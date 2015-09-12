Güneş'in yüzeyinde oluşan pınar görüntülendi

NASA'nın Living With a Star programı kapsamında 2010 yılında uzaya gönderdiği Solar Dynamics Gözlemevi, Güneş'te meydana gelen ilginç olayları görüntülemeye devam ediyor. Güneş'in Dünya üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek için Güneş'in anatomosini ve davranışlarını izleyen gözlemevi, son olarak da Güneş'in yüzeyinde oluşan uzay pınarını görüntüledi.



Solar Dynamics Gözlemevi tarafından geçtiğimiz günlerde görüntülenen bu pınarın nasıl oluştuğunu açıklayan NASA araştırmacıları, bu pınarın aslında Güneş tarafından püskürtülen maddelerden ibaret olduğunu ifade ettiler. Püskürtülen bu maddelerin Güneş'in etrafındaki güçlü manyetik alanın etkisi altına girdiğini belirten araştırmacılar, bir fıskiyeyi andıran bu pınarın manyetik alanın etkisi sonucu oluştuğunu açıkladılar.



Gözlemevi tarafından ultraviole ışınları görüntülen bu pınarı oluşturan maddelerin, yaklaşık 2.8 milyon santigrat derece sıcaklıktaki iyonize demir parçacıkları olduğu açıklandı. İlk olarak 1 Eylül'de görülen Güneş pınarının yaklaşık 40 saat boyunca Güneş'in yüzeyinde kalmaya devam ettiği ve 3 Eylül'de dağılarak kaybolduğu belirtildi. Güneş'in yüzeyinde oluşan bu ilginç hareketliliği gözler önüne seren kısa bir video NASA tarafından yayınlandı.



http://news.softpedia.com/news/watch-space-fountain-observed-on-the-sun-491351.shtml