Google'ın Android standı MWC 2013'ü pas geçecek

Haber Editörü
Geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi'nde oldukça geniş bir alan kaplayan etkileyici bir Android standıyla karşımıza çıkan Google, MWC 2013'te de büyük bir Android standına yer vereceğini belirtmişti. Ancak Google, MWC 2013 için verdiği Android standı sözünü yerine getirmeyecek gibi görünüyor.
Google Fransa'dan bir yetkilinin yapmış olduğu açıklamaya göre, bu yıl MWC'de bir Android standı göremeyeceğiz. Ancak, bu durum bir Android ekibinin etkinlikte yer almayacağı anlamına gelmiyor. Standı olmamasına rağmen, etkinlikte yer edinecek Android ekibinin iş ortaklarını destekleyeceği belirtiliyor. Google'ın bu yıl neden böyle bir karar aldığı henüz netlik kazanmış değil. Ancak, şirketin geliştirici etkinliğinin MWC 2013'ten yaklaşık iki ay sonra düzenlenecek olmasının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.
Geçtiğimiz yıl sahip olduğu geniş Android stand alanı ile akıllarda kalan Google'ın geliştirici etkinliğine sakladığı süprizlerin MWC 2013'deki Android standının eksikliğini telafi edip edemeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.test-mobile.fr/actualites/exclu-pas-de-stand-google-android-au-mwc-2013-053842/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
provakasyon yapacak bir burasımı kaldı.tapıyorsun övüyorsun.hindistana gitme vaktin geldi.sen bu kadar fanatiksin peki apple firması senin fanatiğinmi.önemli olan itin adamı ısırması değil.önemli adamın iti ısırması.FANATİK Değilim.kizlarsoruyor daki gizli mesaj yazan kizlar gibisin.o siteye git bence teknoloji küçük beyinliler için değil.
birkaç anasayfa haberinde daha dh misafiri olarak bu tip mesaj atan bi gerzek var.bence buraya üye ama üye olarak değil misafir olarak girip bu mesajları yazıyor.
paran kadar b.k ye.
2 bin liraya Note 2 alıyorum ve masaya koyamıcam ':{ asıl ben onlara ben 2 bine şu şu özellikte note 2 aldım senin iphone 5 te aynı fiyat özellik ne biraz uzun olması mı dediğimde onlar çantaya atıyor ANDROİD FOREVER
appledan hisse beklentin filan var herhalde kendini savun desek bu kadar savunmazsın tebrik ediyorum seni bu yüzden beyin yoksunu arkadaşım
Bu vatandaş tüm mobil konuların altına sözüm ona apple fan'ı gibi mesajlar atarak konuları trollüyor. Apple'a karşı antipati oluşturmaya çalışan, işi gücü olmayan bir android fan'ı muhtemelen. O yüzden ciddiye almayın derim.