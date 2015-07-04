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Gümüş nanoteller ile hazırlanan örgü, vücudun istenilen bölümlerine ısı uygulaması yapabiliyor

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gümüş nanoteller ile hazırlanan örgü, vücudun istenilen bölümlerine ısı uygulaması yapabiliyor
 
Zarar görmüş eklem tedavilerinde doktorlar tarafından çoğu zaman ısı uygulaması tavsiye ediliyor. Bu ısıyı uygulamak için de kişiler sıcak su şişeleri ya da benzeri her zaman taşınamayacak çözümler kullanmak zorunda kalıyor. ABD'den Harvard Üniversitesi ile birlikte Kore Temel Bilimler Enstitüsü, Seul Ulusal Üniversitesi ve Pusan Milli Üniversitesi tarafından hazırlanan bir çözüm ise oldukça kullanışlı görünüyor.
Bu ortak çalışma sonucu hazırlanan örgü, gümüş nanoteller kullanıyor ve yukarıda yer alan görselden görebileceğiniz üzere zarar görmüş bölgeye rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Bu sayede ısı uygulama tedavisinin aktif hayat içerisinde de devam ettirilmesine imkan tanıyan teknoloji, %100 oranında genişleyerek herkese uyum sağlayabiliyor ve konumlandırılan batarya ile kabloları ortadan kaldırıyor.
Araştırmada görevli bilim adamlarının açıklamalarına göre daha önce geliştirilen benzerlerinden çok daha basit bir yapısı bulunan ve çok daha ucuza üretilebilen ürün, rehabilitasyon tedavisi yanında ısıtmalı kıyafetler için de önemli bir gelişme olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 
Gümüş nanoteller ile hazırlanan örgü, vücudun istenilen bölümlerine ısı uygulaması yapabiliyor
 

http://www.ibs.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000611/selectBoardArticle.do?nttId=11727&kind=&mno=sitemap_02&pageIndex=1&searchCnd=&searchWrd Yorum Yaz
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byakrep 3 yıl
Nasıl çalıştığıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi yok mu? Çok güzel düşünülmüş bir şey.
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DeadlyDazz 3 yıl
Aslinda gumusun onarici bir etkisi de var hatta yanik kremlerinde eser miktarda olsa da bulunur acaba o nedenle mi tercih ettiler. Yoksa iletkenlik ve isi tasima potansiyeli konusunda daha iyi metaller de var (bizmud tellorid)
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volverine_007 3 yıl
enerji ile calısmıyor heralde ılgınc bısı bataryaya ıhtıyac yok dıyor ısıyı nasıl uretıyor acaba
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tugares 3 yıl
Mükemmel bir gelişme. İşte üniversite dediğimiz kurumların esas görevi budur. Bravo.
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smart1978 3 yıl
Teknolojinin insanlık için yapıldığına dair nice örneklerden biri ....
Ama devlet bu tür teknolojilere karşı alerjisi var gibi Vergiler ile hayal veya çok pahalıya gelir ...
Ne de olsa yerli üretimi var ya ! ... Yerli üreticileri korurlar ... Yersen ...
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WB 3 yıl
iste bu, tebrikler..
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