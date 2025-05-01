Google, dil öğreniminde yapay zeka ile Duolingo’ya rakip oldu

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Google, dil öğrenimini daha doğal ve kişiye özel hale getirmek amacıyla üç yeni yapay zeka destekli aracı kullanıcılarla buluşturdu. Şirketin çok modlu büyük dil modeli Gemini tarafından desteklenen bu deneysel modüller, özellikle günlük yaşamda karşılaşılan durumlara uygun hızlı öğrenme çözümleri sunmayı hedefliyor. Google’ın bu hamlesi, popüler dil öğrenme uygulaması Duolingo’ya ciddi bir alternatif yaratma çabasının bir parçası olabilir.

Çözüm odaklı, pratik ve günlük kullanıma yönelik

Yeni araçlardan “Tiny Lesson” olarak adlandırılan modül, kullanıcıların karşılaştığı spesifik durumlara uygun kelime ve dil bilgisi önerileri sunuyor. Örneğin, “kayıp pasaport bulma” gibi bir senaryo tarif edildiğinde, bu bağlama uygun kelimeler ve cümle yapıları öneriliyor. “Nerede kaybettiğimi bilmiyorum” ya da “Polise bildirmek istiyorum” gibi ifadeler anında sunularak, kullanıcının gerçek hayatta iletişim kurabilmesi kolaylaştırılıyor.

Dil öğrenenlerin çoğu, başlangıçta yalnızca resmi ve kitap diliyle kendilerini geliştiriyor. Google bu soruna “Slang Hang” adlı modülle çözüm arıyor. Bu özellik sayesinde, yerel konuşmalara özgü argo kelimeler ve doğal diyaloglar öğrenilebiliyor. Örneğin, sokakta bir seyyar satıcı ile müşteri arasındaki sohbet ya da metroda yıllar sonra karşılaşan iki arkadaşın diyaloğu üzerinden öğrenme sağlanıyor. Kullanıcılar bilmedikleri terimlerin üzerine gelerek anlamlarına ulaşabiliyor.

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Üçüncü araç olan “Word Cam”, kullanıcıların çevrelerini fotoğraflayarak o an gördükleri nesnelerin yabancı dildeki karşılıklarını öğrenmesini sağlıyor. Örneğin bir pencerenin fotoğrafını çektiğinizde “window” kelimesini öğrenmenin yanı sıra, belki daha önce hiç duymadığınız “blinds” (jaluziler) gibi ilişkili terimleri de keşfedebiliyorsunuz.

Türkçe desteği var

Google’ın bu üç yapay zekalı dil öğrenme araçları şu dillerde kullanılabiliyor: Arapça, Çince (Çin, Hong Kong, Tayvan), İngilizce (Avustralya, Birleşik Krallık, ABD), Fransızca (Kanada, Fransa), Almanca, Yunanca, İbranice, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce (Brezilya, Portekiz), Rusça, İspanyolca (Latin Amerika, İspanya) ve Türkçe. Deneysel araçlara Google Labs üzerindeki "Little Language Lessons" aracılığıyla erişilebiliyor.

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