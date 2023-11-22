Abu Dabi'de tek sahada dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali devreye girdi

4 milyon çift taraflı güneş panelinin kullanıldığı 20 kilometrekare büyüklüğündeki santral 200 bin eve yetecek kadar elektrik sağlayabiliyor. Aynı zamanda yıllık 2.4 milyon ton karbondioksitin atmosfere salınmasını önlüyor.
4500 kişinin çalıştığı projede günde 10 MW panel kurulumu gerçekleştirildi. Proje, Abu Dabi merkezli Masdar ve TAQA şirketlerinin yanısıra Fransız EDF ve Çinli güneş paneli üreticisi JinkoPower işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Proje fiyat olarak da çok rekabetçi. Santralin ürettiği elektrik 1.32 cent/kWh fiyatla satın alınacak.
Projenin devreye girmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin güneş enerjisi kapasitesi 3.2 GW'a yükseldi. Yine Abu Dabi yakınlarında 1.5 GW'lık başka bir santralin daha inşa edilmesi planlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üçe katlayarak 14 GW'a çıkarmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.