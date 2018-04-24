Google'ın ana şirketi Alphabet, 2018 yılı ilk çeyreğinin gelirini açıkladı

Teknoloji Editörü
Arama devi Google'ın ana şirketi olan Alphabet, 2018 yılı ilk çeyreğinin mali tablosunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla elde ettiği geliri %26 oranında yükseltmeyi başardı.
Alphabet gelirlerini yükseltti
31 Mart 2018'de sona eren ilk çeyrek gelirinin 31.1 milyar dolar olduğunu açıklayan Alphabet yönetimi, geçtiğimiz yıl bu rakamın 24.7 milyar dolar olduğunu belirtti. Ayrıca dev şirket ilk çeyrek kârını ise 5.4 milyar dolardan, 9.4 milyar dolara çıkardığını raporladı.
Gelirinin büyük bir kısmını reklam şirketinden kazanan Alphabet, geçtiğimiz yılın Ocak-Mart ayları arasındaki hisse fiyatlarının 7.73 dolar seviyesinden 13.33 dolar seviyesine çıkarıldığını da açıkladı. Mali tablolara göre şirketin reklam gelirlerinin %24 oranında atış gösterdiği de gelen bilgiler arasında.
https://www.gsmarena.com/alphabets_q1_2018_revenue_stands_at_311_billion_up_26_yearonyear-news-30672.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha yıl olmadı Facebook skandalı çıkalı, Amerikan seçimlerinin manipüle edilmesi ile ilgili. Google lafa gelince açık kaynak özgürlük kardeşlik ama uygulamada despot, bencil ve acımasız bir firma.
Cidden Google'ın bütün emaillerini okumasından rahatsız değilsen zaten sana sorun yok, günlük falan tutuyorsan onu da sokağa bırak birileri okusun. ( seyler.eksisozluk.com/... )
mesela bu linkte belirtilmemiş Google aynı zamanda şimdiye kadar seçtiğiniz bütün şifreleri de saklar ( eski bir tane girmeye çalışın bunu x gün önce değiştirdiniz der ) , ne yapacak eski şifreleri? hatırası mı var?
Bu karşılaştırmayı
Türkiye gibi bir ülke için ihracat gelirleri ne kadar düşük ise, ne kadar normalden uzak ise
Dünya'da her hangi bir şirket için bu gelirler de bir o kadar fazla ve normal değil.
Birilerini aklamaya çalışmıyorum, sadece aslında büyük şirketlerin ne kadar devletleştiklerini, ne kadar tekelleştiklerini, kuralların ve güçlerin ne kadar onlara yönelik olduğunu, sistemin ne kadar onlara çalıştığını göstermesi açısından önemli bir parametre olduğunu söylemek istiyorum.
Bugün hangi ülkeye ait olursa olsun, bir şirketin amerikan şirketi ile adil mücadele etmesi imkansız. Buna adaletsizliğe rağmen mücadele edebilen şirketler var.