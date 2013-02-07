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Google'ın Android standı MWC 2013'ü pas geçecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın Android standı MWC 2013'ü pas geçecek
Geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi'nde oldukça geniş bir alan kaplayan etkileyici bir Android standıyla karşımıza çıkan Google, MWC 2013'te de büyük bir Android standına yer vereceğini belirtmişti. Ancak Google, MWC 2013 için verdiği Android standı sözünü yerine getirmeyecek gibi görünüyor. 
Google Fransa'dan bir yetkilinin yapmış olduğu açıklamaya göre, bu yıl MWC'de bir Android standı göremeyeceğiz. Ancak, bu durum bir Android ekibinin etkinlikte yer almayacağı anlamına gelmiyor. Standı olmamasına rağmen, etkinlikte yer edinecek Android ekibinin iş ortaklarını destekleyeceği belirtiliyor. Google'ın bu yıl neden böyle bir karar aldığı henüz netlik kazanmış değil. Ancak, şirketin geliştirici etkinliğinin MWC 2013'ten yaklaşık iki ay sonra düzenlenecek olmasının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl sahip olduğu geniş Android stand alanı ile akıllarda kalan Google'ın geliştirici etkinliğine sakladığı süprizlerin MWC 2013'deki Android standının eksikliğini telafi edip edemeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.test-mobile.fr/actualites/exclu-pas-de-stand-google-android-au-mwc-2013-053842/ Yorum Yaz
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balcis 6 yıl
troll'leri ciddiye almamayı öğrenin arkadaşlar :) basın eksiyi geçin. ben o yorumu yapan adamın apple'la ilgili olumlu fikirleri olduğunu sanmıyorum ;)
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DaRKFoRCeS 6 yıl
DH Misafiri
appleın sağladığı zenginlik imajı karşısında millet artık android kullandığını söylemeye utanır oldu. ortama girince fakir olduğunu belli etmemek için htc samsung vs. telefonlarını saklayanları görüyoruz. iphone kullananlar çıkarıp gururla masaya koyabilirken s3ler one xler çantalara saklanıyor. bu durumu farkeden google da artık stand açmaya gerek duymuyor tabi ki...

provakasyon yapacak bir burasımı kaldı.tapıyorsun övüyorsun.hindistana gitme vaktin geldi.sen bu kadar fanatiksin peki apple firması senin fanatiğinmi.önemli olan itin adamı ısırması değil.önemli adamın iti ısırması.FANATİK Değilim.kizlarsoruyor daki gizli mesaj yazan kizlar gibisin.o siteye git bence teknoloji küçük beyinliler için değil.
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dockhanger 6 yıl
şarzı biten hepsini kullandım 4s kullandım samsungda kullandım yakında evleniyorum eski bildiğin tuslu nokıa lara geri dönerim akıllı telefon dokunmatık ekranlara gerek yok bnence şarzı biten akıllı telefonmu olur
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yunusfurkanayse 6 yıl
Iphone - android kavgasi asla bitmez android iphonedaki isigi gprup gelistirildi. Ama iphoneda yapilan hatalara dusulmeden tasarlandi haliyle kullaniciyi kafese tikan bir isletim sistemine karsi acik ve gelistirilebilir bir vaziyette yapildi bu yuzden apple senede % 10 buyur android % 100 buyur cunku herkes ozgur olmayi sever en buyuk sorun olan stabillik 4.1 le neredeyse saglandi 5.0 ve sonraki surumlerde bu tamamen halledilecektir diye düşünüyorum apple ise gercektwn guvenilir ve stabil bir aistem yapti ama sirket o kadar guveniyorki kendine iphone u bulan apple sanki dunyada cigir acmis gibi yeni jenerasyonlarda bile seklini senelerce ayni tuttu. Ipad senelerdir ayni. Ama apple en yenilikci sirket.cok tuhaf :s bu yuzden dosya sistemine bile erisemedigin bir teli artik insanlar kullanmak istemiyor apple bunu gorup ya zamanla degisecek ya da yillar sonra hala ayni genislikte biraz daha uzun tv kumandasi gibi bir iphone ile sansini denemeye çalışacaktır cunku adamlarin kafasi basmiyor bunlara. steve jobs bi yerde iphone seklini düşünmus sirket orda kalmis ....leyn adam oldu toprak oldu simdi obur tarafta kizariyor iphonelardaki fahis fiyatlardan dolayi ama apple hala ayni ...yapacak bir sey yok buna alismak en iyisi hersene iphone conseptleri cikar lazer klavyeli 3 boyutlu yansima vs. cikan iphoneun sadece sarj giris deligi kuculur xD
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sharpie 6 yıl
DH Misafiri
appleın sağladığı zenginlik imajı karşısında millet artık android kullandığını söylemeye utanır oldu. ortama girince fakir olduğunu belli etmemek için htc samsung vs. telefonlarını saklayanları görüyoruz. iphone kullananlar çıkarıp gururla masaya koyabilirken s3ler one xler çantalara saklanıyor. bu durumu farkeden google da artık stand açmaya gerek duymuyor tabi ki...

