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Almanya'dan sosyal medyaya yönelik yeni düzenleme

Almanya parlamentosunda kabul edilen yeni yasa tasarısına göre sosyal medya şirketleri, platformlarında bulunan nefret söylemlerini ve yasa dışı içerikleri kaldırmazlarsa 50 milyon euro ceza ödeyecek.
2 yıl
2,2b
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22
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Almanya'dan sosyal medyaya yönelik yeni düzenleme
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Uzun bir süredir sosyal medya platformları başta gelmek üzere internetteki yalan haberler ve nefret söylemleri ile mücadele etmenin yollarını arayan Almanya’da bu amaca yönelik yeni bir yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı. Alman Adalet Bakanlığı’nın sunduğu yasa tasarısına göre sosyal medya şirketleri nefret söylemlerini, yalan haberleri ve yasa dışı içerikleri kısa bir süre içinde platformlarından kaldırmazlarsa 50 milyon euroya varan cezalarla karşı karşıya kalacaklar.

Düzenlemeye göre sosyal medya şirketlerinin ülkedeki şikayetlerin ele alınmasından sorumlu bir organ veya kişiyi bulundurması da zorunlu hale gelecek. Bu düzenlemeye uymayan şirketler için de 5 milyon euroluk bir ceza öngörülüyor. Tasarıyla birlikte birkaç yıldır Google, Twitter ve Facebook ile bu konu hakkında özel olarak temaslarda bulunduklarını dile getiren Adalet Bakanı Heiko Maas, ancak ülkedeki bütün hassasiyete rağmen Twitter’ın, kendisinden kaldırılması talep edilen içeriklerin sadece yüzde birini; Facebook’un ise kendisinden kaldırılması talep edilen içeriklerin yüzde 39’unu( yüzde 33’ü 24 saat içinde olmak üzere) kaldırdığını belirtti. Kendisine bildirilen içeriklerin yüzde 90’ını kaldıran YouTube ise yetkililerle arası en iyi olan platform.

''Baskının Arttırılması Gerekiyor'' 

Sosyal medya şirketlerine yönelik baskının arttırılması konusunda şüphelerinin olmadığını da belirten Maas, şirketlerin ceza gerektiren paylaşımları ortadan kaldırmalarını zorunla hale getirmek için yasal bir düzenlemenin şart olduğunu ifade etti. Yasa tasarısı uyarınca sosyal medya şirketleri, platformlarındaki yasa dışı içerikleri silmek için 24 saate; tamamen kaldırmak için de 7 güne sahip olacaklar.

Özellikle geçtiğimiz yıl ABD’deki seçim sürecinde yalan haberleri ve nefret söylemlerini engellemedikleri için Google ve Facebook başta olmak üzere pek çok internet şirketi eleştirilmişti. Almanya tarafından daha önce de birkaç defa uyarılan Facebook son olarak, Fransa’da kullanmaya başlayacağı dezenformasyon karşıtı yazılımını Almanya’da da kullanıma sunacağını duyurmuştu.



http://www.theverge.com/2017/3/14/14920812/germany-facebook-twitter-hate-speech-fine-law Yorum Yaz
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java 2 yıl en beğenilen
Bizde böyle yasa çıkınca söylemedikleri kalmıyor birilerinin ama...
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mami001 2 yıl
ooo yasakçı Almanya, diktatör Merkel(!)
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lalale 2 yıl
DİKTATÖR ALMANYA REZALET NERDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ HANGİ ÇAĞDA YAŞIYORUZ , desenize hadi ?? tatlı su muhalefeti sizi..
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axaxa 2 yıl
Almanya yine çok sert...
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leşh 2 yıl
Çok güzel uygulama para cezası en caydırıcı önlem ,kimse kimsenin fikir özgürlügüne karışmıyor,internet kullanma hakkını engelleyip siteleri kapatmıyor,küfür,taciz nefret söylemlerine para cezası kesiyor OLMASI GEREKEN BU ZATEN.
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bkaakco 2 yıl
Burada bir engellemeden, erişim kısıtından bahsedilmiyor. Sadece yasa dışı içerikleri kaldırma talebinden ve talep onaylanmazsa cezadan bahsediliyor. Bunlar da zaten olağan durumlar.
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3arbar 2 yıl
sosyal medya denen zırbırtıyı bende yeni yeni keşfettim .aslında ne olduğunu tahmin ediyordum ama bunu netleştirmek sıkıntılı idi.şöyleki:
bir telefon incelemesinin (redeer) altındaki yorumları okuyunca kafam dank etti.şirketin elemanları yorumların yüzde 90 ını yazmışlar.çok belli ediyorlardı ondan netlik kazandı kafamda sosyal medya denen zımbırtı.
olay kısaca şu: herhangi bir konu hakkında örgütlenmiş bir grup sayıca yorum üstünlüğünü sağlıyor.buda bir algı yaratıyor.bunlar tek tek bireyler değil.bunu o telefon incelemesi altındaki yorumları okuduktan sonra netleştirdim.hepsi ayrı nick ama aynı kalemden çıkmışlar.oraya düşen masum köylü :) yorumları okuyup he çoğunluk telefonu övüyor demekki iyi diye düşünüyor.masum köylü orada bir tuzak kurulduğunun farkında değil.herkesi kendi gibi saf zannediyor.nerden bilsin pc arkasında kimlerin olduğunu :)
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JavaSpecialist 2 yıl
Haberi okuyan cidden var mı? Zamanında github, google drive ve drop box engellendiğinide unutmayın, birine yaranacağım diye
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musamusamusa1 2 yıl
Türkiye yapınca zaten yasak oluyor . Avrupa ülkeleri yapınca ülkelerinin menfaati için oluyor nedense
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kadirirdem 2 yıl
Mualefet Loading...
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L.o.T.u.S 2 yıl
Düzgün okuyun "yalan haberler ve nefret söylemleri " yasak diyor.
Topunuz yalancı mısınız da bu habere kızdınız. Nefret söylemi yasak diyor. Tehdit sövme yok yani.
Ama bize gelmez . Sosyal medyada yalan haber yapamayacaksak sövemeyeceksek niye girelim ki dimi
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irish 2 yıl
Neyle neyi kıyaslıyorsunuz. Saçma sapan yorumlar.
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adam olun 2 yıl
faşistliği meydana çıkınca eleştiri gelmesin diye böyle bir önlem almışlar
bu uygulama sadece alman hükümetini eleştiren Türklere uygulanır
Türkiye'nin çıkarlarına ters düşen gruplar istediği gibi hayır mitingleri yapabiliyor ama evet diyenlere her şey yasak
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