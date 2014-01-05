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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Griffin, döner yapılı kontrol mekanizmasını Bluetooth teknolojisiyle güncellendi

5 yıl
6,9b
1
11
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Griffin, döner yapılı kontrol mekanizmasını Bluetooth teknolojisiyle güncellendi
İlk versiyonu kablolu olarak 2004 yılında satışa sunulan PowerMate, geliştirici firma Griffin tarafından yenilenerek kablosuz bir yapıya kavuştu.
Mac OSX X 10.8 ve üzeri belirli Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Mini ve Mac Pro modelleriyle uyumlu olarak kullanılan ve Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden iletişim kuran PowerMate Bluetooth, tabanında yer alan mavi ışıklandırma sistemiyle özellikle düşük ışıklı ortamlarda oldukça şık görünüyor ve fırçalanmış alüminyum bir gövde yapısıyla geliyor. Temel olarak özel kişiselleştirme seçenekleriyle bilgisayarların ya da özel uygulamaların, döndürme hareketleriyle kullanılmasına imkan tanıyan ürün, özellikle video işleme, fotoğraf düzenleme yazılımlarında yakınlaşma yapma ya da geniş Exel dosyaları içerisinde gezinme noktasında çok büyük bir fayda sağlıyor. PowerMate Bluetooth gücünü iki adet AAA pilden alıyor.

Griffin'in yeni kontrol cihazı PowerMate Bluetooth, yaz aylarında 59$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
Griffin, döner yapılı kontrol mekanizmasını Bluetooth teknolojisiyle güncellendi
 
Griffin, döner yapılı kontrol mekanizmasını Bluetooth teknolojisiyle güncellendi

http://store.griffintechnology.com/powermate-bluetooth Yorum Yaz
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Firaristt 5 yıl en beğenilen

mhç_78
ÇÖP!

Bu ülkede "çöp" dediğin şeyleri üreten bir elin parmağı kadarken ne çöpünden bahsediyorsun?
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Xagdas 5 yıl
Firaristt


mhç_78

ÇÖP!

Bu ülkede "çöp" dediğin şeyleri üreten bir elin parmağı kadarken ne çöpünden bahsediyorsun?

Sitede o kadar çok boş beleş insan varki...
Şu çöpçüler biraz kenara çekilse iyi olacak.
Üye profilinin adının altında yaşı-işi yazılmasını tavsiye ediyorum.
Firaristtmhç_78ÇÖP!Bu ülkede "çöp" dediğin şeyleri üreten bir elin parmağı kadarken ...
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Melih Vayvalak 5 yıl
Sırf ses açmak - kapatmak için bile gönül rahatlığıyla alabilirim. Gerçekten çok şık, bir o kadar da fonksiyonel bir ürüne benziyor.
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aulkem 5 yıl
Yenilikçi teknolojileri gönülden desteklesem de mouse'un yeni bir cihaza yerini devredeceğini düşünmek çok enteresan. Yaşlandık mı acaba :)
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seven44 5 yıl
ok şık bir cihaza benziyor
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Xagdas 5 yıl
Firaristt


mhç_78

ÇÖP!

Bu ülkede "çöp" dediğin şeyleri üreten bir elin parmağı kadarken ne çöpünden bahsediyorsun?

Sitede o kadar çok boş beleş insan varki...
Şu çöpçüler biraz kenara çekilse iyi olacak.
Üye profilinin adının altında yaşı-işi yazılmasını tavsiye ediyorum.
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alaz1903 5 yıl
Her şeye çöp! Bu arkadaşların çöp poşetlerinde çürümüş gıda atıklarından başka ne var merak ediyorum.
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carman 5 yıl
belki bunu almaktansa 3dcoonexion un ürünlerinin birtanesini almak daha mantıklı olabilir bunun yaptığı bütün işleri yapar ayrıca ileride başka işler içinde programlanabilir ayrıca bununla battlefield oynayanlarda var :D
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Bradley Cooper 5 yıl
çok şık bir cihaza benziyor
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12 Angry Men 5 yıl
Buda yeni moda herhalde, bilip bilmeden herşeye çöp diyorlar. Kedi uzanamadı ciğer misali olsa gerek.
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interwap 5 yıl
Faydalı bir cihaz.
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mhç_78 5 yıl
ÇÖP!
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Firaristt 5 yıl

mhç_78
ÇÖP!

Bu ülkede "çöp" dediğin şeyleri üreten bir elin parmağı kadarken ne çöpünden bahsediyorsun?
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