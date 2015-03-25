Google'ın sürücüsüz otomobil modeli, gövde dışı hava yastığıyla gelebilir

İnternet devi Google'ın detaylarına burada yer verdiğimiz sürücüsüz otomobil modeli, ortaya çıkan son bilgilere göre dış gövdesinde hava yastığı taşıyabilir.

Bahsi geçen bu özelliği sürücüsüz otomobil modeli için patent altına alan Google, böylece özellikle yaya kazalarında meydana gelen ölümleri önlemeyi hedefliyor. Patent çizimlerine göre otomobilin tamponuna yerleştirilmesi planlanan hava yastığı, olası kaza durumlarında taşıdığı sensörler ile hızlı bir şekilde açılarak yayaların üzerine binen kuvveti azaltacak ve böylece büyük yaralanmaların önüne geçebilecek. Şuana kadar yapılan denemelerde iki farklı kazaya (Başka bir aracın arkadan çarpması ve manuel modda yapılan hata) karıştığı belirtilen Google'ın sürücüsüz otomobil modelinin dış hava yastığında malzeme olaraksa özel bir köpük kullanılacak. Araç içerisinde kullanılanların insanları fırlatması riskini önlemek adına tercih edilen bu malzeme ile daha iyi bir güvenlik süreci sağlanmış olacak.

Araç dışı hava yastığı fikrini Volvo gibi önemli otomobil üreticileri de geliştiriyor ve görünüşe bakılırsa sürücüsüz otomobil modelleri de bu güzel teknolojiyi aktif olarak kullanmaya hazırlanıyor.

http://www.engadget.com/2015/03/25/google-driverless-car-airbags-on-the-outside/?ncid=rss_truncated