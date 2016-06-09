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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom üçlüsünün ardından Türkiye pazarına bağımsız operatör olarak yeni bir oyuncu dahil oluyor. İşte yeni operatöre dair detaylar ve numara kodu:
2 yıl
46,9b
3
118
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası
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Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği, internet servis sağlayıcılığı, sabit telefon hizmetleri, sanal mobil şebeke hizmet yekisi gibi belgeleri 2009 yılından sonra alarak hizmet vermeye başlayan NETGSM Bilgi Teknolojileri A.Ş. şimdi de Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü olmaya hazırlanıyor.

Telefon Numarası Ne Olacak?

“0510 222 XX XX“ numarası üzerinden hizmet vermeye başlayacak olan NETGSM, Sanal Mobil Şebeke Hizmeti Tip 3 (full mvno) modeli ile faaliyette bulunacak. Bu modele göre hizmet sunma yetkisi alan şirket, Türkiye’de kendi alt yapısı ile kendi SIM kartını çıkarma yetkisine kavuşuyor. Böylelikle kendi adına abonelik sözleşmesi imzalayabiliyor. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un ardından NETGSM bu alandaki dördüncü operatör olmuş oluyor.

Sanal Mobil Şebeke Hizmeti Nedir?

Sanal Mobil Şebeke Hizmeti sunma yetkisine sahip şirketler, mobil şebeke işletmecilerinin alt yapılarını kullanarak hizmet sunuyor ve tüm mevzuat yükümlülüklerinden hizmet aldıkları kurumdan bağımsız olarak sorumlu oluyor. Bu noktada hizmet sunacak olan operatörler, alt yapıya dayalı rekabetten ziyade hizmet kalitesine dayalı rekabetin artmasına katkı sağlamış oluyor.

Kaç Aboneye Ulaşmayı Hedefliyor?

Hali hazırda 70 binin üzerinde sabit hat abonesine hizmet veren NETGSM’in hedefi bir yıl içinde 1 Milyon GSM abonesine ulaşmak olarak belirlenmiş durumda. Hali hazırda 70 Milyon GSM abonesinin bulunduğu ülkemizde BTK rakamlarına göre her ay ortalama 5 Milyona yakın abone, operatörler arasında hattını taşıyor. NETGSM de işte bu 5 Milyonluk kullanıcı arasından bir yıl içinde 1 Milyon adedini kendine çekmeyi hedefliyor.

Alt Yapıyı Kim Sağlayacak?

Kısa süre içinde personel sayısını 100 çıkarmayı planlayan NETGSM, 30 Milyon liralık mobil odaklı yeni yatırım yapacağını belirtiyor. Turkcell’in baz istasyonlarını kullanarak hizmet verecek olan NETGSM, devletin nüfusu 500’den az olarak bölgelere ihale usulü kurdurduğu baz istasyonlarından da faydalanabiliyor olacak.

İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası
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Hizmet Vermeye Ne Zaman Başlıyor?

Ülkemizde NETGSM’in hizmet sunacak olması son derece kritik bir önem taşıyor aslında. Her ne kadar Turkcell alt yapısını kullanacak olsa da şirketi dördüncü operatör olarak lanse etmeye değer kılan detay, kendi alt yapılarını oluşturma lisanslarının da bulunması. Yani NETGSM bir noktadan sonra ben Turkcell alt yapısını kullanmanın yanı sıra kendi baz istasyonlarımı da kuracağım dediği noktada bunun için önünde herhangi bir yasal engel bulunmuyor.

Bu adım ile birlikte hizmet konusunda yakalanacak rekabetçi fiyatlandırma, pazardaki dengeleri sarsıcı bir etki yaratabilir. İlerleyen günlerde konuya ilişkin detayları sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. NETGSM hizmetlerine 1 Ocak 2017 itibariyle resmen başlamış olacak.

