Google'dan sonra bu defa da Yahoo markası telefon pazarında

Google'dan sonra Yahoo da kendi markasını taşıyan akıllı telefon hazırladı. Japonya'da Softbank tarafından tanıtılan yeni AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH isimli telefon üzerinde yer alan Yahoo logosu ile farklılık yaratırken, Japonya pazarına yönelik böyle bir adım atılmasında en büyük etken, Yahoo'nun ülkedeki en büyük internet sitesi olması.

Sharp tarafından üretilen telefon, 4-inç büyüklüğünde ve qHD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon Android 2.3 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Diğer özellikleri arasında 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n WiFi desteği, microSD kart slotu, dijital tv alıcısı, e-wallet fonksiyonu ve kızılötesi iletişim gibi detaylara yer veriliyor.

Telefonu satın alan kullanıcılar aynı zamanda Android uygulamaları ile birlikte çeşitli Yahoo servislerine de (Yahoo Japonya ana sayfası, takvim ve sözlük) sahip olacaklar. Yahoo logolu telefon Japonya'da Softbank tarafından bu ayın sonundan itibaren sözleşmeli olarak sunulacak.