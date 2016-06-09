İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası

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Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği, internet servis sağlayıcılığı, sabit telefon hizmetleri, sanal mobil şebeke hizmet yekisi gibi belgeleri 2009 yılından sonra alarak hizmet vermeye başlayan NETGSM Bilgi Teknolojileri A.Ş. şimdi de Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü olmaya hazırlanıyor.

Telefon Numarası Ne Olacak?

“0510 222 XX XX“ numarası üzerinden hizmet vermeye başlayacak olan NETGSM, Sanal Mobil Şebeke Hizmeti Tip 3 (full mvno) modeli ile faaliyette bulunacak. Bu modele göre hizmet sunma yetkisi alan şirket, Türkiye’de kendi alt yapısı ile kendi SIM kartını çıkarma yetkisine kavuşuyor. Böylelikle kendi adına abonelik sözleşmesi imzalayabiliyor. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un ardından NETGSM bu alandaki dördüncü operatör olmuş oluyor.

Sanal Mobil Şebeke Hizmeti Nedir?

Sanal Mobil Şebeke Hizmeti sunma yetkisine sahip şirketler, mobil şebeke işletmecilerinin alt yapılarını kullanarak hizmet sunuyor ve tüm mevzuat yükümlülüklerinden hizmet aldıkları kurumdan bağımsız olarak sorumlu oluyor. Bu noktada hizmet sunacak olan operatörler, alt yapıya dayalı rekabetten ziyade hizmet kalitesine dayalı rekabetin artmasına katkı sağlamış oluyor.

Kaç Aboneye Ulaşmayı Hedefliyor?

Hali hazırda 70 binin üzerinde sabit hat abonesine hizmet veren NETGSM’in hedefi bir yıl içinde 1 Milyon GSM abonesine ulaşmak olarak belirlenmiş durumda. Hali hazırda 70 Milyon GSM abonesinin bulunduğu ülkemizde BTK rakamlarına göre her ay ortalama 5 Milyona yakın abone, operatörler arasında hattını taşıyor. NETGSM de işte bu 5 Milyonluk kullanıcı arasından bir yıl içinde 1 Milyon adedini kendine çekmeyi hedefliyor.

Alt Yapıyı Kim Sağlayacak?

Kısa süre içinde personel sayısını 100 çıkarmayı planlayan NETGSM, 30 Milyon liralık mobil odaklı yeni yatırım yapacağını belirtiyor. Turkcell’in baz istasyonlarını kullanarak hizmet verecek olan NETGSM, devletin nüfusu 500’den az olarak bölgelere ihale usulü kurdurduğu baz istasyonlarından da faydalanabiliyor olacak.

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Hizmet Vermeye Ne Zaman Başlıyor?

Ülkemizde NETGSM’in hizmet sunacak olması son derece kritik bir önem taşıyor aslında. Her ne kadar Turkcell alt yapısını kullanacak olsa da şirketi dördüncü operatör olarak lanse etmeye değer kılan detay, kendi alt yapılarını oluşturma lisanslarının da bulunması. Yani NETGSM bir noktadan sonra ben Turkcell alt yapısını kullanmanın yanı sıra kendi baz istasyonlarımı da kuracağım dediği noktada bunun için önünde herhangi bir yasal engel bulunmuyor.

Bu adım ile birlikte hizmet konusunda yakalanacak rekabetçi fiyatlandırma, pazardaki dengeleri sarsıcı bir etki yaratabilir. İlerleyen günlerde konuya ilişkin detayları sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. NETGSM hizmetlerine 1 Ocak 2017 itibariyle resmen başlamış olacak.