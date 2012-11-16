Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın arttırılmış gerçeklik oyunu Ingress, mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3b
1
111
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın konum tabanlı arttırılmış gerçeklik oyunu Ingress, Google Play'de ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulmuş durumda.

Şimdilik sadece Android cihazlar üzerinden oynanabilen bu oyun, oyuncuların dışarı çıkarak harita üzerinde belirlenen yerlere gidip ''XM'' denilen maddeleri toplamasını ve bu maddelerle diğer görevlere geçmesi üzerine kurulu. Aydınlar ve direnişçiler olmak üzere seçilebilecek iki farklı tarafın yer aldığı oyunda; aydınlar toplanan maddenin gücünü kullanmak isterken, direnişçiler ise buna engel olmaya çalışıyor.

Ingress ile ilgili olarak All ThingsD'ye konuşan Niantic Labs'tan John Hanke, Ingress'ın World of Warcraft'a benzer bir konsepte sahip olduğunu belirtiyor. Dünyanın her yerindeki insanların aynı anda oynayabileceği oyun, oyuncularından evlerinden çıkarak dış dünya ile etkileşim haline geçmesine planlıyor. Hanke, oyuncuların dış dünyada akıllı telefonlarıyla labirentteki bir fare gibi iz süreceğini, evlerine geçtiklerinde ise yaptıkları hareketleri gözden geçirme fırsatı yakalayacaklarını belirtiyor. 

Şu an beta aşamasında olan Ingress, sadece davet ile oyuncu kabul ediyor. Yapımın tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise, şu an herhangi bir bilgi bulunmuyor. Eğer bir Ingress davetiniz varsa ve evden çıkıp dış dünyayı keşfetmek istiyorsanız, Ingress'a ücretsiz olarak Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 
Dipnot: Ingress için davetiye edinebilmek için haberin kaynağında yer alan linkten oyunun sitesine ulaşarak, e-mail adresinizi girip kayıt olmanız ve aktivasyon kodunun adresinize gelmesini beklemeniz yeterli olacaktır.  

http://www.ingress.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ALBAY 6 yıl en beğenilen
İki ekmek al diye bakkala göndersem gitmezsiniz..[>:]
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
6 Avatar Avatar Avatar
yehenebe 5 yıl
Davetiye olayı kalktı mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorkem0707 4 yıl
Bu oyun harikaa dostum :D Oynayın gari :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 5 yıl
Galiba anladım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-E84249922 5 yıl
bakalım google ilerde biz nasıl süprizler yapacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Microsoft Specialist 5 yıl
Belki bu oyun sayesinde evden dışarı çıkarım. Yalnız benim telefonum Windows Phone ve Android tablet elimde dışarıda gezmek olmaz sanırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hyponsoinage 5 yıl Microsoft Specialist
Oyunu tabletle oynayanlar var sikinti olmuyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 5 yıl
Bende bunu anlamıyorum zaten, o zaman herkes aydınlar takımında olsun, rekabet olmasın, en iyisi biziz diye takılalım...

Komik!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alatay 5 yıl
up up up ogrenemedım oyunu ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ClearNOS 5 yıl
AppStore'a ne zaman gelir tahminen ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkiterki 5 yıl
Degisik guzele benziyo ama anlamadim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HEISENBERG 5 yıl berkiterki
berkiterki

Degisik guzele benziyo ama anlamadim


Hocam gps i ve internet bağlantını açıyorsun.Oyun sana bir gerçek hayatta bir yer belirliyor oraya gitmeni istiyor,oraya gidiyorsun ve görevi tamamlıyorsun.Bu kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HEISENBERG 5 yıl
Oyun sosyal olmak için birebir yalniz.Gecenin bu vaktinde bisikletime atlayıp görev yerine gidiyorum :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faqa41 5 yıl
hocam bu oyun popüler olursa ve haftalık aylık birincileri para falan verirse google , insanlar birbirini döverler ben alicam falan diye demedi demeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Felicity Smoak 5 yıl
Gayet basarili
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 5 yıl
Kaç gündür şu oyunun adı gelmiyor aklıma.
İyi denk geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2966 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
2 etiket daha google play android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 30. Bölüm "Bastion, Polara, Zombie HighWay ve daha fazlası" 7 yıl 2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 16.11.2012 video şov 7 yıl Mobilite: HTC'den Full HD ekranlı süper telefon, Galaxy S III Mini Türkiye'de, üreticiler arası davalar ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim