Google'ın 3. çeyrek geliri 10 milyar dolar sınırına dayandı

Küresel ekonominin geleceğiyle ilgili olumsuz öngörülerin sayısı her geçen gün artarken, bu durum dünya devi teknoloji şirketlerinin büyük ölçekli yatırımlar yapmasına engel teşkil etmiyor. Geçtiğimiz aylarda Motorola Mobilite Grubu'nu 12 milyar dolar alacağını açıklayan Google, 2011 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirlerini %33 arttırarak 9.72 milyar dolar seviyesine çıkartan Google'ın aynı dönemdeki net karı ise 2.17 milyar dolardan 2.73 milyar dolara yükseldi. Google'dan yapılan açıklamaya göre toplam gelirin %69'una karşılık gelen 6.74 milyar dolar şirketin kendi sitelerinden elde edilirken 2.60 milyar dolar ise AdSense programı ile işbirliği yapılan sitelerden geldi. Google tarafında 3. çeyrek için öne çıkan bir diğer önemli istatistik ise çalışan sayısıyla ilgili. İkinci çeyrek sonunda 28,768 tam zamanlı çalışana sahip olan şirket, üçüncü çeyrekte yeni alımlarla kadrosunu 31,353'e yükseltti.

Google tepe yöneticisi Larry Page, "Harika bir çeyrek geçirdik. Yıllık bazda gelirimiz %33 arttı ve 10 milyar dolara dayandı. Google+ da artık herkese açık ve 40 milyon kullanıcıyı geçtik. İnsanların Google+'a toplanma oranı müthiş ve biz daha yeni başladık." dedi.