Gümüş nanoteller ile hazırlanan örgü, vücudun istenilen bölümlerine ısı uygulaması yapabiliyor

Zarar görmüş eklem tedavilerinde doktorlar tarafından çoğu zaman ısı uygulaması tavsiye ediliyor. Bu ısıyı uygulamak için de kişiler sıcak su şişeleri ya da benzeri her zaman taşınamayacak çözümler kullanmak zorunda kalıyor. ABD'den Harvard Üniversitesi ile birlikte Kore Temel Bilimler Enstitüsü, Seul Ulusal Üniversitesi ve Pusan Milli Üniversitesi tarafından hazırlanan bir çözüm ise oldukça kullanışlı görünüyor.

Bu ortak çalışma sonucu hazırlanan örgü, gümüş nanoteller kullanıyor ve yukarıda yer alan görselden görebileceğiniz üzere zarar görmüş bölgeye rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Bu sayede ısı uygulama tedavisinin aktif hayat içerisinde de devam ettirilmesine imkan tanıyan teknoloji, %100 oranında genişleyerek herkese uyum sağlayabiliyor ve konumlandırılan batarya ile kabloları ortadan kaldırıyor.

Araştırmada görevli bilim adamlarının açıklamalarına göre daha önce geliştirilen benzerlerinden çok daha basit bir yapısı bulunan ve çok daha ucuza üretilebilen ürün, rehabilitasyon tedavisi yanında ısıtmalı kıyafetler için de önemli bir gelişme olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

http://www.ibs.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000611/selectBoardArticle.do?nttId=11727&kind=&mno=sitemap_02&pageIndex=1&searchCnd=&searchWrd