"Güneş enerjili uçak modeli Sunseeker Duo, kendi batarya gücünü kullandığı ilk uçuş testlerini tamamladı"

İlk olarak 2012 yılının Kasım ayında elde ettiği Kickstarter başarısı ile tanıştığımız güneş enerjili uçak modeli Sunseeker Duo, kendi batarya gücünü kullandığı ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Stemme S10 uçak modeli üzerine kurulan ve Eric Raymond'un başında olduğu özel bir ekip tarafından geliştirilen Sunseeker Duo, 22 metre kanat açıklığına ve 280 kg ağırlık seviyesine sahip. Kanatları üzerinde taşıdığı 1.510 adet güneş hücresiyle topladığı enerjiyi dahili lityum-iyon bataryalarında saklayan ve bu şekilde maksimum çıkış gücü 25 kW olan pervaneli motoruyla 20 dakika tam güç yükselme yapabilen uçak, bulutların üzerine çıktığı zaman ise belirtildiği kadarıyla taşıdığı iki kişiyle beraber tam 12 saat boyunca havada kalabiliyor, isteğe bağlı olarak da planör gibi kullanılabiliyor. Kickstarter projesi sonrası gelişimi durmayan ve açıklandığı kadarıyla akü sistemi, motor, pervane, katlama mekanizması ve iniş takımı geri çekme gibi sistemlerinin performansı arttırılan Sunseeker Duo, İtalya Voghera'da yapılan test uçuşunda ise Eric Raymond'un yönetiminde başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş ve performansını gözler önüne koymuş durumda.

Yapılan son işlemler ile hem karada hem de havada çok daha kolay kontrol edilebildiği söylenen güneş enerjili uçak modeli Sunseeker Duo, yolculu uçuş denemelerinin yaz aylarına yetiştirilmesi için geliştirilmeye devam ediyor. Yapılan son uçuştan çekilen videoyu ise direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.solar-flight.com/flight-blog/2014/4/22/first-powered-flights