Gucci will.i.am işbirliği ile yeni akıllı saatlerini tanıttı

Moda sektörünün devlerinden Gucci düzenlediği bir etkinlikte ABD'li şarkıcı Will.i.am ile birlikte çalışarak hazırladığı yeni akıllı saatlerini duyurdu. Gucci akıllı saatler Will.i.am'in ilk tecrübesi değil, şarkıcı daha önce Puls adında bir akıllı bilekliğin tasarımını da yapmıştı ancak bileklik çok fazla ilgi görmedi. Daha çok lüks moda üzerine yoğunlaşan bir marka olan Gucci, yeni akıllı saatlerini de moda ve teknolojinin harmanı olarak tanımlıyor.

Teknik özellikler hakkında çok fazla detay açıklanmazken müzisyen will.i.am akıllı saatte görüntülü görüntülü görüşme imkanı verecek ön kamera bulunduğunu, ısı ve nabız sensörlerinin yer aldığını söyledi. Ayrıca Gucci'nin akıllı saatlerinde 3G desteği de bulunacağı açıklandı. Bu sayede saatler telefon görüşmesi , sms ve internet gibi özelliklere de sahip olacak.

Gucci'nin yeni akıllı saatleri Puls bilekliğini andırırken günümüzde alışık olduğumuz standart saat tasarımından uzak durumda. Son dönemde moda şirketlerinin de şans aradığı akıllı saat sektörü bu anlamda daha büyük rekabetlere gebe gözüküyor. Şu an için LG ve Huawei gibi teknoloji şirketleri standart saat görünümünde daha şık akıllı saatler üretebilirken donanım ve işlevsellik konularında da moda şirketlerinden bir adım önde.



Gucci'nin yeni akıllı saatine dönecek olursak tam detaylar, fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgiler verilmedi ancak şirket kısa bir süre sonra bu bilgilerin paylaşılacağını belirtti.