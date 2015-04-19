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Güneş Kolektör Kuleleri ile Yüksek Verimlilik

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
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4
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Güneş Kolektör Kuleleri ile Yüksek Verimlilik

Güneşten enerji elde etmek dendiğinde hepimizin aklına PV paneller yani güneş panelleri aklımıza gelmekte ancak devasa enerji üretmek istendiğinde ve bu enerjiyi günün gerekli saatlerinde sunmak gerektiğinde geriye en iyi seçenek olarak kuleli ve tuz depolamalı çözümler kalıyor.
Bu sistemlerin çalışma prensibine göre anahtar rolü yüksek bir kule ve yerde ona doğru otomatik çevrilen güneşi takip eden aynalar oynuyor. Kule içinde tuz 500 derecede eritiliyor ve soğutularak enerji üretmek üzere başka yerlere taşınıyor. Sonra bu eridik tuz akşam ve gece esas enerji tüketiminin yüksek olduğu dönemlerde su ile reaksiyona girerek 15 saat boyunca enerji üretilebiliyor. Böylece bulutlu havalarda veya güneş ışınlarının yetersiz kaldığı zamanlarda devamlı stabil enerji üretmek mümkün hale geliyor. Diğer durumda enerji üretimi ne yazık ki sabahları ve öğleleri çok yüksek olup akşam ve gece hiç olmuyor ki bu elektrik ağlarımız için hiç iyi değil. Dolayısıyla da açığı kapatacak başka fosil kaynaklı çözümlere el atmak zorunda kalıyoruz.
Avustralya'da Alinta firmasının yaptığı araştırmaya göre parabolik, kuleli, ve fresnel aynalı sistemler arasında kuleli sistem ilk yatırım maliyeti en yüksek ama MW başına sabit üretim maliyeti en düşük sistem olarak tercih edildi. Bu enerji santralinin maliyeti 800 milyon dolara yaklaşıyor ama MW/saat üretim maliyeti 235 $'a kadar düşüyor buda kW/saat başına sadece 2,5 cent demek oluyor.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 12. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 

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MegaWolt38 4 yıl en beğenilen
Reklamlarda dışa bağımlılık bitiyor gibi safsatalar dönüyor ama işin aslı %51 rus odaklı olacak nükleer santral. Hem adamların işini iyi yapıyor mu diye denetleme imkanımız da yok çünkü nükleer enerji konusunda kalifiye eleman yok ülkede.
Devlet o kadar salakça mantıkla çalışıyor ki, rüzgar gülleriyle üretilen enerjilere sınır koyuyor. Kendi belirlediği günlük üretim miktarını aştığınızda yüklü bir ceza kesiyor. O zaman da enerji firmaları mecburen rüzgar güllerini durdurmak zorunda kalıyor.
Bu mantıkla işleyen bir devlet zihniyeti olduğu sürece, ne havada bedava duran güneşten, ne bedava esen rüzgardan, ne de bedava kıyılara vuran dalgalardan enerji üretebiliriz.
Varsa yoksa İran, Rusya'ya bol bol milli servet akıtırız.
Reklamlarda dışa bağımlılık bitiyor gibi safsatalar dönüyor ama işin aslı %51 rus odaklı olacak nükleer santral. Hem adamların işini iyi yapıyor mu diye denetle...
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duvar sürüngeni 4 yıl
nükleer enerjiye karşıyım. tehlikesi ve teknolojide dışa bağımlılığı devam ettiriyor olması, ayrıca şu anda yandaşa peşkeş çekme aracı olarak kullanılması sebebiyle karşıyım. ancak yorumlarda belirtildiği gibi güneş enerjisi daha ucuza gelmiyor. aşağıdaki linkten anladığım kadarıyla birim kw üretim maliyeti nükleer enerji ve güneş enerjisi için neredeyse aynı. ancak ilk yatırım maliyetlerine baktığımızda neredeyse iki katı fark var.
incelemeleri daha detaylı yapmak gerekiyor. sonra bizi göz göre göre yanıltanlara karşılık, biz de istemeden insanları yanıltmış oluyoruz.
reneweconomy.com.au/...
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sertacarslan 4 yıl
Devletin A.sına koyan yandaş ihaleyi aldı mı? Aldı...
Aynı güçteki (4.800 MW) güneş enerjisi santralinin maliyeti 5 milyar dolar iken biz nükleer santrale 22 milyar dolar harcayacakmışız, sözleşme şartlarına göre kendi nükleer teknolojimizi geliştiremeyecekmişiz, çıkacak nükleer atıkları kullanamayacakmışız, yüklenici firmadan başkasına satamayacakmışız, fay hattının üzerine kuracakmışız, -Allah korusun- bir kazada tüm Türkiye nükleer serpintiye maruz kalacakmış, vs, vs... Bunlar teferruat...
Bari Rublenin ve Doların durumu ortadayken Rus firmasından ihale fiyatında indirim talep etseydiniz diyeceğim ama, nafile...
Bu arada tuz olayı çok iyiymiş. Bunu güneş panellerinden bağımsız kullanamıyorlar mı acaba?
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MegaWolt38 4 yıl en beğenilen
Reklamlarda dışa bağımlılık bitiyor gibi safsatalar dönüyor ama işin aslı %51 rus odaklı olacak nükleer santral. Hem adamların işini iyi yapıyor mu diye denetleme imkanımız da yok çünkü nükleer enerji konusunda kalifiye eleman yok ülkede.
Devlet o kadar salakça mantıkla çalışıyor ki, rüzgar gülleriyle üretilen enerjilere sınır koyuyor. Kendi belirlediği günlük üretim miktarını aştığınızda yüklü bir ceza kesiyor. O zaman da enerji firmaları mecburen rüzgar güllerini durdurmak zorunda kalıyor.
Bu mantıkla işleyen bir devlet zihniyeti olduğu sürece, ne havada bedava duran güneşten, ne bedava esen rüzgardan, ne de bedava kıyılara vuran dalgalardan enerji üretebiliriz.
Varsa yoksa İran, Rusya'ya bol bol milli servet akıtırız.
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aktorun 4 yıl
Ne gerek var böyle kulelere felan değil mi? Mis gibi tertemiz, tehlikesiz, ucuz enerji üreten NüKLEER SANTRALLER varken.
Hiç öyle maliyet karşılaştırması felan yapıp, kafanızı yormayın, boşuna da araştırmayın ben size söyleyeyim, siz de öyle bilin : Nükleer enerji iyidir, iyi.
Not : Nükleer'in fıtratında kazalar yaşanmış olabilir. Trafik kazalarında yılda kaç kişi ölüyor, aman canım. Kazadan sonra oluşan maliyet mi? Biz nerelere, ne paralar ödemiş milletiz ya. Hem kader bunlar kader. Kader de yoksa kaza da olmaz, lütfen boşuna düşünmeyin böyle şeyleri.
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