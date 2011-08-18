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Google'dan sonra bu defa da Yahoo markası telefon pazarında

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,2b
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23
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'dan sonra Yahoo da kendi markasını taşıyan akıllı telefon hazırladı. Japonya'da Softbank tarafından tanıtılan yeni AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH isimli telefon üzerinde yer alan Yahoo logosu ile farklılık yaratırken, Japonya pazarına yönelik böyle bir adım atılmasında en büyük etken, Yahoo'nun ülkedeki en büyük internet sitesi olması.
Sharp tarafından üretilen telefon, 4-inç büyüklüğünde ve qHD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon Android 2.3 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Diğer özellikleri arasında 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera,  Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n WiFi desteği, microSD kart slotu, dijital tv alıcısı, e-wallet fonksiyonu ve kızılötesi iletişim gibi detaylara yer veriliyor. 
Telefonu satın alan kullanıcılar aynı zamanda Android uygulamaları ile birlikte çeşitli Yahoo servislerine de (Yahoo Japonya ana sayfası, takvim ve sözlük) sahip olacaklar. Yahoo logolu telefon Japonya'da Softbank tarafından bu ayın sonundan itibaren sözleşmeli olarak sunulacak.

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Pardus Linux 8 yıl en beğenilen
Kendi telefonunda Google'ın işletim sistemi kullanması biraz garip bende başlığı görünce Google karşı kendi işletim sistemiyle çıkartmış olabileceğini düşünmüştüm meğerse Google'ın desteğiyle(işletim sistemiyle) çıkmış...
Kendi telefonunda Google'ın işletim sistemi kullanması biraz garip bende başlığı görünce Google karşı kendi işletim sistemiyle çıkartmış olabileceğini düşünmüşt...
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djisis 8 yıl
HTC'nin yaptığı gibi yapıyor sharp'ta,
Hatırlarsanız AT&T, Qtek, Dopod, O2 ve dahası bir çok markada üretim yapılıyordu,
Bir nevi çöplük diyebiliriz, aynı üründen ziyade farklı ürünler bekliyoruz...
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Şahi_13 8 yıl
gayet hoş,çeşitlensin pazar.
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mebrar 8 yıl Şahi_13
Şahi_13

gayet hoş,çeşitlensin pazar.


Bence artık çeşitlenme aşamasını geçti çöplüğe döndü pazar.
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Recharged 8 yıl
Evin küçük çocuğuda geldi piyasaya demek.
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Stanislas Xavier 8 yıl
quzman
Telefonun adını biraz idareli kullansan , 3-4 telefona isim çıkar ...

++
AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH
ispanyol ismi gibi sonu gelmiyor...
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tanreall 8 yıl
"Google Yahoo!'yu tüm departmanlarıyla birlikte satın aldı." diye bir haber duyma ihtimalimiz varken, Yahoo! alçaktan uçsun bence.
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caglet 8 yıl
Ya google nexus'a bak buna bak şimdi... Allah'ım yarabbim...
oraya YaHoo yazmakla olmuyor.. yeni teknolojiler üretmeli.. hem googlenin işletim sistemini kullanıyor hemde google'ye rakip olmaya çalışıyor...
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halitkin 8 yıl
yahoo hangi akla hizmet bu işe girişmiş acaba ?
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B.Bayraktar 8 yıl
tanreall
DonanımHaberden de DH şeklinde bir cep telefonu bekliyoruz :P

İşletim sistemine de citizen el atarsa telefon hariç her işlevde kullanırız artık.
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tanreall 8 yıl B.Bayraktar
B.Bayraktar

tanreall

DonanımHaberden de DH şeklinde bir cep telefonu bekliyoruz :P


İşletim sistemine de citizen el atarsa telefon hariç her işlevde kullanırız artık.



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quzman 8 yıl
Telefonun adını biraz idareli kullansan , 3-4 telefona isim çıkar ...
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photo sir 8 yıl
tipi güzel ama yahoo dan hiç beklemezdim.
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napolyon94 8 yıl
:D androidli ironiye gel
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tanreall 8 yıl
DonanımHaber'den de DH şeklinde bir cep telefonu bekliyoruz :P
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1ses1 8 yıl
Yahoo oldum olsaı sevmemişimdir.
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