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shadowtr 2 yıl en beğenilen
Nasıl 4. operatör oluyor? Sanal diyorsun... Fenercell, Kartalcell, GSMobile, Bimcell, POCell, PTTCell, Samsuncell, Timsahcell vs.. vs... Türk Telekomdan hizmet alan onlarca sanal operatör var.
Nasıl 4. operatör oluyor? Sanal diyorsun... Fenercell, Kartalcell, GSMobile, Bimcell, POCell, PTTCell, Samsuncell, Timsahcell vs.. vs... Türk Telekomdan hizmet...
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2 Yanıt Yanıtla +128
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CaSsErDoDo 2 yıl
Ne dengesi sarsacak Allah aşkına. Kendi altyapısını kullanmadığı sürece PTTcell ve Bimcell gibi hizmet verecek Turkcell yerine netgsm yazacak bu kadar.
1 Yanıt Yanıtla +104
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kraix 2 yıl
İsterse 5 - 6 operatör olsun. Hat üzerine verilen telefonlarda kredi çektirirmişcesine vade farkı almak yerine telefonun fiyatından düşmeye başladıkları gün oldu demektir.
Avrupanın bir çok yerinde ve ABD de bu işler bu şekilde oluyor müşteriye önem veriyorlar. Bizimkiler ise müşteri nasıl kazığa çekilir modunda ki zihniyetle devam ediyor. Bakalım ne olcak böyle...
İsterse 5 - 6 operatör olsun. Hat üzerine verilen telefonlarda kredi çektirirmişcesine vade farkı almak yerine telefonun fiyatından düşmeye başladıkları gün old...
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1 Yanıt Yanıtla +66
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1 Avatar
inexo 2 yıl
Turkcell ve tt karları düştü zarar bile ediyorlar 4. Operatör yakın gelecekte mümkün değil
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Deníz 2 yıl
gelsinler rekabet iyidir.bakarsınız turkcell kalitesini ucuza verirler
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Logic_Man 2 yıl
Türkiyede sanal operatörlük işi istenmiyor operatörler tarafından. Turkcell gibi kağıt üstünde istekli görünürler fakat gerçekte sanal operatörleri istemiyorlar.
Düzenleyici kurumunda bu konuda bir yaptırım gücü yok operatörlere. Bence en iyi yapılacak iş 4. GSM operatörüne (sanal değil) ihaleyle lisans vermek. Ve ihaleyi kazanan bu operatörede, sanal operatörlere zorunlu hizmet vermesi şartıyla lisans verilmelidir. Böylece piyasaya çok sayıda sanal operatör girerek gerçek rekabet sağlanabilir.
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elephone 2 yıl Logic_Man
Logic_Man
Türkiyede sanal operatörlük işi istenmiyor operatörler tarafından. Turkcell gibi kağıt üstünde istekli görünürler fakat gerçekte sanal operatörleri istemiyorlar.
Düzenleyici kurumunda bu konuda bir yaptırım gücü yok operatörlere. Bence en iyi yapılacak iş 4. GSM operatörüne (sanal değil) ihaleyle lisans vermek. Ve ihaleyi kazanan bu operatörede, sanal operatörlere zorunlu hizmet vermesi şartıyla lisans verilmelidir. Böylece piyasaya çok sayıda sanal operatör girerek gerçek rekabet sağlanabilir.

