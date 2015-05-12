Güneş Panelinden Kiremit

Güneş panelleri biliyorsunuz çatıya monte ediliyor ve çatıdan biraz yükseğe konumlandırılınca çatı ve güneş paneli olarak iki iş çıkmış oluyor. Bu genelde sonradan takıldığı için böyle. Peki daha ev yapılırken takılırsa panellerden çatı yapmak ve malzeme ile işçilik maliyetini tek sefere indirsek nasıl olur?

Bu odakta yapılmış aslında bir dizi çözüm mevcut. Bu seçeneklerin yeni örnekleri arasında yer alan ve kiremit mantığında üretilenler, normal güneş panellerine göre %33 daha pahalıya mal oluyor. Ancak kaba bir hesapla çatı yapmanın 10.000 Dolar gibi bir maliyeti olduğu düşünülünce ve güneş panellerinin ömrünün standart kiremitlere kıyasla çok çok daha uzun ömürlü olduğu hesaba katılınca, maliyet uzun vadede fazlasıyla tolore edilmiş oluyor. Üstelik eğer normal çatı kullanıp üzerine güneş paneli koyarsanız, arada çatıda sorun çıkarsa tüm PV panelleri indirip tekrar taktırmak gibi devasa bir maliyet ihtimalinden de kurtuluyorsunuz.

Güneşlenme süresinin oldukça yüksek olduğu ülkemizde güneş enerjisinden faydalanma oranı ciddi manada yüksek. Bu odakta bir değişim devlet eliyle desteklenirse ortaya tüm dünyanın örnek alacağı bir verimlilikte kullanım yaygınlığı çıkabilir.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 15. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

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