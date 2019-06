Google'ın arttırılmış gerçeklik oyunu Ingress, mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

Google'ın konum tabanlı arttırılmış gerçeklik oyunu Ingress, Google Play'de ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulmuş durumda.





Şimdilik sadece Android cihazlar üzerinden oynanabilen bu oyun, oyuncuların dışarı çıkarak harita üzerinde belirlenen yerlere gidip ''XM'' denilen maddeleri toplamasını ve bu maddelerle diğer görevlere geçmesi üzerine kurulu. Aydınlar ve direnişçiler olmak üzere seçilebilecek iki farklı tarafın yer aldığı oyunda; aydınlar toplanan maddenin gücünü kullanmak isterken, direnişçiler ise buna engel olmaya çalışıyor.





Ingress ile ilgili olarak All ThingsD'ye konuşan Niantic Labs'tan John Hanke, Ingress'ın World of Warcraft'a benzer bir konsepte sahip olduğunu belirtiyor. Dünyanın her yerindeki insanların aynı anda oynayabileceği oyun, oyuncularından evlerinden çıkarak dış dünya ile etkileşim haline geçmesine planlıyor. Hanke, oyuncuların dış dünyada akıllı telefonlarıyla labirentteki bir fare gibi iz süreceğini, evlerine geçtiklerinde ise yaptıkları hareketleri gözden geçirme fırsatı yakalayacaklarını belirtiyor.





Şu an beta aşamasında olan Ingress, sadece davet ile oyuncu kabul ediyor. Yapımın tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise, şu an herhangi bir bilgi bulunmuyor. Eğer bir Ingress davetiniz varsa ve evden çıkıp dış dünyayı keşfetmek istiyorsanız, Ingress'a ücretsiz olarak Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

Dipnot: Ingress için davetiye edinebilmek için haberin kaynağında yer alan linkten oyunun sitesine ulaşarak, e-mail adresinizi girip kayıt olmanız ve aktivasyon kodunun adresinize gelmesini beklemeniz yeterli olacaktır.

http://www.ingress.com/