Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güneş'in yüzeyinde oluşan pınar görüntülendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,5b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güneş'in yüzeyinde oluşan pınar görüntülendi
  NASA'nın Living With a Star programı kapsamında 2010 yılında uzaya gönderdiği Solar Dynamics Gözlemevi, Güneş'te meydana gelen ilginç olayları görüntülemeye devam ediyor. Güneş'in Dünya üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek için Güneş'in anatomosini ve davranışlarını izleyen gözlemevi, son olarak da Güneş'in yüzeyinde oluşan uzay pınarını görüntüledi.
Solar Dynamics Gözlemevi tarafından geçtiğimiz günlerde görüntülenen bu pınarın nasıl oluştuğunu açıklayan NASA araştırmacıları, bu pınarın aslında Güneş tarafından püskürtülen maddelerden ibaret olduğunu ifade ettiler. Püskürtülen bu maddelerin Güneş'in etrafındaki güçlü manyetik alanın etkisi altına girdiğini belirten araştırmacılar, bir fıskiyeyi andıran bu pınarın manyetik alanın etkisi sonucu oluştuğunu açıkladılar.
Gözlemevi tarafından ultraviole ışınları görüntülen bu pınarı oluşturan maddelerin, yaklaşık 2.8 milyon santigrat derece sıcaklıktaki iyonize demir parçacıkları olduğu açıklandı. İlk olarak 1 Eylül'de görülen Güneş pınarının yaklaşık 40 saat boyunca Güneş'in yüzeyinde kalmaya devam ettiği ve 3 Eylül'de dağılarak kaybolduğu belirtildi. Güneş'in yüzeyinde oluşan bu ilginç hareketliliği gözler önüne seren kısa bir video NASA tarafından yayınlandı.

http://news.softpedia.com/news/watch-space-fountain-observed-on-the-sun-491351.shtml Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
teramit 4 yıl en beğenilen
emc2xy
2.8 milyon mu? Ben yüzeydeki sıcaklık 5200 derece diye biliyorum. O kadar yüksek sıcaklığa çıkıyormu patlamalar falan?

güneşin yüzeyin 5-6 bin derece olsa ne yazar atmosferi oluşturan corona tabakası 1 milyon derece ortalama ısısı :) önce orayı geçip yüzeye ulaşıyorsun dolayısıyla yüzey ısısının teknik terimin ötesinde pek anlamı kalmıyor
emc2xy2.8 milyon mu? Ben yüzeydeki sıcaklık 5200 derece diye biliyorum. O kadar yüksek sıcaklığa çıkıyormu patlamalar falan?
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dostum kertenkele 4 yıl
Benim bildiğim güneşin dış yüzeyinde 30 merkezinde 50 milyon santigrat derece sıcaklık olduğu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yan çar 4 yıl
Çok güzel görünüyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 4 yıl
teramit
atmosferi oluşturan corona tabakası 1 milyon derece ortalama ısısı :) önce orayı geçip yüzeye ulaşıyorsun dolayısıyla yüzey ısısının teknik terimin ötesinde pek anlamı kalmıyor

Güzel bilgiye küçük bir düzeltme:
Derece ile ölçülen sıcaklıktır, sonuçtur.
Isı ise enerjidir, sebeptir, ölçüsü calory cinsinden verilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 4 yıl en beğenilen
emc2xy
2.8 milyon mu? Ben yüzeydeki sıcaklık 5200 derece diye biliyorum. O kadar yüksek sıcaklığa çıkıyormu patlamalar falan?

güneşin yüzeyin 5-6 bin derece olsa ne yazar atmosferi oluşturan corona tabakası 1 milyon derece ortalama ısısı :) önce orayı geçip yüzeye ulaşıyorsun dolayısıyla yüzey ısısının teknik terimin ötesinde pek anlamı kalmıyor
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cadence1 4 yıl
güneşe yolculuk ne zaman kısmetse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furandor 4 yıl
Bu nasıl bir yaratış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
süper gerçekten.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 4 yıl
Yüzeydeki çekim gücü ile bu güce karşı koymaya çalışan patlama arasındaki ilişki muhteşem.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 4 yıl
Tek kelimeyle Muhteşem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emc2xy 4 yıl
2.8 milyon mu? Ben yüzeydeki sıcaklık 5200 derece diye biliyorum. O kadar yüksek sıcaklığa çıkıyormu patlamalar falan?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 yıl emc2xy
Doğru biliyorsun. Ama bu maddeler iç kısımdan yüzeye çıktığı için bu kadar sıcak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadowofDeath06 4 yıl
Başlığı okuyunca dire dedim ki: "Aha bir Infinitum Nihil haberi :D" Şaka bir yana muazzam görüntüler cidden.Elin oğlu çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6454 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, güneş ve
2 etiket daha nasa Uzay
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mercedes-Benz E63 AMG ile pistin tozunu attık 4 yıl ZTE'nin akıllı telefonları ülkemize geliyor: İşte merak edilen detaylar 4 yıl 2si1 "Sanal gerçekliğin dibi" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Philips AmbiLux TV mercek altında "Görsel Cazibe" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim