Bu katlanabilir konsept telefon, sektördeki tüm dengeleri alt üst edebilir!

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Katlanabilir telefon pazarında yenilikler hız kesmeden devam ediyor. Huawei’nin 2024’te tanıttığı üçe katlanabilir Mate XT modelinin ardından, Infinix de kendi vizyonunu ortaya koydu. Marka, ZERO Serisi Mini Tri-Fold adını verdiği konseptiyle, katlanabilir cihazları sadece tablet formatına genişleyen modellerden çok daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.

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Bu yeni tasarım, dikey katlanabilen çift menteşeli yapısıyla dikkat çekiyor. Standart bir akıllı telefon olarak kullanılabildiği gibi, spor aktiviteleri için bileğe takılabilen bir takip cihazına veya taşınabilir bir kamera sistemine dönüşebiliyor. Telefonun, spor salonlarında ekipmanlara monte edilmesi, bisiklet gidonuna takılması ya da sırt çantalarına iliştirilmesi gibi senaryolar için özel aksesuar seçenekleri sunuluyor.

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Cihazın dışa katlanan ekran tasarımı, çift ekranlı kullanım imkânı sağlıyor. Bu sayede, gerçek zamanlı çeviri desteğiyle kullanıcılar farklı dillerde iletişim kurarken ekranda anlık çeviriyi görebiliyor. Ayrıca, gelişmiş kamera sisteminde ön ekran çerçeveleme için kullanılarak kaliteli çekimler yapmayı kolaylaştırıyor.

Infinix’in bu konsepti ticari olarak piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz netleşmiş değil. Ancak, şirketin bu yenilikçi adımı, mobil teknoloji dünyasında dikkat çeken ve standart tasarımlara alternatif sunan cesur bir hamle olarak değerlendiriliyor.

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