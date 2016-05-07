Güneş'ten 660 milyon kat daha kütleli: "Canavar" kara delik

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Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey

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Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor

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En akıllı akülü araba Broon, Türkiye’de satışa çıkıyor

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Microsoft Surface Book 2 iddiaları

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Bu mobil oyun ile gerçek bir inek kazanabilirsiniz

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Android One programı sil baştan

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İlk insansız denizaltı tespit ve takip gemisi ACTUV testlere başladı

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Mobilite: GM 5 Plus izlenimleri, Galaxy Note 6 haberleri ve dahası...

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Windows 10 ücretsiz yükseltme süresi sona ermek üzere

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Güneş'e teleskopla bakarsanız ne olur? İşte cevabı (VİDEO)

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GeForce GTX 1070 ve GeForce GTX 1080 hakkında her şey

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Turkcell’de tüm iletişim hizmetleri için tek fatura dönemi

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Xiaomi Mi Max'in yeni teaser videoları yayınlandı

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Nvidia GeForce GTX 1080 ilk görselleri paylaşıldı

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Apple Music, daha ucuz öğrenci üyeliğine başlıyor

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HoloLens donanımı ortaya çıktı

3 yıl

Çinli üreticiler, oyuncu dizüstü segmentine akın etmeye hazırlanıyor

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Philips’ten 43 inçlik 4K IPS monitör

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EA patronu: "Gelecekte konsollar tarih olabilir"

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Massachusetts'in dünyayı daha iyi hale getirmesi için 5 milyar dolar gerekiyor

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GÖRÜNTÜLENEN Güneş'ten 660 milyon kat daha kütleli: "Canavar" kara delik

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Scorsese, De Niro ve Pacino ilk kez bir film için bir arada

3 yıl

TP-Link'in akıllı prizi HS110'u inceliyoruz

3 yıl

Ekranlar artık parmak hareketlerini hissedebilecek

3 yıl

WhatsApp'ın Android sürümü yeni özelliklerle güncellendi

3 yıl

Yeni 39 dolarlık Android telefon BLU Energy JR üç günlük pil ömrü sunuyor

3 yıl

Asus Zenfone 3 tanıtımı için takvimler 30 Mayıs'ı gösteriyor

3 yıl

Samsung Galaxy S7 Active kendini gösterdi

3 yıl

Manus VR bu kez tüm kolunuzu sanal gerçeklik dünyasına taşıyacak

3 yıl

Nvidia Ansel ile oyun içi ekran görüntüsü alma seviye atlıyor

3 yıl

Ucuz ama asla güçsüz değil: GeForce GTX 1070

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Şimdiye kadar üretilmişlerin en güçlüsü: Nvidia GeForce GTX 1080

3 yıl

Genç Han Solo'yu kimin canlandıracağı belli oldu

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Batarya yüzdesinden sosyal ağ oluşturan uygulama

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Samsung Gear Fit 2 basın görseli karşınızda

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2si1 "İşsiz" Teknoloji ve Oyun Programı

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Apple gizli otomobil projesi için 75 bin metrekarelik yer arıyor

3 yıl

SpaceX Falcon 9'u bir kez daha indirdi: İşte detaylar

3 yıl

Şimdi de Samsung Galaxy Note 6 Lite ihtimali

3 yıl

Qualcomm işlemcilerindeki açık, milyonlarca Android kullanıcısını tehdit ediyor

3 yıl

TSMC gelecek yılki iPhone'lar için 10nm'lik A11 yonga seti üzerinde çalışıyor

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