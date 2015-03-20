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Gucci will.i.am işbirliği ile yeni akıllı saatlerini tanıttı

4 yıl
2,3b
1
16
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Gucci will.i.am işbirliği ile yeni akıllı saatlerini tanıttı
Moda sektörünün devlerinden Gucci düzenlediği bir etkinlikte ABD'li şarkıcı Will.i.am ile birlikte çalışarak hazırladığı yeni akıllı saatlerini duyurdu. Gucci akıllı saatler Will.i.am'in ilk tecrübesi değil, şarkıcı daha önce Puls adında bir akıllı bilekliğin tasarımını da yapmıştı ancak bileklik çok fazla ilgi görmedi. Daha çok lüks moda üzerine yoğunlaşan bir marka olan Gucci, yeni akıllı saatlerini de moda ve teknolojinin harmanı olarak tanımlıyor.

Teknik özellikler hakkında çok fazla detay açıklanmazken müzisyen will.i.am akıllı saatte görüntülü görüntülü görüşme imkanı verecek ön kamera bulunduğunu, ısı ve nabız sensörlerinin yer aldığını söyledi. Ayrıca Gucci'nin akıllı saatlerinde 3G desteği de bulunacağı açıklandı. Bu sayede saatler telefon görüşmesi , sms ve internet gibi özelliklere de sahip olacak.
Gucci'nin yeni akıllı saatleri Puls bilekliğini andırırken günümüzde alışık olduğumuz standart saat tasarımından uzak durumda. Son dönemde moda şirketlerinin de şans aradığı akıllı saat sektörü bu anlamda daha büyük rekabetlere gebe gözüküyor. Şu an için LG ve Huawei gibi teknoloji şirketleri standart saat görünümünde daha şık akıllı saatler üretebilirken donanım ve işlevsellik konularında da moda şirketlerinden bir adım önde. 

Gucci'nin yeni akıllı saatine dönecek olursak tam detaylar, fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgiler verilmedi ancak şirket kısa bir süre sonra bu bilgilerin paylaşılacağını belirtti.

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demirci_hzl 4 yıl
Güzel para isterler şimdi buna :)
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Gucci ne ki akıllı saat yapıyor ? Gucci diesel vb gibi firmalar moda markalarıdır sakın almayınız (saatlerini) ben tag heuer in saatini bekliyorum intel google ve tag heuer işbirliğinden müthiş birşey çıkacak gibi duruyor android wear intel işlemci ve tag heuer tasarımı isveç üretimi gerisini siz düşünün ;)
1 Yanıt Yanıtla
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starkan 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149
Gucci ne ki akıllı saat yapıyor ? Gucci diesel vb gibi firmalar moda markalarıdır sakın almayınız (saatlerini) ben tag heuer in saatini bekliyorum intel google ve tag heuer işbirliğinden müthiş birşey çıkacak gibi duruyor android wear intel işlemci ve tag heuer tasarımı isveç üretimi müthiş olacak

Sen takip ediyorsun o zaman çıktığında bir konu açarsın o zaman bizde bilgilenmiş oluruz.
2 Yanıt Yanıtla
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alp0007 4 yıl
Anlamayacak ne var 'Daha çok lüks moda üzerine yoğunlaşan bir marka olan moda sektörünün devlerinden Gucci ABD'li şarkıcı müzisyen Will.i.am moda ve teknolojinin harmanı akıllı saatte görüntülü görüntülü görüşme imkanı verecek ön kamera bulunduğunu, ısı ve nabız sensörlerinin yer aldığı telefon görüşmesi , sms ve internet gibi özelliklere de sahip olacak yeni akıllı saatlerini duyurdu'
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DH Misafiri 4 yıl
saatlerin fiyatları açıklanınca e postama fiyatını gönderirmisiniz
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mysusam 4 yıl
translate çeviri yapmış
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Marquis-de-Sade` 4 yıl
@yakazza aynen katılıyorum ilk cümleyi 5 kere okudum ne demek istiyor bu editör diye anlam veremedim.
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yakazza 4 yıl
Sayın Editör Oğuz Avcı,

Daha önce de bir haberinizdeki imla ve anlam hatalarınızdan bahsetmiştim. Aslında birçok haberinizde bunu görmeme rağmen hem yazmak için yeterli zaman hem de bunlarla uğraşacak kadar enerjim yoktu.
Neyse ki bu sabah biraz enerji harcayabilirim ;)
Lütfen, biraz daha dikkat ederseniz biz okuyucular seviniriz. Yukarıdaki hatalarınızı saymama gerek yok bir daha tahsis ederseniz yada siz bulamadıysanız başka bir editör arkadaş elden geçirirse her seferinde daha az eleştiri yapıp daha çok konuya odaklanabiliriz.

İyi çalışmalar.
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Okisht 4 yıl
Merhaba,
Aslına bakarsanız haberi 3-4 sefer okuyup yayınladım ancak hatalar gözüme çarpmamış. Sanırım gece geç saatlerde haber hazırladığım için böyle oluyor.
Artık haberleri gündüz saatlerinde hazırlamaya çalışıp daha fazla özen göstereceğim, eleştiriniz için teşekkürler
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Okisht 4 yıl yakazza
Merhaba,
Aslına bakarsanız haberi 3-4 sefer okuyup yayınladım ancak hatalar gözüme çarpmamış. Sanırım gece geç saatlerde haber hazırladığım için böyle oluyor.
Artık haberleri gündüz saatlerinde hazırlamaya çalışıp daha fazla özen göstereceğim, eleştiriniz için teşekkürler
1 Yanıt Yanıtla
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meego 4 yıl
saatteki kamerayı ne yapacan, Mr. Spock ile mi görüşcen...
Saatlerin şarj ömürlerini yükselteceklerine saçma sapan özellik ekleyip şarjı dayandıramıyorlar.
Bu arada gucci yuvarlak ekran yapamamış mı? Rezilliğe bak...
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