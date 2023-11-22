Abu Dabi'de tek sahada dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali devreye girdi

Tam Boyutta Gör Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de tek sahada dünyanın en büyük güneş santrali devreye girdi. 2 GW kurulu güce sahip Al Dhafra güneş enerjisi santrali Abu Dabi'nin 35 km dışında inşa edildi.

4 milyon çift taraflı güneş panelinin kullanıldığı 20 kilometrekare büyüklüğündeki santral 200 bin eve yetecek kadar elektrik sağlayabiliyor. Aynı zamanda yıllık 2.4 milyon ton karbondioksitin atmosfere salınmasını önlüyor.

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4500 kişinin çalıştığı projede günde 10 MW panel kurulumu gerçekleştirildi. Proje, Abu Dabi merkezli Masdar ve TAQA şirketlerinin yanısıra Fransız EDF ve Çinli güneş paneli üreticisi JinkoPower işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Proje fiyat olarak da çok rekabetçi. Santralin ürettiği elektrik 1.32 cent/kWh fiyatla satın alınacak.

Projenin devreye girmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin güneş enerjisi kapasitesi 3.2 GW'a yükseldi. Yine Abu Dabi yakınlarında 1.5 GW'lık başka bir santralin daha inşa edilmesi planlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üçe katlayarak 14 GW'a çıkarmayı hedefliyor.

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