Google ile ulaştığım haberlere bakınca NetGSM sanal olmayan 4. operatörlük için istekliymiş ihaleye de girmiş ama teklifler çok yüksek olduğu için alamamış.
Zamanında Telsim (Vodafone) ve Turkcell bedava denecek paralara lisansları almıştı. Aynı şekilde Aria ile birleşmek zorunda kalan Aycell'de bedava sayılabilecek rakamlara lisansları almıştı. Şimdi sıfırdan bu işe girecek bir şirket içinde destek olmak gerekiyor.
Biraz araştırdım Türkiye gibi bir ülkede sıfırdan operatör kurma maliyeti 8-10 milyar TL'den başlıyor. Birde lisans bedelleri var sektöre yeni girecek operatör bunu nasıl karşılayacak. Hadi bir holding örneğin Doğuş Holding bastı parayı ve sektöre girdi 9-10 milyar TL'lik kurulum maliyeti yanında ayda en az da 20 milyon lira bayiler ve çalışanlar için masraf yapması gerekecek.
Bu yeni kurulacak operatör yatırdığı parayı nasıl ve ne zaman çıkartacak? Mecburen ucuza hizmet vermek zorunda kalacak abone başına Arpu denen değer 20 lira olsa ve bu operatör 1 yılda yapamaz ama diyelim ki çok uygun tarifeler sayesinde 10 milyon abone yaptı. Bu sayede yıllık kasasına 200 milyon TL girdi. Hadi telefon sattı internet sattı başka işler yaptı yıllık kasasına 300 milyon TL girdi.
Kasasına tüm giren kar olmayacak kar en fazla yarısı yani 150 milyon lira olacak ama hadi hepsini kar sayalım yılda 300 milyon lira kar elde etti. Yılda 300 milyon lira kar bile elde etse ilk yatırım maliyetini bile 30 yılda ancak karşılayabiliyor.
Bu zamanda da kimse 30 yıl sonra para kazanmaya başlayacağı bir işe bu kadar büyük paralar yatırmaz. Bu sebeple bu iş hayal gibi görünüyor.
Bu 4. operatör kim olabilir denirse tek ihtimal var o da PTT olabilir. Elinde zaten Türkiye geneli şube ve bayi ağı var, Türk Telekom ile PTTCell deneyimi var, Türk Telekom'un kapanan 1G şebekesinin alt yapısı ve baz istasyonları da bildiğim kadarıyla 10 yıl kadar önce PTT'ye devir edilmişti. Eğer PTT'ye düşük lisans bedeli ile sıfırdan operatör olma fırsatı verilirse arkasında devlet gücü ile operatör olma imkanı var. PTT dışında NetGSM dahil hiçbir firmanın sıfırdan 4. bir operatör olabileceğine ihtimal vermiyorum.
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lazer__ 2 yıl
kotasız internet versinler yoksa geçmeyiz :D
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elephone 2 yıl
Yaklaşık 1 yıl öncenin haberi ama bu firmanın sitesine girince hala mobil ile ilgili bilgi bulunmuyor. Sabit numara dışında bir hizmetleri yok görünüyor.
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alprkrkmz 2 yıl
İlk etapta Turkcell üzerinden çalışacak. Sonra yavaş yavaş kendi altyapısını kuracak. Ama bir isim değişikliğine bir marka ismine ihtiyaçları var. NetGsm öyle dikkat çeken çarpıcı bir marka yüzü değil.
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iquique 2 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

İlk etapta Turkcell üzerinden çalışacak. Sonra yavaş yavaş kendi altyapısını kuracak. Ama bir isim değişikliğine bir marka ismine ihtiyaçları var. NetGsm öyle dikkat çeken çarpıcı bir marka yüzü değil.

ben güzel bir isim buldum..

AKCELL

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ASYAKURDU 2 yıl
Alt yapısı olmadan nasıl 4. oparatr olacak. Alt yapıyı turkcellden mi alacak yoksa turkcell baz istasyonunu mu kullanacak ?
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LiFi 2 yıl ASYAKURDU
ASYAKURDU

Alt yapısı olmadan nasıl 4. oparatr olacak. Alt yapıyı turkcellden mi alacak yoksa turkcell baz istasyonunu mu kullanacak ?

Eğer haber reklam değilse sadece baz istasyonlarını kullanacak. NetGSM'in kendi alt yapısı var, kendi ara bağlantı anlaşmaları var, kendi santralleri var. Kendi omurgasını Turkcell ana omurgaya bağlayacak ve trafiği Turkcell baz istasyonlarından sağlayacak. Olması gerekende bu zaten, aksi halde Bimcell, Pttcell gibi sözde sanal operatör ancak aslında sadece tarifeden ibaret olan operatörlerde bir farkı kalmaz.
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huseyinadukeeee 2 yıl
H.o
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mustifb 2 yıl
Bazı arkadaşlar kendi baz istasyonunu kuracak demişte elinde frekans olmadan nasıl olacak bu iş? Hadi boşta kalan 2600 MHz'leri aldı diyelim o frekanslarla hizmet vermek için daha öncede yazdığım gibi ev başına baz istasyonu kurması gerekir.
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~Lion King~ 2 yıl
Sanal operatör olarak gelsin. Ekstra baz istasyonu ekstra radyasyon demek.
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Yusuf Saracen 2 yıl
Bazi yirumlar gozume carpti
Buram buram cehalet kokuyor ortalik
Acin bi vikiyi arastirim bos yorum yapmayin
Sadece baz istasyonunu kullanacak diyo millet tutturmus turkcele akicak para muhabbetine giriyo yazik cok yazik
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LiFi 2 yıl
Akbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ile de otomatik fatura ödeme anlaşmalarını imzalamışlar.

akademi.netgsm.com.tr/...
akademi.netgsm.com.tr/...
akademi.netgsm.com.tr/...
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