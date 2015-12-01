Google'ın "Sanal Sergi" servisi ile sanata dahil olun [360 derece video]

"Sanal Sergi" servisi adından da anlaşılabileceği gibi sanal gerçekliği ön plana çıkaran bir hizmet. Sanal gerçekliğe uygun 360 derecelik performansların da eklenmeye başladığı serviste artık dünyanın en ünlü konser salonu Carnegie Hall (New York)'da Berlin Filarmoni Orkestrası'nın performansını dinleyebilir ya da Royal Shakespeare Company (Londra) ve Theatro Municipal'e konuk olabilirsiniz.

Düşüş maliyetli CardBoard sanal gerçeklik gözlükleri ve kulaklık ile birlikte özel bir deneyim yaşatabilecek bu servis aslında sanal gerçekliğin insana kazandırabileceklerini gösteriyor. Yalnızca yaratılan sanal dünyadan ibaret olmayan bu teknoloji dünyamızda deneyimleyeme şansımızın olmadığı bir çok etkinliği bir nebze de olsa yaşatabilir.



Kaynak linkindeki adrese giderek sağ üst köşede bulunan 360 derece video simgesine tıklayarak tüm yeni içeriklere ulaşabilirsiniz. Paris Operasına ait gösteriyi ise aşağıdaki 360 derecelik videodan izleyebilirsiniz. Video sırasında mouse'unuzun sol tuşuna basılı tutarak görüntüyü sürükleyebildiğinizi hatırlatalım. İyi seyirler.

https://performingarts.withgoogle.com/en_us