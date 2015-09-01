Google'ın logosu yenilendi

Google, 1998 yılında arama motoru olarak teknolojiye hizmet etmeye başladı. Sonrasında ise bir çok hizmetle birlikte dev bir şirkete dönüştü. Teknoloji devinin onlarca servisi bugün bilgisayarlar dışında telefon,saat, televizyon ve araba gibi hayatımızın tüm noktalarında karşımıza çıkıyor. Google ise bu durumu göz önüne alarak logosunu her alana hitap edecek şekilde güncelledi.





Google Türkiye resmi blogunda yayınlanan "Google'ın Yeni Görünümü" yazısına ulaşmak için tıklayın

Değişim için ufak bir doodle'da hazırlayan şirket logonun yıllara dağılan gelişimini gözler önüne seriyor. Ayrıca değişimle beraber ufak "g" harfi de tarihe karışmış durumda. Artık şirketin ufak logosu renkli ve büyük bir G harfi.

http://google-tr.blogspot.com.tr/2015/09/google-update.html