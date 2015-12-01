Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın "Sanal Sergi" servisi ile sanata dahil olun [360 derece video]

Dünyanın öbür ucundaki bir orkestra gösterisine gitmek için kaç para harcamanız gerekir? Google yeni servisi "Sanal Sergi" ile evinizden sanatın tam ortasına katılabiliyorsunuz.
3 yıl
1,6b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın
 
"Sanal Sergi" servisi adından da anlaşılabileceği gibi sanal gerçekliği ön plana çıkaran bir hizmet. Sanal gerçekliğe uygun 360 derecelik performansların da eklenmeye başladığı serviste artık dünyanın en ünlü konser salonu Carnegie Hall (New York)'da Berlin Filarmoni Orkestrası'nın performansını dinleyebilir ya da Royal Shakespeare Company (Londra) ve Theatro Municipal'e konuk olabilirsiniz.
Düşüş maliyetli CardBoard sanal gerçeklik gözlükleri ve kulaklık ile birlikte özel bir deneyim yaşatabilecek bu servis aslında sanal gerçekliğin insana kazandırabileceklerini gösteriyor. Yalnızca yaratılan sanal dünyadan ibaret olmayan bu teknoloji dünyamızda deneyimleyeme şansımızın olmadığı bir çok etkinliği bir nebze de olsa yaşatabilir.

Kaynak linkindeki adrese giderek sağ üst köşede bulunan 360 derece video simgesine tıklayarak tüm yeni içeriklere ulaşabilirsiniz. Paris Operasına ait gösteriyi ise aşağıdaki 360 derecelik videodan izleyebilirsiniz. Video sırasında mouse'unuzun sol tuşuna basılı tutarak görüntüyü sürükleyebildiğinizi hatırlatalım. İyi seyirler.

https://performingarts.withgoogle.com/en_us Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zbilici 3 yıl
MinPayne
Facebookun video olayı bundan çok daha iyi.

Nesi iyi? Laf olsun torba dolsun diye konuşuyorsunuz!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Vergi hayatımızda öyle bir yer etmiş ki. Başlığı vergi diye okudum iyi mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 3 yıl
Çok güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
bide zoom lu verisiyonuda çıkar yakında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl
Facebook'un video olayı bundan çok daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl BlackBerry Priv satışa çıktı. İşte fiyatı ve cihaz hakkındaki diğer detaylar: 3 yıl Wikipedia'dan yeni yapay zeka sistemi 3 yıl Samsung'dan sanal gerçekliğe özel tarayıcı 3 yıl Snapdragon 830 sesleri: 10nm ve 8GB RAM desteği 3 yıl Oculus Rift için görkemli bir lansman yapılacak 3 yıl Minecraft oyununda üretilen akıllı telefon ile görüntülü konuşma yapılabilir mi? [Video] 3 yıl Xiaomi Mi4 için Windows 10 sürümü bu hafta yayınlanacak 3 yıl Sony'nin CES 2016 programı açıklandı 3 yıl Kinect ile X-ray cihazları daha sağlıklı şekilde kullanılabilir 3 yıl Android dünyasının popüler telefon markası, iPhone'a kılıf üreticisi oldu 3 yıl Görevimiz Tehlike 6'nın yönetmeni belli oldu 3 yıl "4 inçlik iPhone 6C Şubat ayında piyasada" 3 yıl Gen düzenleme birçok hastalığı ortadan kaldırabilir 3 yıl Sapphire AMD R9 380X Nitro inceleme videosu "Orta seviyede yeni fiyat / performans oyuncusu" 3 yıl Cyber Monday yine satış rekorlarına sahne oldu ancak gerileme eğilimi var 3 yıl 3G destekli Omate Rise akıllı saati duyuruldu 3 yıl Cooler Master'dan oyunculara yönelik OLED ekranlı Sentinel III fare 3 yıl Sony, PS4 Oyunlarını Aralık Ayı Boyunca 69 TL'den Başlayan Fiyatlarla Sunuyor 3 yıl Samsung Gear akıllı saatler iOS'a geliyor 3 yıl İtalya, PS 4 sohbet odalarını sürekli izleyecek 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google'ın "Sanal Sergi" servisi ile sanata dahil olun [360 derece video] Sonraki Grafen mikrofonlar insanın duyamayacağı sesleri kaydediyor 3 yıl Samsung telefonları gelecekte rulolanabilecek 3 yıl Asus Türkiye, Apple'ı bolca eleştiren yeni reklamını yayınladı 3 yıl DonanımHaber Kasım 2015 teknoloji gündemi "videolar" 3 yıl Google, Tesla'nın otopilot mühendisini bünyesine kattı 3 yıl Nokia, dünyanın en gelişmiş VR kamerası OZO'yu 60 bin dolardan satacak 3 yıl Apple'dan araştırma geliştirme sürecine yılda 8.1 milyar dolar 3 yıl Korsan İçerikten Multimilyoner Olan Adam: Kim Dotcom 3 yıl Samsung Mobile’da kan değişikliği 3 yıl Twitch'in "Whisper" özelliği iOS platformunda 3 yıl WhatsApp'tan ilginç Telegram adımı 3 yıl Google'daki görsel aramalarınızı kaydedin 3 yıl Adobe Premiere Clip Android'e geldi 3 yıl Adobe Photoshop'a beklenen özellik geldi 3 yıl Japon üretici Windows 10 mobil'e sahip, "ekstra özelleştirilebilir" telefonunu tanıttı 3 yıl Swatch, klasik saat serisine temassız ödeme özelliği ekliyor 3 yıl Şükran gününde mobil siparişlerin %78'i Apple cihazlarından geldi 3 yıl Türk Telekom, akıllı telefon pazarında resmen sahaya iniyor 3 yıl GTA 5 grafiklerini zirveye çıkarmaya hazır mısınız? [video] 3 yıl Vivo X6 serisi resmileşti: En iyi ses yongası ile geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim