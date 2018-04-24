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Google'ın ana şirketi Alphabet, 2018 yılı ilk çeyreğinin gelirini açıkladı

Dünyanın en büyük şirketlerinden Google'ın ana şirketin Alphabet, 2018 yılının ilk çeyreğindeki mali tablosunu yayınladı. Alphabet, geçtiğimiz yıla oranla gelirlerini %26 oranında yükseltmeyi başardı.
1 yıl
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Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google'ın ana şirketi olan Alphabet, 2018 yılı ilk çeyreğinin mali tablosunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla elde ettiği geliri %26 oranında yükseltmeyi başardı.

Alphabet gelirlerini yükseltti

31 Mart 2018'de sona eren ilk çeyrek gelirinin 31.1 milyar dolar olduğunu açıklayan Alphabet yönetimi, geçtiğimiz yıl bu rakamın 24.7 milyar dolar olduğunu belirtti. Ayrıca dev şirket ilk çeyrek kârını ise 5.4 milyar dolardan, 9.4 milyar dolara çıkardığını raporladı.
Gelirinin büyük bir kısmını reklam şirketinden kazanan Alphabet, geçtiğimiz yılın Ocak-Mart ayları arasındaki hisse fiyatlarının 7.73 dolar seviyesinden 13.33 dolar seviyesine çıkarıldığını da açıkladı. Mali tablolara göre şirketin reklam gelirlerinin %24 oranında atış gösterdiği de gelen bilgiler arasında.

https://www.gsmarena.com/alphabets_q1_2018_revenue_stands_at_311_billion_up_26_yearonyear-news-30672.php Yorum Yaz
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pUnduli 1 yıl en beğenilen crazywinner3
O kadar hizmeti bedava olan Google'da hizmetlerin bedava olmasının sebebi ürünün SEN olması zaten, o kadar toplanan metrik sadece masum amaçlarla mı kullanılacak ve kullanılıyor sanıyorsunuz?
Daha yıl olmadı Facebook skandalı çıkalı, Amerikan seçimlerinin manipüle edilmesi ile ilgili. Google lafa gelince açık kaynak özgürlük kardeşlik ama uygulamada despot, bencil ve acımasız bir firma.
Cidden Google'ın bütün emaillerini okumasından rahatsız değilsen zaten sana sorun yok, günlük falan tutuyorsan onu da sokağa bırak birileri okusun. ( seyler.eksisozluk.com/... )
mesela bu linkte belirtilmemiş Google aynı zamanda şimdiye kadar seçtiğiniz bütün şifreleri de saklar ( eski bir tane girmeye çalışın bunu x gün önce değiştirdiniz der ) , ne yapacak eski şifreleri? hatırası mı var?
O kadar hizmeti bedava olan Google'da hizmetlerin bedava olmasının sebebi ürünün SEN olması zaten, o kadar toplanan metrik sadece masum amaçlarla mı kullanılac...
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eulogy 1 yıl mehmedaltair

Bu karşılaştırmayı
Türkiye gibi bir ülke için ihracat gelirleri ne kadar düşük ise, ne kadar normalden uzak ise
Dünya'da her hangi bir şirket için bu gelirler de bir o kadar fazla ve normal değil.
Birilerini aklamaya çalışmıyorum, sadece aslında büyük şirketlerin ne kadar devletleştiklerini, ne kadar tekelleştiklerini, kuralların ve güçlerin ne kadar onlara yönelik olduğunu, sistemin ne kadar onlara çalıştığını göstermesi açısından önemli bir parametre olduğunu söylemek istiyorum.
Bugün hangi ülkeye ait olursa olsun, bir şirketin amerikan şirketi ile adil mücadele etmesi imkansız. Buna adaletsizliğe rağmen mücadele edebilen şirketler var.
Bu karşılaştırmayıTürkiye gibi bir ülke için ihracat gelirleri ne kadar düşük ise, ne kadar normalden uzak iseDünya'da her hangi bir şirket için b...
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Jon SNOW 37 1 yıl
Google veri toplamada baya iyi
Bir konu arastiriyorsun
5 dakika sonra başka bir siteye geçtiğinde direk reklamı yapıştırıyor
Google kendi yapay zeka işlemcilerini gelistiriyor sanırım
Ama. Bu işlemciler çok üst düzeyde
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crazywinner3 1 yıl
Yüzlerce hizmeti olan bir firmayı canavar olarak niteleyenler olmuş hiç hoş değil. Google'ın çoğu servisini kullanıyorum neredeyse hepsi piyasanın en iyisi, bence hak ediyor ettiği kârı.
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pUnduli 1 yıl crazywinner3
O kadar hizmeti bedava olan Google'da hizmetlerin bedava olmasının sebebi ürünün SEN olması zaten, o kadar toplanan metrik sadece masum amaçlarla mı kullanılacak ve kullanılıyor sanıyorsunuz?
Daha yıl olmadı Facebook skandalı çıkalı, Amerikan seçimlerinin manipüle edilmesi ile ilgili. Google lafa gelince açık kaynak özgürlük kardeşlik ama uygulamada despot, bencil ve acımasız bir firma.
Cidden Google'ın bütün emaillerini okumasından rahatsız değilsen zaten sana sorun yok, günlük falan tutuyorsan onu da sokağa bırak birileri okusun. ( seyler.eksisozluk.com/... )
mesela bu linkte belirtilmemiş Google aynı zamanda şimdiye kadar seçtiğiniz bütün şifreleri de saklar ( eski bir tane girmeye çalışın bunu x gün önce değiştirdiniz der ) , ne yapacak eski şifreleri? hatırası mı var?
2 Yanıt Yanıtla +5
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pUnduli 1 yıl
Google denen canavarı bu kadar besleyenlerde kabahat, başa bela olacak bunlar ileride.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Devlet'in acilen teknolojiye, internete daha fazla önem vermesi gerekiyor. Saçma sapan halı yıkamacılara, tavuk çiftlikçilerine verdikleri teşvikleri bilişim sektörüne vermiyorlar. Kosgeb çalışanları tam bir cahil yuvası bu anlamda.
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esmerbuyucu 1 yıl
Reklamdan köşeyi dönülebileceğinin yegane ispatı. Teknolojiye reklam sokuşturma ve bir teknoloji şirketinde reklamcılığın baskın hale gelmesi ders olarak okutulmalı
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mehmedaltair 1 yıl
Merak eden varsa 2017 ihracat gelirimiz (kar değil) 156 milyar dolar

Dümdüz bir hesapla Alphabet yıllık 125 milyar dolar gelir elde ediyor.
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eulogy 1 yıl mehmedaltair

Bu karşılaştırmayı
Türkiye gibi bir ülke için ihracat gelirleri ne kadar düşük ise, ne kadar normalden uzak ise
Dünya'da her hangi bir şirket için bu gelirler de bir o kadar fazla ve normal değil.
Birilerini aklamaya çalışmıyorum, sadece aslında büyük şirketlerin ne kadar devletleştiklerini, ne kadar tekelleştiklerini, kuralların ve güçlerin ne kadar onlara yönelik olduğunu, sistemin ne kadar onlara çalıştığını göstermesi açısından önemli bir parametre olduğunu söylemek istiyorum.
Bugün hangi ülkeye ait olursa olsun, bir şirketin amerikan şirketi ile adil mücadele etmesi imkansız. Buna adaletsizliğe rağmen mücadele edebilen şirketler var.
2 Yanıt Yanıtla +4
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