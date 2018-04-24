Google'ın ana şirketi Alphabet, 2018 yılı ilk çeyreğinin gelirini açıkladı

Arama devi Google'ın ana şirketi olan Alphabet, 2018 yılı ilk çeyreğinin mali tablosunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla elde ettiği geliri %26 oranında yükseltmeyi başardı.

Alphabet gelirlerini yükseltti

31 Mart 2018'de sona eren ilk çeyrek gelirinin 31.1 milyar dolar olduğunu açıklayan Alphabet yönetimi, geçtiğimiz yıl bu rakamın 24.7 milyar dolar olduğunu belirtti. Ayrıca dev şirket ilk çeyrek kârını ise 5.4 milyar dolardan, 9.4 milyar dolara çıkardığını raporladı.

Gelirinin büyük bir kısmını reklam şirketinden kazanan Alphabet, geçtiğimiz yılın Ocak-Mart ayları arasındaki hisse fiyatlarının 7.73 dolar seviyesinden 13.33 dolar seviyesine çıkarıldığını da açıkladı. Mali tablolara göre şirketin reklam gelirlerinin %24 oranında atış gösterdiği de gelen bilgiler arasında.

https://www.gsmarena.com/alphabets_q1_2018_revenue_stands_at_311_billion_up_26_yearonyear-news-30672.php