Almanya'dan sosyal medyaya yönelik yeni düzenleme

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Uzun bir süredir sosyal medya platformları başta gelmek üzere internetteki yalan haberler ve nefret söylemleri ile mücadele etmenin yollarını arayan Almanya’da bu amaca yönelik yeni bir yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı. Alman Adalet Bakanlığı’nın sunduğu yasa tasarısına göre sosyal medya şirketleri nefret söylemlerini, yalan haberleri ve yasa dışı içerikleri kısa bir süre içinde platformlarından kaldırmazlarsa 50 milyon euroya varan cezalarla karşı karşıya kalacaklar.

Düzenlemeye göre sosyal medya şirketlerinin ülkedeki şikayetlerin ele alınmasından sorumlu bir organ veya kişiyi bulundurması da zorunlu hale gelecek. Bu düzenlemeye uymayan şirketler için de 5 milyon euroluk bir ceza öngörülüyor. Tasarıyla birlikte birkaç yıldır Google, Twitter ve Facebook ile bu konu hakkında özel olarak temaslarda bulunduklarını dile getiren Adalet Bakanı Heiko Maas, ancak ülkedeki bütün hassasiyete rağmen Twitter’ın, kendisinden kaldırılması talep edilen içeriklerin sadece yüzde birini; Facebook’un ise kendisinden kaldırılması talep edilen içeriklerin yüzde 39’unu( yüzde 33’ü 24 saat içinde olmak üzere) kaldırdığını belirtti. Kendisine bildirilen içeriklerin yüzde 90’ını kaldıran YouTube ise yetkililerle arası en iyi olan platform.

''Baskının Arttırılması Gerekiyor''

Sosyal medya şirketlerine yönelik baskının arttırılması konusunda şüphelerinin olmadığını da belirten Maas, şirketlerin ceza gerektiren paylaşımları ortadan kaldırmalarını zorunla hale getirmek için yasal bir düzenlemenin şart olduğunu ifade etti. Yasa tasarısı uyarınca sosyal medya şirketleri, platformlarındaki yasa dışı içerikleri silmek için 24 saate; tamamen kaldırmak için de 7 güne sahip olacaklar.

Özellikle geçtiğimiz yıl ABD’deki seçim sürecinde yalan haberleri ve nefret söylemlerini engellemedikleri için Google ve Facebook başta olmak üzere pek çok internet şirketi eleştirilmişti. Almanya tarafından daha önce de birkaç defa uyarılan Facebook son olarak, Fransa’da kullanmaya başlayacağı dezenformasyon karşıtı yazılımını Almanya’da da kullanıma sunacağını duyurmuştu.





http://www.theverge.com/2017/3/14/14920812/germany-facebook-twitter-hate-speech-fine-law