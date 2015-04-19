Güneş Kolektör Kuleleri ile Yüksek Verimlilik

Güneşten enerji elde etmek dendiğinde hepimizin aklına PV paneller yani güneş panelleri aklımıza gelmekte ancak devasa enerji üretmek istendiğinde ve bu enerjiyi günün gerekli saatlerinde sunmak gerektiğinde geriye en iyi seçenek olarak kuleli ve tuz depolamalı çözümler kalıyor.

Bu sistemlerin çalışma prensibine göre anahtar rolü yüksek bir kule ve yerde ona doğru otomatik çevrilen güneşi takip eden aynalar oynuyor. Kule içinde tuz 500 derecede eritiliyor ve soğutularak enerji üretmek üzere başka yerlere taşınıyor. Sonra bu eridik tuz akşam ve gece esas enerji tüketiminin yüksek olduğu dönemlerde su ile reaksiyona girerek 15 saat boyunca enerji üretilebiliyor. Böylece bulutlu havalarda veya güneş ışınlarının yetersiz kaldığı zamanlarda devamlı stabil enerji üretmek mümkün hale geliyor. Diğer durumda enerji üretimi ne yazık ki sabahları ve öğleleri çok yüksek olup akşam ve gece hiç olmuyor ki bu elektrik ağlarımız için hiç iyi değil. Dolayısıyla da açığı kapatacak başka fosil kaynaklı çözümlere el atmak zorunda kalıyoruz.

Avustralya'da Alinta firmasının yaptığı araştırmaya göre parabolik, kuleli, ve fresnel aynalı sistemler arasında kuleli sistem ilk yatırım maliyeti en yüksek ama MW başına sabit üretim maliyeti en düşük sistem olarak tercih edildi. Bu enerji santralinin maliyeti 800 milyon dolara yaklaşıyor ama MW/saat üretim maliyeti 235 $'a kadar düşüyor buda kW/saat başına sadece 2,5 cent demek oluyor.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 12. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

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