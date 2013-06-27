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Google'ın şirket değeri Apple'ı geride bıraktı

5 yıl
1,9b
1
93
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın şirket değeri Apple'ı geride bıraktı

Akıllı telefon ve tablet pazarında giderek artan Google ve Apple rekabetinde, pazar değeri sözkonusu olduğu zaman Apple ipi göğüsleyen firma oluyor. Bir dönem 700$'a çıkan hisse senetleri ile Apple dünyanın en değerli şirketi haline gelmişti. Ancak son günlerde düşüşten kurtulamayan hisse senetleri nedeniyle bu ünvanı Exxon Mobile'a bırakan Apple, sürekli pazar değeri kaybediyor.

Wall Street Journal tarafından yapılan son ölçümlere göre şirket değeri açısından Apple rakibi Google'a geçilmiş durumda. Pazar değeri ele alındığında Apple 378 milyar dolar seviyesindeyken, Google 286 milyar dolar seviyesinde. Ancak şirket değeri hesaplanırken firmaların nakit birikimleri dışarıda tutuluyor.

Apple'ın bankada 145 milyar doları bulunurken, Google 45 milyar dolar nakit birikimine sahip. Bu durumda Apple'ın şirket değeri 233 milyar dolar, Google'ın şirket değeri ise 241 milyar dolar şeklinde oluyor. 

Apple ile ilgili son dönemlerde negatif yönde daha sık analizler yapılmaya başlandı. Apple'ın iPhone sevkiyatında düşüş beklentisi içerisine girdiği analizleri ile birlikte Apple hisseleri 400$ altına inmişti. Ayrıca düşüş nedeniyle bazı çalışanların işten ayrılarak rakip şirketlere geçiş yaptığına dair haberler de gündeme geliyor.


http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/06/25/big-apple-bigger-google/ Yorum Yaz
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gkn_ymz 5 yıl en beğenilen arman atilgan
arman atilgan

Google diyenler + apple diyenler - leyebilir mi?

bu ilk okulludur diyenler
1 Yanıt Yanıtla +25
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yunusfurkanayse 5 yıl
Apple artik batti nokia gibi o da gorecek anyayi konyayi. Kullanicilari kendi icinde hapseden herseyiyle kendisine muhtac eden sonra bu acizliklerinden onlari yolarak yararlanan asagilik amerikan sirketi. Maymun gozunu acinca apple da ayagi yere degenlerden oldu. Ama bekleyin bundan sonrasi huzunlu yesilcam filmi gibi bitecek. Sizi artik Sadri Alisik bile kurtaramaz. O zengin olup da ya da apple alinca kendini zengin sanan gariban kardeslerim her ne kadar yediginiz kaziklardan memnun gozukseniz de havaniz icin bu kadar cefa yeter be.
Kim ne derse desin apple
Yola yola birakmadi ne tuy ne de kıl
Akillan apple fanboyu akillan
Tez zamanda ayir yollari appledan
Artik kacan kacmis diyecek bisey yok
Bari bundan sonrasini kurtarin onunuzdeki hayat cok
Apple artik batti nokia gibi o da gorecek anyayi konyayi. Kullanicilari kendi icinde hapseden herseyiyle kendisine muhtac eden sonra bu acizliklerinden onlari y...
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7 Yanıt Yanıtla +23
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Hamoaga 5 yıl
Firaristt
Appleın 670 milyar $ parası var. ABDi alacak kadar değerli yani. Nereye batıyor? Bu bahsedilen rakamlar yatırımların sonucu.

