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    Abu Dabi'de tek sahada dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali devreye girdi

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de tek sahada dünyanın en büyük güneş santrali devreye girdi. 2 GW kurulu güce sahip Al Dhafra güneş enerjisi santrali 200 bin eve elektrik sağlayacak.
    Abu Dabi'deki dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali açıldı Tam Boyutta Gör
    Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de tek sahada dünyanın en büyük güneş santrali devreye girdi. 2 GW kurulu güce sahip Al Dhafra güneş enerjisi santrali Abu Dabi'nin 35 km dışında inşa edildi.

    4 milyon çift taraflı güneş panelinin kullanıldığı 20 kilometrekare büyüklüğündeki santral 200 bin eve yetecek kadar elektrik sağlayabiliyor. Aynı zamanda yıllık 2.4 milyon ton karbondioksitin atmosfere salınmasını önlüyor.

    4500 kişinin çalıştığı projede günde 10 MW panel kurulumu gerçekleştirildi. Proje, Abu Dabi merkezli Masdar ve TAQA şirketlerinin yanısıra Fransız EDF ve Çinli güneş paneli üreticisi JinkoPower işbirliğiyle gerçekleştirildi. 

    Proje fiyat olarak da çok rekabetçi. Santralin ürettiği elektrik 1.32 cent/kWh fiyatla satın alınacak.

    Projenin devreye girmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin güneş enerjisi kapasitesi 3.2 GW'a yükseldi. Yine Abu Dabi yakınlarında 1.5 GW'lık başka bir santralin daha inşa edilmesi planlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üçe katlayarak 14 GW'a çıkarmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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