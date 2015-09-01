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Google'ın logosu yenilendi

3 yıl
5b
1
28
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google'ın logosu yenilendi

Google, 1998 yılında arama motoru olarak teknolojiye hizmet etmeye başladı. Sonrasında ise bir çok hizmetle birlikte dev bir şirkete dönüştü. Teknoloji devinin onlarca servisi bugün bilgisayarlar dışında telefon,saat, televizyon ve araba gibi hayatımızın tüm noktalarında karşımıza çıkıyor. Google ise bu durumu göz önüne alarak logosunu her alana hitap edecek şekilde güncelledi.
Değişim için ufak bir doodle'da hazırlayan şirket logonun yıllara dağılan gelişimini gözler önüne seriyor. Ayrıca değişimle beraber ufak "g" harfi de tarihe karışmış durumda. Artık şirketin ufak logosu renkli ve büyük bir G harfi.

Google Türkiye resmi blogunda yayınlanan "Google'ın Yeni Görünümü" yazısına ulaşmak için tıklayın.


http://google-tr.blogspot.com.tr/2015/09/google-update.html Yorum Yaz
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Fx_57,5 3 yıl en beğenilen
logo yenilendiği saatlerde pc ye malware bulaşmıştı onunla uğraşıyordum chorme yi iptal etti 3-4 tane uygulama indirip kurdu vs.. yan sekme açıp bunu görünce formattan sonra yine bulaştı sandım bir an için :D
logo yenilendiği saatlerde pc ye malware bulaşmıştı onunla uğraşıyordum chorme yi iptal etti 3-4 tane uygulama indirip kurdu vs.. yan sekme açıp bunu görünce fo...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Guest-3626416A3 3 yıl
Küçük g hargi değişmeseydi keşke..
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muzaffers 3 yıl
Google logoyu daha da basite indirgemiş.
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hawloo 3 yıl
Bütünlük konusunda Microsoft dan daha geride idi ama Google da son trendi iyi yakalamış.
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Tardisin Anahtarı 3 yıl
Çok hoş olmuş
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DH Misafiri 3 yıl
MinPayne
Tasarımdan anlamayanlar gelip Googleı eleştirmiş. Arkadaş madem bu kadar iyiyseniz daha iyi fikiri sunun işe alsınlar.

Logo tasarımcılar beğensin diye yapılmaz. Sıradan insanlar beğensin diye yapılır. Beğenip beğenmeme olayını bırakın da hedef kitle yapsın.
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robustt 3 yıl
Çok uğraşmışlar herhalde yeni logo için. Yeni G ama bu renkli yani google versiyonu.
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One True King 3 yıl
Normalde google değişiklik yapınca farkedemiyordum bile. Ama bu direkt görünüyor. Gayet güzel olmuş ayrıca.
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FatihAsl 3 yıl
MinPayne
Tasarımdan anlamayanlar gelip Googleı eleştirmiş. Arkadaş madem bu kadar iyiyseniz daha iyi fikiri sunun işe alsınlar.

Logo, tasarımcılar beğensin diye yapılmaz. Sıradan insanlar beğensin diye yapılır. Beğenip beğenmeme olayını bırakın da hedef kitle yapsın.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Tasarımdan anlamayanlar gelip Google'ı eleştirmiş. Arkadaş madem bu kadar iyiyseniz daha iyi fikiri sunun işe alsınlar.
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Yalandan Korkan Adam 3 yıl
Eski daha hoş geliyordu göze.
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