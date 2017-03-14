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Google’ın ''internet sağlayan balonlar'' projesinin CEO’su istifa etti

Google’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ancak halen hayata geçiremediği Loon Projesi’nde, kendisinden çok şey beklenen CEO Tom Moore, istifa ettiğini açıkladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google’ın ''internet sağlayan balonlar'' projesinin CEO’su istifa etti
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Google’ın çatı şirketi olan Alphabet yaklaşık 4 yıl önce, gökyüzüne bırakılan balonlarla internet erişimi olmayan milyarlarca insana internet hizmeti sunabilmek adına Loon Projesi’ni duyurmuş ve çalışmalara başlamıştı. Bugüne kadar geçen süre zarfında büyük bir mesafe kateden ekip geçen ay amaçlarına artık çok daha yakın olduklarını ve balonları birkaç hafta içinde test edeceklerini duyurmuştu. Uzun bir süre sonunda ilk kez balonların işlevselliğinin görüleceği testlere haftalar kala Loon Projesi’nin başındaki isim Tom Moore görevinden ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz eylül ayında Loon Projesi’nin artık hayata geçirilmesi için uygun bir isim olduğu dile getirilen ve görevi devralan Tom Moore’un endüstri alanındaki çalışmaları ve geçmişte uydu şirketlerindeki görevi düşünüldüğünde aslında gerçekten de bu fikri gerçeğe dökebilecek gibi görünüyordu ancak görevindeki altıncı ayı tamamlamadan ayrılması projede bazı aksaklıkların olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.

Alphabet veya Moore henüz bu ayrılık kararı ile ilgili detaylı açıklama yapmadı ancak şirketin bu karardan etkilenmeyerek her ne olursa olsun projeyi belirlenen zaman çizelgesinde test etmek için çalıştığı düşünülüyor zira bu projenin de fikrinin doğduğu Alphabet’in araştırma bölümü olan X, uzun bir süredir sıra dışı projeler üretiyor olsa da bunları hayata geçirmekte çok zorlanıyor ve finansmanı her geçen gün biraz daha azalıyor. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte X’in de tekrardan Alphabet’in beyni konumuna gelmesi bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/03/11/alphabet-project-loon-ceo-departs/ Yorum Yaz
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PurposeLess sinan 2 yıl en beğenilen
Balon haber...
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gurkanse 2 yıl
önüne gelen ceo mu oluyor? hani bizde tezgahtara satış danışmanı yada moda danışmanı demek gibimi oldu ceo luk :D
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kımyasal 2 yıl
Proje bir şekilde sonuçlanacaktır,proje başındaki Tom Moore neden ayrıldı orası kesin değil.Acaba projenin hızlandırılması için baskı mı yapıldı,yada üst kademede kişisel sorunlardan mı bu ayrılık oldu bilemeyiz.İki tarafında açıklaması olaya açıklık getirecektir,yada sessiz sedasız bir oyuncu değişikliği de olabilir.Belkide projedeki potansiyeli fark edip kendi şirketini kurma çalışmalarına başlamıştır
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sniper23 2 yıl
Proje balon oldu...
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PurposeLess sinan 2 yıl en beğenilen
Balon haber...
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eAkman 2 yıl
Blöf yapıyor, ona da gereğinden fazla maaş verin o da kendi şirketini kursun
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