Haberde adamların 145 milyar dolar parası var diyor sen 670i nerden buldun aynştayn, (eski)borsa değeri şirketin cebindeki para değildir.Ayrıca ABD 14.5 trilyonluk bir GSYHsi olan bir ülkedir o paraya anca Türkiyeyi satın alırlar :)
FiraristtAppleın 670 milyar $ parası var. ABDi alacak kadar değerli yani. Nereye batıyor? Bu bahsedilen rakamlar yatırımların sonucu.
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1 Yanıt Yanıtla +6
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xmasx 5 yıl
Apple kolay kolay batmaz cunku her platformda varlar artik sadece Mac olsaydi belki, oda masraflarini kurtaramadigi icin olurdu .. Ama apple bir daha batarsa bu sefer yaninda Microsoft olmayacak .. Bu bi kenara yazsın!
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DH Misafiri 5 yıl
fanboyluğu yanlış anlıyorlar androidçilere bir yandan katılıyorum bazıları sırf elması için apple alıyorlar ama bu işten anlayan insanlar Apple'ın yıllardan beri bir yazılım devi olduğunu ve bir insanın bir telefonda veya bir bilgisayarda veya kendi icat ettikleri piyasa olan tablette neye ihtiyacı varsa en iyi şekilde veren tek şirket Apple'dır, şu an Apple nerelere gidiyor bilemem ama yine satacak yine satacak hatta iPad Mini'yi çıkararak uyguladıkları politikayı tüm ürünlerine yansıtırlarsa ne bileyim daha uygun bir mac mesela piyasayı ele geçirirler zaten yoksa 600 liraya aldığın windows bilgisayarın 1 ayda yavaşlarken senin 900'e alacağın Apple bilgisayar (şayet ucuzu çıkarsa) sana yıllarca iş görecek ve update'leri bedava indirebileceksin, bugün bazı arkadaşlarım samsungun bu galaxylerinden etkilenmiş olacaklar ki bana diyorlarki abii iphone 4 çok yavaş onu alacağıma sony htc samsung vs alırım e kardeşim iphone 4 ne zaman çıktı 2010, o bahsettiklerin maksimum geçen sene ; bre müslümanlar senin o geçen sene çıkan cihazına 1 update zor gelir marketin çöplükten başka bir şey değildir aldığın şey sadece bir mobil telefondur, iPhone değil, iPhone bir telefon olsa kendilerine iPhone demezlerdi, ama o taşladığın iPhone 4 iOS 4-5-6-7'yi sana yükletiyorsa zamanla bu yazılımların yenilikleriyle yavaşlıyorsa GÜNCELLEME! kafana silah mı dayıyor Apple beni yükle diye HAYIR da var o telefonda zaten Apple ve Sony'nin müşteriye olan saygıları dünyada bir numaradır daha bunları bilmeden konuşuyorsunuz; ve Apple öyle fakir sömüren bir şirket değildir Amerikada bedava veriyor adamlar telefonlarını sözleşmeyle de deli gibi paketlerin oluyor konuşma net vs. Senin bağımsız(!) devletin bir tane vida bile alsan vergiyi basıp sonra teknolojimiz niye gelişmiyor yahu ! diye ağlıyorsa Apple'a ne ? Steve Jobs'ın annesi malatyalı diye avrupaya vermedikleri hizmeti sana mı vercekti! ki en basitinden eskiden Fifa'da Türkiye ligi olurdu şimdi yok neden? çünkü bunu düşünen adam artık yok da ondan.. kim ne derse desin Apple'daki kalite hiçbirinde yok FanBoy değilim şurda sadece bir tane iPhone'um var gönül ister mac ve iPad'im de olsun ama pahalı ülkemizde şartlar da belli... adam amerikada minimum 1300$ maaş alırken 900$a mac almak ona koymuyor ama biz burda 1000 tlyi zor alırken 2000tl windowsa sayıyoruz; o hasta oldugunuz samsung bugün Siemens'i batıran bir şirkettir ordan burdan eleman toplayan bir gruptur, Samsung olmasa bugün bu kavgaları etmezdik bile çünkü hepsi iPhone'un takliti olmazdı akıllı telefonların ! bugün tuşlu güzel bir telefon alayım desen belki Siemens çıkaracaktı şu an piyasada farklılık olacaktı isteyen istediğini alacaktı ama hepsini aynı yapıp mesela Apple 5s'i çıkardı anında Samsung'dan açıklama : bizimkiler de 64 bit olacak :D böyle bir şeyi Apple'dan duymanız mümkün değil en azından bir belgesel izleyin Apple ile alakalı anlarsınız ne demek istediğimi bugün o tek elle tuttuğunuz mouse bile Apple tarafından PC'ye kazandırılmıştır ve Gates&Jobs arkadaştır yaptıkları işler ortada Türkiye'de olsa ilk ortak olup birbirlerini yerlerdi şirket kalırdı çeyrek bıyıklı bir abimize batar giderdi ama oralarda bu işler böyle değil, hayatımda ilk kez Apple Store'a girdiğimde Almanya'nın güneyinde ufak bir şehirde adam hemen yanıma geldi ben panaroma resim alıyodum güzel görünüyor değil mi diye sordu ben de evet dedim ama çok pahalılar dedim, diğerlerinin yüzünden pahalılar dedi ama almak zorunda değilsinki otur keyfine bak dedi ! internet cafe gibi adamların Store'ları satışa değil müşteriye yönelik felsefe her zaman insanları çekmiştir önyargılı olanlar hariç
benim Samsung'a bir düşmanlığım yok bugün benim monitorum de Samsung'dandır ve memnunum gayet de güzel ama bir Retina değil ! söyler misiniz başka hangi şirket cihazına Retina ekran koyuyor ? sonra da kimler ona çok pahalı diyor? adamların ürettiği ürünler sen kız gibi bakarken boyası çıkan ürünler değil(S3) sen dikkatsiz bakarsan eskiyen ürünler
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mateacher 5 yıl
Googleında düşüşü yakında elle tutulur birşeyi yok herşey kağıt üzerinde internet çok değişken 5 yıl önce msn vazgeçilmezdi şu an kapandı bir çoğunun haberi yok. 10 yıl önce yahoo da yahoo şimdi ne halde görüyoruz.
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darkaura 5 yıl mateacher
achmaster
Googleında düşüşü yakında elle tutulur birşeyi yok herşey kağıt üzerinde internet çok değişken 5 yıl önce msn vazgeçilmezdi şu an kapandı bir çoğunun haberi yok. 10 yıl önce yahoo da yahoo şimdi ne halde görüyoruz.

