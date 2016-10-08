Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google’ın engellilere yönelik bursunu ülkemizden Murat Can Çiçek kazandı

En küçük bir aksaklıkta hayata küsen ve elindekini bırakanlara inat beyin felci hastası Murat Can Çiçek adeta haya dişleriyle tutundu ve Google’ın en prestijli ödüllerinden birisini kazandı.
2 yıl
3,7b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın her yıl Avrupa’daki engelli üniversite öğrencilerine yönelik olarak açtığı Google EMEA Students with Disabilities Scholarship 2016 burs programına ülkemizden Murat Can Çiçek de davet edildi. Murat Can bu bursu kazanan ilk vatandaşımız olma özelliğine sahip.

Murat’ın Hikayesi

Beyin felci geçiren Murat Can yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor ve konuşamıyor ancak hayata tutunma azmi belki hepimizden daha fazla. Keşan’da 4 yıl önce düzenlenen bir toplantıda Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Nalbantoğlu’na zar zor da olsa kendi gibilerine şirkette yer olup olmadığını soran Murat Can, olumlu yanıt alınca bugüne uzanan hikayesi de başlamış.

Lise yıllarını da birincilikle tamamlayan ve Hawking Murat olarak çağrılan Murat Can tek başına iki dil öğrenmeyi başarmış. Katıldığı bilgisayar oyunları yazılımı yarışmasında birinci olunca da Özyeğin Üniversitesi’ne yüzde 100 burslu davet edilmiş.

Murat’ın sadece Google bursu ile kendisini kanıtladığını zannetmeyin. 2014 Young Guru Academy etkinliğinde de projesi ile adını duyuran Murat Can, bizzat Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’na anlatma imkanı bulmuş. Daha sonra sağlanan imkanlarla Amerika’ya uçmuş ve HP’nin teknoloji şefi ile bir görüşme yapma şansı yakalamış.

Google EMEA Students with Disabilities Scholarship 2016 programı, Google’ın Avrupa’daki engelli bilgisayar mühendisliği öğrencileri için sağladığı bir eğitim bursu. Kazananlar, bilgisayar bilimine olan tutku, genel not ortalaması ve liderlik yetkinliklerine göre değerlendiriliyor. Bu ölçüler için de birkaç tane kompozisyon yazmak gerekiyor. Aslında program üniversitelerin engelli öğrencilere ne kadar kucak açtığını görme amacını taşıyor.

Murat’ın başvuru hikayesi de ayrı bir macera. Yurtdışı değişim programı nedeniyle yoğun olan Murat Can, başvuruyu eksik yapıyor ve vaktinde yetiştiremiyor. Tam hayal kırıklığına uğramak üzereyken Google’dan gelen eksik kısmı tamamlaması uyarısı ile herşey değişiyor. 9 asilden sonra ilk yedek aday olan Murat Can, birinci kazananın bir nedenle çekilmesinin ardından toplam 7000 Avro olan bursu elde etmeye hak kazanıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan dev adım: Siri’nin kardeş firmasını satın alıyor"

Bu süreçte en büyük yardımcısı hiç yanından ayrılmayan ve anlatmak istediğini karşı tarafa bir şekilde iletmeye çalışan annesi. Murat Can bilgisayar işlerini ise göz takibi yoluyla yazabildiği özel bir sistem üzerinden yapıyor. Belki bizim gibi değil ama kendini bizden çok daha iyi ifade ettiği kesin. Zorlu hayatından kesitler görebileceğiniz blog adresini kaynak linkinde bulabilirsiniz. Murat Can Çiçek’e ve annesine biz de başarılar diliyoruz, yolu açık olsun…

 

https://muratcancicek.wordpress.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
keremak35 2 yıl en beğenilen
Helal olsun murat kardeşime engelleri aşmış bir çok atılımda bulunmuş Allah başarılarını daim etsin
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorkem2626 2 yıl
İnsanın içinde olacak. Başarılarının devamını dilerim güzel insan.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 2 yıl
Hey maaşallah be. Allah başarılarını daim etsin, bizlere de böyle başarılı olmayı nasip etsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-41635B9FE 2 yıl
Bir şey dikkatimi çekti.
Avatarında gamalı haç , Hitler olan tipler ne kadar ilginç.
Oysa bugün destekledikleri ideoloji hayatta olsa , bu kardeşimiz hayatta olmayacaktı.
Gerçekten ilginç.

