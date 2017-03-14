Almanya'dan sosyal medyaya yönelik yeni düzenleme

Düzenlemeye göre sosyal medya şirketlerinin ülkedeki şikayetlerin ele alınmasından sorumlu bir organ veya kişiyi bulundurması da zorunlu hale gelecek. Bu düzenlemeye uymayan şirketler için de 5 milyon euroluk bir ceza öngörülüyor. Tasarıyla birlikte birkaç yıldır Google, Twitter ve Facebook ile bu konu hakkında özel olarak temaslarda bulunduklarını dile getiren Adalet Bakanı Heiko Maas, ancak ülkedeki bütün hassasiyete rağmen Twitter’ın, kendisinden kaldırılması talep edilen içeriklerin sadece yüzde birini; Facebook’un ise kendisinden kaldırılması talep edilen içeriklerin yüzde 39’unu( yüzde 33’ü 24 saat içinde olmak üzere) kaldırdığını belirtti. Kendisine bildirilen içeriklerin yüzde 90’ını kaldıran YouTube ise yetkililerle arası en iyi olan platform.
''Baskının Arttırılması Gerekiyor''
Sosyal medya şirketlerine yönelik baskının arttırılması konusunda şüphelerinin olmadığını da belirten Maas, şirketlerin ceza gerektiren paylaşımları ortadan kaldırmalarını zorunla hale getirmek için yasal bir düzenlemenin şart olduğunu ifade etti. Yasa tasarısı uyarınca sosyal medya şirketleri, platformlarındaki yasa dışı içerikleri silmek için 24 saate; tamamen kaldırmak için de 7 güne sahip olacaklar.
Özellikle geçtiğimiz yıl ABD’deki seçim sürecinde yalan haberleri ve nefret söylemlerini engellemedikleri için Google ve Facebook başta olmak üzere pek çok internet şirketi eleştirilmişti. Almanya tarafından daha önce de birkaç defa uyarılan Facebook son olarak, Fransa’da kullanmaya başlayacağı dezenformasyon karşıtı yazılımını Almanya’da da kullanıma sunacağını duyurmuştu.
http://www.theverge.com/2017/3/14/14920812/germany-facebook-twitter-hate-speech-fine-law Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir telefon incelemesinin (redeer) altındaki yorumları okuyunca kafam dank etti.şirketin elemanları yorumların yüzde 90 ını yazmışlar.çok belli ediyorlardı ondan netlik kazandı kafamda sosyal medya denen zımbırtı.
olay kısaca şu: herhangi bir konu hakkında örgütlenmiş bir grup sayıca yorum üstünlüğünü sağlıyor.buda bir algı yaratıyor.bunlar tek tek bireyler değil.bunu o telefon incelemesi altındaki yorumları okuduktan sonra netleştirdim.hepsi ayrı nick ama aynı kalemden çıkmışlar.oraya düşen masum köylü :) yorumları okuyup he çoğunluk telefonu övüyor demekki iyi diye düşünüyor.masum köylü orada bir tuzak kurulduğunun farkında değil.herkesi kendi gibi saf zannediyor.nerden bilsin pc arkasında kimlerin olduğunu :)
Topunuz yalancı mısınız da bu habere kızdınız. Nefret söylemi yasak diyor. Tehdit sövme yok yani.
Ama bize gelmez . Sosyal medyada yalan haber yapamayacaksak sövemeyeceksek niye girelim ki dimi
bu uygulama sadece alman hükümetini eleştiren Türklere uygulanır
Türkiye'nin çıkarlarına ters düşen gruplar istediği gibi hayır mitingleri yapabiliyor ama evet diyenlere her şey yasak
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