Msn gitti ama microsoft yerinde duruyor. Ayni sekilde googleda tek yazilim yada hizmetden ibaret degil. Ve surekli farkli is alanlari pesindeler. Her yeni girdikleri destekliyecek muazzam bir altyapilari var. Kesin sayi bilinmiyor ama gecenlerde steve balmer google in microsoftdan 1milyon daha fazla serveri oldugunu soylemisti. Bu boyutta firmalar kolay kolay cokmez. Ancak is modeli bir yerde tikanip cokerse google kaybetmeye baslar. İs modelinden kastim reklam gelirlerine dayanan bedava hizmet anlayisi.
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Daima İleri 5 yıl
Android markette fazla özgürlükçü! Davranmasa daha ileride yer alırdı.
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Faux Carnival 5 yıl
Ekonomiden anlamayanlar lutfen o konuda yorum yapmasin. "Apple huloog" falan yeter.

Google'in basarisina gelince, sattigi fiziksel bir urun neredeyse olmamasina ragmen sadece hizmet ile bu basari azimsanacak sey degil. Gercekten cok iyi yoldalar.
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bkaakco 5 yıl
Çok güven vermese de seviyorum şu Google'ı.
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DH Misafiri 5 yıl
Galaxy Neo falan kullanıp android'i öyle saçma sapan bi işletim sistemim sananlar var ya illet oluyorum, git al htc one'ı sonra yorum yap güzel kardeşim. Kullanmadan yorum yapmak çok kolay diyorsun da 3 yıldır her iki işletim sistemini de kullandım, ios tırnağı olamaz android'in.
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Surprise Mothafucka 5 yıl
Andriod, iOS kadar sorunsuz olursa Apple biter. Adamların değerleri milyar dolarlar, siz batıyor diyorsunuz
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|M|N|Ç| 5 yıl
Olur öyle
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WmGMD 5 yıl
Stabil değil diye ağlamayın androidlere gidin bi nexus 4 kullanın.Yada htc one kullanın.
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Hamoaga 5 yıl
Firaristt
Appleın 670 milyar $ parası var. ABDi alacak kadar değerli yani. Nereye batıyor? Bu bahsedilen rakamlar yatırımların sonucu.

Haberde adamların 145 milyar dolar parası var diyor sen 670i nerden buldun aynştayn, (eski)borsa değeri şirketin cebindeki para değildir.Ayrıca ABD 14.5 trilyonluk bir GSYHsi olan bir ülkedir o paraya anca Türkiyeyi satın alırlar :)
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LegendM 5 yıl
Arkadaşlar ne kim ne derse desin apple nede google

Kim daha iyi yaparsa o bu kadar basit

Dün apple yaptı bugün google yapıyor,belkide yarın windows yapıcak belkide nokia işletim sistemi çıkaracak.

Firmaya bağlı kalmayın ürüne bakın
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