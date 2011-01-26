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Google'ın büyük istihdam projesi: Bu yıl 6000 kişiyi işe alacak!

8 yıl
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Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nisan ayında tepe yöneticiliğini bırakacak Eric Schmidt için 100 milyon dolarlık teşekkür paketi hazırlayan Google, agresif büyümesini sürdürüyor. Firmanın açıkladığı 2010 rakamlarına göre, tüm dünyada 120 milyondan fazla Chrome tarayıcı kullanıcısı ve 100 milyondan fazla Android işletim sistemli cihaz bulunuyor. Bugün artık sadece bir arama motoru olmaktan çıkıp, farklı alanlarda çözümler ve ürünler sunan platform sağlayıcısı konumuna gelen firma, kadrosuna 6000'den fazla yeni çalışan katmaya hazırlanıyor.

Google'ın mühendislik ve araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı Alan Eustace, 2010 yılında 4500 yeni personel ile 2007'de katılan 6000 çalışan sonrasındaki en büyük alımı gerçekleştirdiklerini açıklarken, 2011 yılında firma adına tüm zamanların en büyük istihdamını gerçekleştireceklerini söyledi. Alan Eustace net bir rakam vermese de açıklamalarına bakılırsa Google, bu yıl kadrosunu 6000'den fazla yeni çalışan ile büyütecek ve toplam çalışan sayısı 2011 sonu itibariyle 30.000'i geçecek gibi görünüyor.


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DH Misafiri 6 yıl
SAYIN YETKİLİLER

SİZ NASIL TÜRK OĞLUSUNUZ Kİ BİLMEDİĞİMİZ İNSANLARIN DOĞUM GÜNLERİNİ ANİMASYON YAPIYORSUNUZDA ATATÜRKÜMÜZÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE FARKEDİLMEYECEK KADAR KÜÇÜK BİR ÇİÇEKLE ANIYORSUNUZ. YAZIK YAZIK ÇOK YAZIK.SİZİ SÖYLENECEK SÖZ YOK.SİZDEN UTANIYORUM.
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Amedra 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

SAYIN YETKİLİLER

SİZ NASIL TÜRK OĞLUSUNUZ Kİ BİLMEDİĞİMİZ İNSANLARIN DOĞUM GÜNLERİNİ ANİMASYON YAPIYORSUNUZDA ATATÜRKÜMÜZÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE FARKEDİLMEYECEK KADAR KÜÇÜK BİR ÇİÇEKLE ANIYORSUNUZ. YAZIK YAZIK ÇOK YAZIK.SİZİ SÖYLENECEK SÖZ YOK.SİZDEN UTANIYORUM.


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Konuyu da nereden bulup upladıysan artık.....
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DH Misafiri 8 yıl
Googlenin tüm ekibini tebrik ederim ve başarılarının devamını dilerim.. Mustafa ERİKLİ
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Cehennemden_Cennete 8 yıl
Çok tehlikeli bu büyüme. Böylesi hızlı büyüme... Ms ve google tam kartel oldular artık

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brev 8 yıl
Türkiyeden eleman alacaklar mı?
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Volkanbaba 8 yıl
Hastayım bu şirkete
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Batuist 8 yıl
peki google'a girersek aylık ne kadar ödememiz gerekecek :))
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Ak Ejderha 8 yıl
Cloud Computing konusunda birçok firma uzman alacak yakında. Bilişimle alakalı okuyan varsa bu konuda uzmanlaşmalarını tavsiye ederim.
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Quad_core2 8 yıl
bizi alırlarmı acaba :D
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BluePage 8 yıl

Quad_core2

bizi alırlarmı acaba :D

nerde o günler
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