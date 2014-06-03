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Google+'nın iOS uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
200
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google+'nın iOS uygulaması güncellendi
Google'ın rakiplerinin gerisinde kalan sosyal ağı Google+, iOS tarafında yeni özelliklerle 4.7.0 sürümüne güncellendi.

Sürekli geliştirilen uygulama yayınlanan bu son sürümüyle ise fotoğraf ve videolardan otomatik içerikler üreten Stories özelliğine kavuştu. Ayrıca bünyesine yeni filtreler ve yaratıcı araçlar taşıyan fotoğraf editörü eklenen, profiller için toplam içerik görüntüsü sunan ve olumsuz yorumların bildirilmesine imkan tanıyan uygulama, birçok hatadan da kurtulmuş durumda. 

Ücretsiz olarak sunulan Google+ uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/google+/id447119634?mt=8 Yorum Yaz
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