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Güneş'ten 660 milyon kat daha kütleli: "Canavar" kara delik

University of California, Irvine astronomları galaksilerin merkezinde yer alan dev kara deliklerin kütleleriyle ilgili şu ana kadarki en net tahmini yaptılar. İşte o kara deliğin inanılmaz detaylar:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
1
27
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kara delikler belki de evrenin en gizemli ve en çok merak uyandıran cisimlerinden birisi. Herhangi bir ışık yaymadığı gibi ışık da dahil olmak üzere etrafındaki her şeyi içerisine çeken kara delikler evrenin farklı yerlerinde bulunabiliyorlar; ancak bu kara deliklerin öyle bir türü var ki onları hayal etmek bile imkansız.

Bu kara delikler süper-kütleli veya dev kara delikler (supermassive black holes) olarak biliniyor. Genellikle galaksilerin merkezinde konumlanan dev kara deliklerin kütleleri de milyonlarca hatta bazen milyarlarca Güneş kütlesine ulaşabiliyor. Yani olay ufku, tekillik gibi nedenlerle hali hazırda zaten evrenin en ilginç cisimleri olan bu kara delikler ulaştıkları inanılmaz kütleleler de adeta insan hayal gücünün sınırlarını zorluyorlar.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grup araştırmacı da işte bu süper kütleli kara deliklerden birisinin kütlesini ölçmeyi başardılar. Dünya'dan 73 milyon ışık yılı uzaklıktaki NGC 1332 isimli bir galaksinin merkezinde bulunan bu dev kara delik Güneş'ten tam 660 milyon kat daha fazla kütleye sahip.

Ayrıca Bkz. "Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar"
Saatte 1.8 milyon kilometre hızla hareket eden gaz bulutu

Araştırmacılar bu tür kara delikler için yapılmış en net kütle tahmini için Şili'deki Atacama Large Millimeter Array (ALMA) radyo teleskobunu kullanmışlar. Uzun analizler sonucu kara deliğin kütlesini ölçmeyi başaran astronomlar kara deliğin etrafındaki gaz bulutunun da saatte yaklaşık 1.8 milyon kilometre (saniyede 492 km) hızla döndüğünü belirtiyorlar. Gaz bulutunun hızı ve diğer detayları kara deliğin kütlesi hakkında da çok önemli bilgiler veriyor.

Kara deliklerin kütlelerini doğru bir şekilde hesaplamanın en gelişmiş teleskoplarla bile inanılmaz güç bir iş olduğunu belirten araştırmacı Aaron Barth da,"Direkt olarak soğuk gaz kütlesinin kara deliğin çekimine tepki gösterdiği noktaları inceliyoruz." ifadelerini kullandı

Bu arada bu soğuk, yoğun moleküler gaz bulutlarının herhangi bir ışık yaymadığını ancak ALMA'nın tespit edebileceği dalga boylarında parıltılar gönderdiğini hatırlatalım.

Galaksilerin oluşumu hakkında bilgi verecek

Galaksilerin merkezinde yer alan dev kara deliklerin incelenmesi yine evrenin bir başka gizem noktası olan galaksiler ve galaksilerin oluşumları hakkında da önemli bilgiler verecek. Şu an için süper kütleli kara delikleri tespit etmek ve ölçüm yapmak epey bir zor olsa da teknolojinin gelişmesi ve yeni teleskoplarla birlikte gelecekte çok ilginç keşiflerin olacağı düşünülüyor. Hatta çok çok yakında, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir kara deliğin ilk gerçek fotoğrafını çekme ihtimalimiz dahi bulunuyor. Bakalım astronominin bu gizemli dünyası gelecekte bizleri nasıl şaşırtacak. 
The Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/giant-black-hole-660-million-times-bigger-than-sun-116050700088_1.html Yorum Yaz
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Opus Diabolicum 3 yıl en beğenilen
mu5tafa
İnsan beyninin ötesinde olan rakamlar..

