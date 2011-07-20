Google'dan zararlı yazılım uyarısı

Milyarlarca kullanıcısı ve milyonlarca web sitesi ile uçsuz bucaksız bir dünya haline gelen internet dikkatsiz kullanıcılar için bir kâbusa dönüşebiliyor. İnternetin en büyük tehdidi olan zararlı yazılımlar en küçük bir açıkta çok büyük zararlar verebiliyor.





Google resmi blogundan yayınladığı bir duyuruda kullanıcıları yeni bir zararlı yazılım konusunda uyardı. Bu yazılım olağandışı şekilde arama trafiğini kendi sunucularına yönlendiriyor ve şimdiden pek çok bilgisayara bulaşmış durumda.

Zararlı yazılımın varlığını ilk keşfeden Google mühendisi Damian Menscher rutin bakımlar esnasında bazı veri merkezlerinde olağan dışı arama trafiği fark ettiğini, diğer güvenlik mühendisleriyle yaptığı incelemelerden sonra pek çok şirketten gelen bu modifiye edilmiş trafiğin aslında bilgisayarlara bulaşmış özel bir zararlı yazılım çeşidinden kaynaklandığını anladıklarını belirtti.

Zararlı yazılımın bulaştığı bilgisayar sayısı bilinmiyor. Ancak sayı önemli miktarda ki, Google arama sonuçlarının en üstüne yazılımın bulaştığını tahmin ettiği bilgisayarlardan gelen trafiğe göre bir uyarı mesajı koymak zorunda kaldı.

Google, özel bir zararlı yazılım tarafından arama sonuçlarının bir Proxy içerisinden yönlendirildiğini, bu Proxy’den geldiğini tahmin ettikleri trafiğe göre kullanıcıları uyardıklarını ayrıca antivirüs yazılımlarını güncellemeleri için yardım edeceklerini bildirdi.

Normalde Google arama motorunu genel bir uyarı sistemi olarak kullanmıyor. Ancak durumun daha da kötüleşmesinin önünü alabilmek için böyle bir yola başvurduğu ifade ediliyor.