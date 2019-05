Google’ın engellilere yönelik bursunu ülkemizden Murat Can Çiçek kazandı

Google’ın her yıl Avrupa’daki engelli üniversite öğrencilerine yönelik olarak açtığı Google EMEA Students with Disabilities Scholarship 2016 burs programına ülkemizden Murat Can Çiçek de davet edildi. Murat Can bu bursu kazanan ilk vatandaşımız olma özelliğine sahip.

Murat’ın Hikayesi

Beyin felci geçiren Murat Can yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor ve konuşamıyor ancak hayata tutunma azmi belki hepimizden daha fazla. Keşan’da 4 yıl önce düzenlenen bir toplantıda Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Nalbantoğlu’na zar zor da olsa kendi gibilerine şirkette yer olup olmadığını soran Murat Can, olumlu yanıt alınca bugüne uzanan hikayesi de başlamış.

Lise yıllarını da birincilikle tamamlayan ve Hawking Murat olarak çağrılan Murat Can tek başına iki dil öğrenmeyi başarmış. Katıldığı bilgisayar oyunları yazılımı yarışmasında birinci olunca da Özyeğin Üniversitesi’ne yüzde 100 burslu davet edilmiş.

Murat’ın sadece Google bursu ile kendisini kanıtladığını zannetmeyin. 2014 Young Guru Academy etkinliğinde de projesi ile adını duyuran Murat Can, bizzat Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’na anlatma imkanı bulmuş. Daha sonra sağlanan imkanlarla Amerika’ya uçmuş ve HP’nin teknoloji şefi ile bir görüşme yapma şansı yakalamış.

Google EMEA Students with Disabilities Scholarship 2016 programı, Google’ın Avrupa’daki engelli bilgisayar mühendisliği öğrencileri için sağladığı bir eğitim bursu. Kazananlar, bilgisayar bilimine olan tutku, genel not ortalaması ve liderlik yetkinliklerine göre değerlendiriliyor. Bu ölçüler için de birkaç tane kompozisyon yazmak gerekiyor. Aslında program üniversitelerin engelli öğrencilere ne kadar kucak açtığını görme amacını taşıyor.

Murat’ın başvuru hikayesi de ayrı bir macera. Yurtdışı değişim programı nedeniyle yoğun olan Murat Can, başvuruyu eksik yapıyor ve vaktinde yetiştiremiyor. Tam hayal kırıklığına uğramak üzereyken Google’dan gelen eksik kısmı tamamlaması uyarısı ile herşey değişiyor. 9 asilden sonra ilk yedek aday olan Murat Can, birinci kazananın bir nedenle çekilmesinin ardından toplam 7000 Avro olan bursu elde etmeye hak kazanıyor.

Bu süreçte en büyük yardımcısı hiç yanından ayrılmayan ve anlatmak istediğini karşı tarafa bir şekilde iletmeye çalışan annesi. Murat Can bilgisayar işlerini ise göz takibi yoluyla yazabildiği özel bir sistem üzerinden yapıyor. Belki bizim gibi değil ama kendini bizden çok daha iyi ifade ettiği kesin. Zorlu hayatından kesitler görebileceğiniz blog adresini kaynak linkinde bulabilirsiniz. Murat Can Çiçek’e ve annesine biz de başarılar diliyoruz, yolu açık olsun…