Konuya gelecek olursak.
Ne diyebilirim ki imrenmekten başka?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
işte böyle şeyler görmek gerçekten mutlu edici , tebrikler Murat kardeşim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
şirket vergilerini adam gibi ödemiş olsaydı !
sadece 1 tane örnek değil !
binlerce engelli kardeşimiz daha iyi bir sosyal hizmet alabilirdi !

en büyük sosyal ticaret reklamı
vergilerini adam gibi veren marka reklamıdır !

kazanlarla götürüp te, çay kaşığı ile damlalık gibi
1 damla damlatmak ile bu işler olmuyor hacı !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
ABD'ye bir yolcu daha. Helal olsun kardeşime.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 yıl
Helal olsun koca yürekli adam!(a ve ailesine)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oguzhan_N7 2 yıl
Helal olsun. Başarılarının devamını dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 2 yıl
Helal olsun! Başarılarının devamını dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 2 yıl
Tebrikler!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manchester United 2 yıl
Helal olsun tebrik ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl
Helal olsun, başarıları daim olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3679 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, google emea students with disabilities scholarship ve
4 etiket daha murat can çiçek Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 satışları yeniden yasaklanıyor 2 yıl Karşınızda yavru vatanın ilk yerli otomobili: Günsel Model 1 2 yıl Samsung Galaxy S8 davetiyesi sızdırıldı iddiası 2 yıl Ultron X-1 4.5G inceleme videosu "4.5G'li Sağlam Telefon" 2 yıl 3D film izlemek çocukların konsantrasyonunu ve kavrama gücünü arttırıyor 2 yıl Mobilite: Pixel telefonlar, iPhone 7 kaçakçılığı ve dahası 2 yıl John Wick devam filminden uzun fragman 2 yıl 2017 Yılın Otomobili adayları açıklandı 2 yıl Canon 5DMark IV ön inceleme videosu "Yeni nesil kamera" 2 yıl AMD, programlanabilir yongalara ilk adımını atıyor 2 yıl Türk mühendis havaalanlarındaki tüm Wi-Fi şifrelerini bu haritada topladı 2 yıl Github ve Archive.org da engellendi; Yandex Disk ve iCloud tehlikede 2 yıl Oculus sistem gereksinimleri esnetildi, ucuz VR sistemleri yolda 2 yıl Microsoft Surface ailesine üçüncü cihaz kategorisi geliyor 2 yıl Google Drive ve Dropbox'a erişim engeli getirildi: Güncelleme: OneDrive'a da engel 2 yıl BitTorrent Now'da deprem: İki CEO da işten kovuldu 2 yıl AMD Vega mimarisi için yıl sonu işaret ediliyor 2 yıl Prisma'ya merakla beklenen "video filtre" özelliği nihayet geldi 2 yıl Yeni Resident Evil ve Underworld filmlerinin yeni fragmanları yayınlandı 2 yıl İngiltere'de tarım verimini artırmak için sürücüsüz traktör test ediliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google’ın engellilere yönelik bursunu ülkemizden Murat Can Çiçek kazandı Sonraki Verizon, Yahoo’nun fiyatında indirim bekliyor 2 yıl Yüksek mahkemeden Apple’a tazminat müjdesi 2 yıl Gears of War oyun serisi film oluyor 2 yıl En güçlü oyuncu sistemine Coca-Cola imzası 2 yıl 2si1 "Marslı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Boeing CEO'su: Mars'a ilk insanı biz taşıyacağız 2 yıl Milli savaş jeti için dev ortak: Rolls-Royce fabrika kurmak istiyor 2 yıl Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi 2 yıl Samsung’un toplam faaliyet karı son olaylardan etkilenmiyor 2 yıl Honeywell'in yeni nesil uçak Wi-fi ağı ile kesintsiz internet 2 yıl Snapchat 25 milyar dolar ile halka açılıyor 2 yıl Kurumsal kimliğini ve logosunu yenileyen Zyxel artık çok daha dinamik 2 yıl Samsung, Gaziantep'e hastane kurmaya hazırlanıyor 2 yıl Yahoo kullanıcıların mail'lerini ABD istihbarat teşkilatlarına göndermiş 2 yıl Vodafone da iPhone 7 satışlarına başladı 2 yıl iPhone 7 ve Apple Watch bugünden itibaren Turkcell'de! 2 yıl Sadece 1 MB boyutunda, daha az veri kullanan "Shazam Lite" yayınlandı 2 yıl Sony A6500: Aynasız sınıfa yeni amiral gemisi 2 yıl Satın alma söylentileri azaldı Twitter hisseleri çakıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim