Snapdragon 855 en iyilere karşı

Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 855 henüz lanse edildi ancak bir süredir üretici ortaklar tarafından telefonlarda test edildiği biliniyor. Ortaya çıkan benchmark testleri bunun en büyük delili. AnTuTu da bu testleri bir araya getirerek bir karşılaştırma yapmış.

Snapdragon 855 performansı nasıl?

Karşılaştırmada Snapdragon 855, Snapdragon 845, Kirin 980 ve Samsung’un henüz tanıtılmayan Exynos 9820 yonga seti yer alıyor. Snapdragon 845 hariç tüm yonga setlerinin 7nm süreciyle üretildiğini hatırlatalım.

Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti Galaxy S10 Plus üzerinde testlere katılmış. Muhtemelen Exynos 9820 yonga seti de aynı model üzerinde test edildi. Bir iki kategoride Snapdragon 855 rakiplerinin gerisinde kalmış.

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Genel skor anlamında Snapdragon 855 yonga seti 340 bin puan üzerine çıkıyor ve rekor kırıyor. Exynos 9820 yonga seti 325 bin civarında iken Kirin 980 ise 309 bin civarında seyrediyor.

Grafik kategorisinde yonga seti 142 bin puan alıyor. Exynos 9820 yonga seti 137 bin puan alırken Kirin 980 ise 112 bin puanda kalıyor. Snapdragon 845 127 bin puan ile onu geride bırakıyor.

İşlemci kategorisinde Snapdragon 855 yonga seti 119 bin puan alırken Kirin 980 ise 113 bin puan ile hemen arkasında yer alıyor. Exynos 9820 ise 103 bin puan civarında seyrediyor.

Arayüz akıcılığı konusunda Snapdragon 855 ve Exynos 9820 yonga setleri başa baş gidiyor. Diğer yonga setleri de yakın skorlar almış. Snapdragon 855 en kötü skorunu bellek kategorisinde alıyor. 9200 civarı puan sadece Snapdragon 845 yonga setinden iyi durumda. Bu kategoride Kirin 980 yonga seti 15 bin civarında puan ile liderliği eline almış. Exynos 9820 ise 12 bin puan alıyor.

Henüz nihai olarak boy göstermediği için Snapdragon 855 ve Exynos 9820 yonga setleri olması gereken performansı veremiyor diyebiliriz. İlk cihazlar ve yazılım optimizasyonları sonrasında puanlar daha da gelişecektir.