Google'ın Android standı MWC 2013'ü pas geçecek

Geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi'nde oldukça geniş bir alan kaplayan etkileyici bir Android standıyla karşımıza çıkan Google, MWC 2013'te de büyük bir Android standına yer vereceğini belirtmişti. Ancak Google, MWC 2013 için verdiği Android standı sözünü yerine getirmeyecek gibi görünüyor.

Google Fransa'dan bir yetkilinin yapmış olduğu açıklamaya göre, bu yıl MWC'de bir Android standı göremeyeceğiz. Ancak, bu durum bir Android ekibinin etkinlikte yer almayacağı anlamına gelmiyor. Standı olmamasına rağmen, etkinlikte yer edinecek Android ekibinin iş ortaklarını destekleyeceği belirtiliyor. Google'ın bu yıl neden böyle bir karar aldığı henüz netlik kazanmış değil. Ancak, şirketin geliştirici etkinliğinin MWC 2013'ten yaklaşık iki ay sonra düzenlenecek olmasının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.





Geçtiğimiz yıl sahip olduğu geniş Android stand alanı ile akıllarda kalan Google'ın geliştirici etkinliğine sakladığı süprizlerin MWC 2013'deki Android standının eksikliğini telafi edip edemeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.test-mobile.fr/actualites/exclu-pas-de-stand-google-android-au-mwc-2013-053842/