birkaç anasayfa haberinde daha dh misafiri olarak bu tip mesaj atan bi gerzek var.bence buraya üye ama üye olarak değil misafir olarak girip bu mesajları yazıyor.
paran kadar b.k ye.
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ALTINBAŞAK 6 yıl
bi adamin galaxy s3 u olacak ve masaya koymaya utanacak he.olabilir.yaninda biraz durumu dusuk insanlar varsa hava atmis gibi olmiyim diye cebinden cikarmaya bilir
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Gerginix 6 yıl
Dh misafiri bu mesajlari bilincli yaziyor ve gundeme dusup kendisine yapilan mesajlari eglenerek okuyor. Ben de olan biteni izlerken gercekten egleniyorum. Yani yaptigi fanlik degil gırgır...
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mkt 6 yıl
DH Misafiri
appleın sağladığı zenginlik imajı karşısında millet artık android kullandığını söylemeye utanır oldu. ortama girince fakir olduğunu belli etmemek için htc samsung vs. telefonlarını saklayanları görüyoruz. iphone kullananlar çıkarıp gururla masaya koyabilirken s3ler one xler çantalara saklanıyor. bu durumu farkeden google da artık stand açmaya gerek duymuyor tabi ki...

2 bin liraya Note 2 alıyorum ve masaya koyamıcam ':{ asıl ben onlara ben 2 bine şu şu özellikte note 2 aldım senin iphone 5 te aynı fiyat özellik ne biraz uzun olması mı dediğimde onlar çantaya atıyor ANDROİD FOREVER
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Gl4dius 6 yıl
DH Misafiri
appleın sağladığı zenginlik imajı karşısında millet artık android kullandığını söylemeye utanır oldu. ortama girince fakir olduğunu belli etmemek için htc samsung vs. telefonlarını saklayanları görüyoruz. iphone kullananlar çıkarıp gururla masaya koyabilirken s3ler one xler çantalara saklanıyor. bu durumu farkeden google da artık stand açmaya gerek duymuyor tabi ki...

appledan hisse beklentin filan var herhalde kendini savun desek bu kadar savunmazsın tebrik ediyorum seni bu yüzden beyin yoksunu arkadaşım
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tenghis 6 yıl
DH Misafiri
appleın sağladığı zenginlik imajı karşısında millet artık android kullandığını söylemeye utanır oldu. ortama girince fakir olduğunu belli etmemek için htc samsung vs. telefonlarını saklayanları görüyoruz. iphone kullananlar çıkarıp gururla masaya koyabilirken s3ler one xler çantalara saklanıyor. bu durumu farkeden google da artık stand açmaya gerek duymuyor tabi ki...

Bu vatandaş tüm mobil konuların altına sözüm ona apple fan'ı gibi mesajlar atarak konuları trollüyor. Apple'a karşı antipati oluşturmaya çalışan, işi gücü olmayan bir android fan'ı muhtemelen. O yüzden ciddiye almayın derim.
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