Google'ın şirket değeri Apple'ı geride bıraktı





Akıllı telefon ve tablet pazarında giderek artan Google ve Apple rekabetinde, pazar değeri sözkonusu olduğu zaman Apple ipi göğüsleyen firma oluyor. Bir dönem 700$'a çıkan hisse senetleri ile Apple dünyanın en değerli şirketi haline gelmişti. Ancak son günlerde düşüşten kurtulamayan hisse senetleri nedeniyle bu ünvanı Exxon Mobile'a bırakan Apple, sürekli pazar değeri kaybediyor.





Wall Street Journal tarafından yapılan son ölçümlere göre şirket değeri açısından Apple rakibi Google'a geçilmiş durumda. Pazar değeri ele alındığında Apple 378 milyar dolar seviyesindeyken, Google 286 milyar dolar seviyesinde. Ancak şirket değeri hesaplanırken firmaların nakit birikimleri dışarıda tutuluyor.





Apple'ın bankada 145 milyar doları bulunurken, Google 45 milyar dolar nakit birikimine sahip. Bu durumda Apple'ın şirket değeri 233 milyar dolar, Google'ın şirket değeri ise 241 milyar dolar şeklinde oluyor.





Apple ile ilgili son dönemlerde negatif yönde daha sık analizler yapılmaya başlandı. Apple'ın iPhone sevkiyatında düşüş beklentisi içerisine girdiği analizleri ile birlikte Apple hisseleri 400$ altına inmişti. Ayrıca düşüş nedeniyle bazı çalışanların işten ayrılarak rakip şirketlere geçiş yaptığına dair haberler de gündeme geliyor.





http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/06/25/big-apple-bigger-google/