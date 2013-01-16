Google'ın "Google Glass" geliştirici etkinlikleri bu ayın sonunda ABD'de başlıyor

Google'ın gözlükleri, ABD'nin San Francisco ve New York şehirlerinde düzenlenecek "Glass Foundry" etkinlikleri sayesinde geliştiricilerle buluşmak için hazırlanıyor.





Şirketin "Glass Foundry" için gönderdiği davetiyeye batığımızda, etkinliğin ilk günü geliştiricilerin Google gözlüklerinin sergileneceğini ve geliştiricilerin bu gözlükleri deneme fırsatı bulacağını görüyoruz. Ayrıca, şirketin yakın bir zamanda kullanıma sunacağı Mirror API'ye ilişkin detayların da etkinliğin ilk gününde yer edineceğini belirtelim. İkinci gün ise, Google mühendislerinin geliştiricilerin sorularına yanıt vermek adına etkinlikte yer edineceği söylenirken, günün sonunda ise çeşitli konukların ve demo gösterilerinin sahne alacağı belirtiliyor. Explorer programı altındaki geliştiricilerin de bu etkinlikte katılımcı olarak yer edinebileceğini hatırlatalım.





Geliştiricilerin birbirleriyle fikir alışverişi yapmalarını da sağlayacak olan etkinliğin San Francisco ayağının 28-29 Ocak, New York ayağının ise 1-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşeceği de belirtelim.

http://allthingsd.com/20130115/google-glass-to-hold-developer-events-in-two-weeks/