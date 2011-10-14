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Google'ın 3. çeyrek geliri 10 milyar dolar sınırına dayandı

7 yıl
14,1b
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10
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Küresel ekonominin geleceğiyle ilgili olumsuz öngörülerin sayısı her geçen gün artarken, bu durum dünya devi teknoloji şirketlerinin büyük ölçekli yatırımlar yapmasına engel teşkil etmiyor. Geçtiğimiz aylarda Motorola Mobilite Grubu'nu 12 milyar dolar alacağını açıklayan Google, 2011 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirlerini %33 arttırarak 9.72 milyar dolar seviyesine çıkartan Google'ın aynı dönemdeki net karı ise 2.17 milyar dolardan 2.73 milyar dolara yükseldi. Google'dan yapılan açıklamaya göre toplam gelirin %69'una karşılık gelen 6.74 milyar dolar şirketin kendi sitelerinden elde edilirken 2.60 milyar dolar ise AdSense programı ile işbirliği yapılan sitelerden geldi. Google tarafında 3. çeyrek için öne çıkan bir diğer önemli istatistik ise çalışan sayısıyla ilgili. İkinci çeyrek sonunda 28,768 tam zamanlı çalışana sahip olan şirket, üçüncü çeyrekte yeni alımlarla kadrosunu 31,353'e yükseltti.
Google tepe yöneticisi Larry Page, "Harika bir çeyrek geçirdik. Yıllık bazda gelirimiz %33 arttı ve 10 milyar dolara dayandı. Google+ da artık herkese açık ve 40 milyon kullanıcıyı geçtik. İnsanların Google+'a toplanma oranı müthiş ve biz daha yeni başladık." dedi.

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duman64 7 yıl en beğenilen
Bize kazandırdığı-kolaylaştırdığı o kadar çok şey varki, tebrik etmemek olmaz. Daha da büyümesi temennisi ile...
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duNNo 7 yıl
furkant1
İnsanlık için çalışan firma. Seviyorum seni google :)

Katılıyorum kardeşim :)
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furkant1 7 yıl
İnsanlık için çalışan firma. Seviyorum seni google :)
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mcrew 7 yıl
google ın en sevdiğim şeyi tekel olmaması alternatiflerinin olması. Ya da tekel olduğu şeylerde para almaması. en azından benim kullandığım şeylerde.

ama şu işletim sistemi olayını hala beklemekteyim. Windows un ne zaman bir rakibi olacak. Winodws vista-7-8-9 gidiyor yani zorla dayatıyor bize.

çıkacak çıkacak dediler bişey yok yani
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utanan ayı 7 yıl
internet ortamında insanlara sunduğu ücretsiz onlarca faydalı araç teşekkür ve tebrik
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fatihcanery 7 yıl
ücretsiz o kadar faydalı hizmeti var ki,büyümesinin bende sonuna kadar arkasındayım.fazlası ile hak ediyorlar hemde fazlasıyla.... sayelerinde hiç bir internet sitesinin tam adını bilmek zorunda kalmıyoruz
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Batuist 7 yıl
31.353 kişi ne iş yapıyor bu şirkette ben onu merak ettim..!!
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berkkarabacak 7 yıl
%33 gelir artışı ,mükemmel ne diyelim.Yahudi lobilerinede selamlar
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Cidelee 7 yıl
Ne diyelim allah arttırsın
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duman64 7 yıl en beğenilen
Bize kazandırdığı-kolaylaştırdığı o kadar çok şey varki, tebrik etmemek olmaz. Daha da büyümesi temennisi ile...
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greenman82 7 yıl
bu çapta bir şirket için muazzam bir atış doğrusu
bize tebrik etmek düşer
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