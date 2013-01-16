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Google'ın "Google Glass" geliştirici etkinlikleri bu ayın sonunda ABD'de başlıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın gözlükleri, ABD'nin San Francisco ve New York şehirlerinde düzenlenecek "Glass Foundry" etkinlikleri sayesinde geliştiricilerle buluşmak için hazırlanıyor.

Şirketin "Glass Foundry" için gönderdiği davetiyeye batığımızda, etkinliğin ilk günü geliştiricilerin Google gözlüklerinin sergileneceğini ve geliştiricilerin bu gözlükleri deneme fırsatı bulacağını görüyoruz. Ayrıca, şirketin yakın bir zamanda kullanıma sunacağı Mirror API'ye ilişkin detayların da etkinliğin ilk gününde yer edineceğini belirtelim. İkinci gün ise, Google mühendislerinin geliştiricilerin sorularına yanıt vermek adına etkinlikte yer edineceği söylenirken, günün sonunda ise çeşitli konukların ve demo gösterilerinin sahne alacağı belirtiliyor. Explorer programı altındaki geliştiricilerin de bu etkinlikte katılımcı olarak yer edinebileceğini hatırlatalım.

Geliştiricilerin birbirleriyle fikir alışverişi yapmalarını da sağlayacak olan etkinliğin San Francisco ayağının 28-29 Ocak, New York ayağının ise 1-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşeceği de belirtelim.

http://allthingsd.com/20130115/google-glass-to-hold-developer-events-in-two-weeks/ Yorum Yaz
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fbkaya 6 yıl
okadar yakını nasıl görecek ? gözümüz okadar yakını odaklayamazki
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Ethnicity 6 yıl
Gözlükten çok resimdeki bayan daha çok ilgimi çekti... Keşke kendisine ulaşabilseydim
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Kodperest 6 yıl
adamlar ciddi ciddi yapmışlar , helal olsun valla
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Public_Enemy 6 yıl
google, bu "google glass" olayına çok önem veriyor, çok kaynak ayırıyor, ben gerçek hayatta çok işlevsel olarak görmüyorum ama tabi google'ın bir bildigi vardır herhalde. Birde bu tür aletleri dünyada hemen hemen tüm devletlerin kötüye kullanma eğilimini düşünürsek ben gelecekte insanların gitgide teknolojiden uzaklaşacağını düşünüyorum, bugün cep telefonları var ve geçmişe göre daha az özgürüz.
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infom@n 6 yıl
Numaralısı var mı ? Gözüm bozukta:)
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Sonunda gerçekleşiyor
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mxfxi 6 yıl
Gamsız hayat!!!
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Rainbow6 6 yıl
bu googlede sapikmidir nedir anlamis degilim .. illa birilerini bisileri gozetleyecek bilgi toplayacak :)
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pierceus 6 yıl
eulogy
Geleceğin teknolojisi aksesuarlar... Telefon ve kulaklık özellikli küpe, navigasyon ve ekran özellikli gözlük, dişin içinde mikrofon, sağlık kontrolü yapan bileklik ve hepsini kontrol eden cüzdanda bulunan kart...

Bazıları çok saçma.
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eulogy 6 yıl
Geleceğin teknolojisi aksesuarlar... Telefon ve kulaklık özellikli küpe, navigasyon ve ekran özellikli gözlük, dişin içinde mikrofon, sağlık kontrolü yapan bileklik ve hepsini kontrol eden cüzdanda bulunan kart...
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