha zor"

Nükleer füzyonun önündeki engellerden birini daha kaldırma yolunda önemli bir adım atmayı başaran İsveçli bilim insanları, yine de önlerinde çok daha büyük engellerin olduğunun da farkındalar. Nükleer füzyonun zorluklarından bahseden Linnea Hesslow, "Kaçak elektronları etkili bir şekilde yavaşlatmayı başarırsak nükleer füzyona bir adım daha yaklaşmış olacağız; ancak yine de Yeryüzü'nde yapay bir Güneş üretmeye çalıştığımız unutulmamalı. Bunun için Güneş'in çekirdeğinden bile daha yüksek sıcaklıklıklara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Son olarak füzyon çalışmaları için daha çok zaman gerektiğini ekleyen Hesslow, "Mars'a insan göndermek bile nükleer füzyonu hayata geçirmekten daha kolay". sözlerine yer verdi.
Hesslow ve Embreus ikilisi tarafından yapılan ilgili çalışmaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

https://www.engadget.com/2017/06/21/nuclear-fusion-runaway-electron-problem-solved/ Yorum Yaz
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Infinitum 2 yıl en beğenilen
Ne zamandır burada bunun gibi bilgilendirici haber okumamıştım. Füzyon hakkında çalışmaları biliyordum ama gerekliliklerin açıklanması, güneşle karşılaştırma vs. çok güzel. Farklı bir editörün yazdığı belli oluyor.
Ne zamandır burada bunun gibi bilgilendirici haber okumamıştım. Füzyon hakkında çalışmaları biliyordum ama gerekliliklerin açıklanması, güneşle karşılaştırma vs...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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kvadankpakal 2 yıl
SINIRSIZ ENERJİ DİYE BİRŞEY YOKTUR !!
EN AZINDAN BU CENNET VATANDA SINIRSIZ BİRŞEY YOKTUR.
YARIN BU İŞVEÇ'Lİ BİLİM ADAMLARI SINIRSIZ ENERJİYİ BULSUN VE TÜM DÜNYAYA BUNUN FORMULÜNÜ BEDAVA HEDİYE ETSİN, SİZE YEMİN EDİYORUM TÜRKİYE'DE YİNE SINIRSIZ OLMAZ MUAKKAK KOTA GETİRİRLER
SINIRSIZ ENERJİ DİYE BİRŞEY YOKTUR !!EN AZINDAN BU CENNET VATANDA SINIRSIZ BİRŞEY YOKTUR.YARIN BU İŞVEÇ'Lİ BİLİM ADAMLARI SINIRSIZ ENERJİYİ BULSUN VE T...
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gokg 2 yıl NitroNos
Değil mi her önüne geleni ülkeye almasa uçacaktı Türkiye.
Fark muhtemelen İsveçlilerin bir sorunla karşılaştıklarında kendi dünya görüşlerine göre günah keçisi aramak yerine gerçekçi bir şekilde sorunun çözümü üzerinde uğraşmalarıdır. Türkiye'de ise eğitim seviyesi farketmeksizin en ufak bir olumsuzlukta laf sokmaya bakılır. Ne zaman Türkiye'de ideoloji savaşı biter de taraflar birbirini sindirmeden kabul ederek yaşamayı öğrenirse o zaman Türkiye'de de bu tür gelişmeler görülebilir, biz de kanser yorumlar okumadan teknoloji haberlerini takip edebiliriz.
Değil mi her önüne geleni ülkeye almasa uçacaktı Türkiye.Fark muhtemelen İsveçlilerin bir sorunla karşılaştıklarında kendi dünya görüşlerine göre günah keçi...
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Red_devil33 2 yıl
Vay be harika bur yazı olmuş kendimi bir an kapatırdım
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lapatid 2 yıl
Adil füzyon kotasi
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E_Aydin35 2 yıl
Bilimin ilerlemesi her şeyin ilerlemesi demek bu dünyadaki ve evrendeki en önemli şeylerden biri.. Umarım en önemli sorunlarımızdan biri olan "temiz enerji" problemi sorunsuz çözülebilir bir durum haline gelir.. :)
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Physicist_Emre 2 yıl
Michio kaku nun kitabında füzyonun neden yapılamadığını engel noktalarını okumuştum sanırım bir kaç yöntem vardı biri de bu konudaki resim, atomları oraya koyuyorlar sonra manyetik alanla atomları birbirine yaklaştırmaya çalışıyorlar ama atomları bir arada tutamıyorlardı sanırım çünkü atomlar dipol moment oluşturmaya çalışıyor füzyon için gerekli koşullar sağlanamıyor.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
fosil yakıtı (güç) için savaş yapanlar
bu güç ortaya çıkınca boş durmayacaktır haliyle !
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kadirirdem 2 yıl
Bizde kotalı olur kotayı da vergiye bağlarlar fazla heveslenmeyin.
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tobepeople 2 yıl
2 katına satacaklarını açıkladı bizimkiler işte nükleer santralde üretien enerjinin :D
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Guest-55913A58C 2 yıl
Nükleer zararlı be abi.
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karahuso 2 yıl
bu iş olmaz hacıı. bilim adamları isveçliymiş. bilim adamının isviçrelisi makbuldür...
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Sarkis.Kısaohanyan 2 yıl
Fallout evrenine adım adım...
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