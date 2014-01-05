Griffin, döner yapılı kontrol mekanizmasını Bluetooth teknolojisiyle güncellendi

İlk versiyonu kablolu olarak 2004 yılında satışa sunulan PowerMate, geliştirici firma Griffin tarafından yenilenerek kablosuz bir yapıya kavuştu.

Mac OSX X 10.8 ve üzeri belirli Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Mini ve Mac Pro modelleriyle uyumlu olarak kullanılan ve Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden iletişim kuran PowerMate Bluetooth, tabanında yer alan mavi ışıklandırma sistemiyle özellikle düşük ışıklı ortamlarda oldukça şık görünüyor ve fırçalanmış alüminyum bir gövde yapısıyla geliyor. Temel olarak özel kişiselleştirme seçenekleriyle bilgisayarların ya da özel uygulamaların, döndürme hareketleriyle kullanılmasına imkan tanıyan ürün, özellikle video işleme, fotoğraf düzenleme yazılımlarında yakınlaşma yapma ya da geniş Exel dosyaları içerisinde gezinme noktasında çok büyük bir fayda sağlıyor. PowerMate Bluetooth gücünü iki adet AAA pilden alıyor.





Griffin'in yeni kontrol cihazı PowerMate Bluetooth, yaz aylarında 59$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://store.griffintechnology.com/powermate-bluetooth