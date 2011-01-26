Google'ın büyük istihdam projesi: Bu yıl 6000 kişiyi işe alacak!

Nisan ayında tepe yöneticiliğini bırakacak Eric Schmidt için 100 milyon dolarlık teşekkür paketi hazırlayan Google, agresif büyümesini sürdürüyor. Firmanın açıkladığı 2010 rakamlarına göre, tüm dünyada 120 milyondan fazla Chrome tarayıcı kullanıcısı ve 100 milyondan fazla Android işletim sistemli cihaz bulunuyor. Bugün artık sadece bir arama motoru olmaktan çıkıp, farklı alanlarda çözümler ve ürünler sunan platform sağlayıcısı konumuna gelen firma, kadrosuna 6000'den fazla yeni çalışan katmaya hazırlanıyor.

Google'ın mühendislik ve araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı Alan Eustace, 2010 yılında 4500 yeni personel ile 2007'de katılan 6000 çalışan sonrasındaki en büyük alımı gerçekleştirdiklerini açıklarken, 2011 yılında firma adına tüm zamanların en büyük istihdamını gerçekleştireceklerini söyledi. Alan Eustace net bir rakam vermese de açıklamalarına bakılırsa Google, bu yıl kadrosunu 6000'den fazla yeni çalışan ile büyütecek ve toplam çalışan sayısı 2011 sonu itibariyle 30.000'i geçecek gibi görünüyor.