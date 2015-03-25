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Google'ın sürücüsüz otomobil modeli, gövde dışı hava yastığıyla gelebilir

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın sürücüsüz otomobil modeli, gövde dışı hava yastığıyla gelebilir
 
İnternet devi Google'ın detaylarına burada yer verdiğimiz sürücüsüz otomobil modeli, ortaya çıkan son bilgilere göre dış gövdesinde hava yastığı taşıyabilir.
Bahsi geçen bu özelliği sürücüsüz otomobil modeli için patent altına alan Google, böylece özellikle yaya kazalarında meydana gelen ölümleri önlemeyi hedefliyor. Patent çizimlerine göre otomobilin tamponuna yerleştirilmesi planlanan hava yastığı, olası kaza durumlarında taşıdığı sensörler ile hızlı bir şekilde açılarak yayaların üzerine binen kuvveti azaltacak ve böylece büyük yaralanmaların önüne geçebilecek. Şuana kadar yapılan denemelerde iki farklı kazaya (Başka bir aracın arkadan çarpması ve manuel modda yapılan hata) karıştığı belirtilen Google'ın sürücüsüz otomobil modelinin dış hava yastığında malzeme olaraksa özel bir köpük kullanılacak. Araç içerisinde kullanılanların insanları fırlatması riskini önlemek adına tercih edilen bu malzeme ile daha iyi bir güvenlik süreci sağlanmış olacak.
Araç dışı hava yastığı fikrini Volvo gibi önemli otomobil üreticileri de geliştiriyor ve görünüşe bakılırsa sürücüsüz otomobil modelleri de bu güzel teknolojiyi aktif olarak kullanmaya hazırlanıyor.
Google'ın sürücüsüz otomobil modeli, gövde dışı hava yastığıyla gelebilir
 

http://www.engadget.com/2015/03/25/google-driverless-car-airbags-on-the-outside/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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kingman29 4 yıl
Türkiye için bunun çarptıktan sonra kaçan modelini de yapmaları lazım.Yoksa bizim millet almaz.
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mahmut716 4 yıl kingman29
kingman29
Türkiye için bunun çarptıktan sonra kaçan modelini de yapmaları lazım.Yoksa bizim millet almaz.

yav şu forumdaki her konuda muhakkak bu tip cevaplar var, ya yapılan icadı küçümser, ya kendi ülkesinden bi saçma örnek verir, kendi ülkesini küçümser
her konuya cevap vermek zorunda DEĞİLSİNİZ....
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cemus 4 yıl
araç yere de minder mi atacakmış peki? Yastıktan fırladıktan sonra yere düşenler için ne düşünülüyor acaba?
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dmrc1143 4 yıl
Volvo daha önce benzerini yapmıştı
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Lockheed 4 yıl dmrc1143
Azıcık okuma eğilimli olsaydınız hem haberde hem de videoda(izlemeseniz bile gözüküyor) Volvo'dan bahsedildiğini görürdünüz :)
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