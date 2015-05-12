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Güneş Panelinden Kiremit

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
1
9
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Güneş Panelinden Kiremit
Güneş panelleri biliyorsunuz çatıya monte ediliyor ve çatıdan biraz yükseğe konumlandırılınca çatı ve güneş paneli olarak iki iş çıkmış oluyor. Bu genelde sonradan takıldığı için böyle. Peki daha ev yapılırken takılırsa panellerden çatı yapmak ve malzeme ile işçilik maliyetini tek sefere indirsek nasıl olur?
Bu odakta yapılmış aslında bir dizi çözüm mevcut. Bu seçeneklerin yeni örnekleri arasında yer alan ve kiremit mantığında üretilenler, normal güneş panellerine göre %33 daha pahalıya mal oluyor. Ancak kaba bir hesapla çatı yapmanın 10.000 Dolar gibi bir maliyeti olduğu düşünülünce ve güneş panellerinin ömrünün standart kiremitlere kıyasla çok çok daha uzun ömürlü olduğu hesaba katılınca, maliyet uzun vadede fazlasıyla tolore edilmiş oluyor. Üstelik eğer normal çatı kullanıp üzerine güneş paneli koyarsanız, arada çatıda sorun çıkarsa tüm PV panelleri indirip tekrar taktırmak gibi devasa bir maliyet ihtimalinden de kurtuluyorsunuz.
Güneşlenme süresinin oldukça yüksek olduğu ülkemizde güneş enerjisinden faydalanma oranı ciddi manada yüksek. Bu odakta bir değişim devlet eliyle desteklenirse ortaya tüm dünyanın örnek alacağı bir verimlilikte kullanım yaygınlığı çıkabilir. 
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 15. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 

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citadel 4 yıl en beğenilen
Ülkemizde yaygınlaşsa gerçekten güzel olacak başkalarının kullandığı elektriği ödemekten bıktık
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fullflavor1977 4 yıl
Apartman kültürü yoğun olan şehirlerimizde malesef bu sistemler hiç uygun değil. Kırsal kesim ise artık tam zamanı ama oradada bu sefer yüksek maliyet ekonomik olarak tatmin etmiyor.
Apartman kültürü yoğun olan şehirlerimizde malesef bu sistemler hiç uygun değil. Kırsal kesim ise artık tam zamanı ama oradada bu sefer yüksek maliyet ekonomik ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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murdocklawless 4 yıl
adamın üç arabalık kapalı garajı var be, peheeeeyyy. böyle ev alacak param olsa nükleer santral kurdururum bir köşesine, ne güneş paneli?
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Gandalf81 4 yıl
eve bak be.
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exoss 4 yıl
Şuan okuduğum okul olan uni. Kassel geçen ay bir patent aldı beton a entegre bir sistem ile beni güneş paneli getiriyorlar. İçeriğine hakim değilim ama üzerinde çalışmaya devam ediyorlar diye biliyorum.
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murdocklawless 4 yıl
adamın üç arabalık kapalı garajı var be, peheeeeyyy. böyle ev alacak param olsa nükleer santral kurdururum bir köşesine, ne güneş paneli?
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qultekin 4 yıl
Evet maliyet çok yüksek kesinlikle . Ama yazıda da belirtildiği gibi devlet eliyle desteklenirse faiz siz 3 yıllık kredi ve sıfır vergi gibi imkanlar verilirse devletin dış borcunu ve enerji açığını kapatması amacıyla mantıklı olabilir. Apartmanlardada uygulama yapılıp ortak alanların elektrik maliyeti azaltılabilir en azından asansör ve merdiven aydınlatması gibi yerler için aidat ödenmez
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savinelli 4 yıl
hayaller, hayaller
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fullflavor1977 4 yıl
Apartman kültürü yoğun olan şehirlerimizde malesef bu sistemler hiç uygun değil. Kırsal kesim ise artık tam zamanı ama oradada bu sefer yüksek maliyet ekonomik olarak tatmin etmiyor.
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Yazılımcı Online 4 yıl
böyle evim olsa ....
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citadel 4 yıl en beğenilen
Ülkemizde yaygınlaşsa gerçekten güzel olacak başkalarının kullandığı elektriği ödemekten bıktık
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