Gerçekten insanın beynini ne kadar zorladığını "rakamlar" diyerek kanıtlamış oldun.
mu5tafaİnsan beyninin ötesinde olan rakamlar..Gerçekten insanın beynini ne kadar zorladığını "rakamlar" diyerek kanıtlamış oldun....
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Yanıtla +32
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Like a Sir 3 yıl
EternalFK
mu5tafaİnsan beyninin ötesinde olan rakamlar..
Gerçekten insanın beynini ne kadar zorladığını rakamlar diyerek kanıtlamış oldun.

tdk.gov.tr/...
3. Nicelik, miktar
"Kayıplar yüksek bir rakama çıktı."
EternalFKmu5tafaİnsan beyninin ötesinde olan rakamlar..Gerçekten insanın beynini ne kadar zorladığını rakamlar diyerek kanıtlamış...
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Myxo 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
karadelik bile böyleyse meleklerin kütleleri nekadardır acaba allahualem

Trollük yapmayı becerememek.
IhtiyarDelikanlikaradelik bile böyleyse meleklerin kütleleri nekadardır acaba allahualemTrollük yapmayı becerememek.
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pcrex 3 yıl
Alfred James Pacino
kara deliğin kütlesine aldanmayın, kütlesi artsa dahi yaydığı kütle çekim alanı değişmez.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Dipnot: m=kütle , kesrin payında yer aldığı için çekim alanı ile doğru orantılı.

konumuz kara delikler, gezen veya güneş değil. kara deliğin olay ufkunda madde, madde olma özelliğini kaybeder. izafiyet kuramını yada kuantum formüllerini kara delikler üzerinde uygulayamazsın. kara delik kütlesi artsa dahi içine çöker, ve bunu daha detaylı açıklayabilmek için bilim henüz o seviyeye gelmedi. sadece teorilerden ibaret. kara deliği pek çok insan her şeyi içine çeken ve yutan bir süpürge zannediyor. oysa kara deliklerin yörüngesinde gezegenler hatta yıldızlar bulunur.
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abrenax 3 yıl
Yorumlara bakılırsa böyle haberler kimilerinin bünyesine ağır geliyor.
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Red_devil33 3 yıl
Kara delik ak delik =)
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Seyrim 3 yıl
Yesin sizi kara delikler.. :)
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Guest-246FC0C8F 3 yıl
ne ka şirin keşke beni yutsa
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V4LKyR 3 yıl
Küçük bir karadelik bu aslında. Keşfedilmiş en yüksek kütleli karadelik tam 40 MİLYAR GÜNEŞ KÜTLESİ büyüklüğünde.
Yani bizim güneşten 40 milyar tane yan yana koyun, hepsinin ağırlığı kadar fazla bir emiş gücü var. Dyson'dan falan daha yüksek emiş gücü.
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pcrex 3 yıl
eulogy
pcrex
asosyal mühendis Evde ben kabaca kara deliğin kütlesini güneşin kütlesinin katına göre hesaplamaya çalıştım hesap makinesi küfür etti.
5.973.600.000.000.000.000.000.000 Dünya kütlesi 1.988.886.225.600.000.000.000.000.000.000 Güneş kütlesi 1,312664908896e+38 (Bu ne ya?)
kara deliğin kütlesine aldanmayın, kütlesi artsa dahi yaydığı kütle çekim alanı değişmez. 660 milyon kat daha fazla kütleye sahip kara deliğin büyüklüğü aşağı yukarı dünyamız kadar dır. çünkü içine çöker. içinde bulunduğumuz dünyanın karadeliğe dönüşebilmesi için portakal büyüklüğüne gelene kadar yoğunlaşması gerekir. buradan dini konular hakkında atıp tutan arkadaşları da uyarayım. 660 milyon kat daha büyük bir kara deliği var edebilecek güce sahip bir yaratıcı ile dalga geçmenizi hiç tavsiye etmem gençler. o yüzden bilgi sahibi olmadığınız konularda atıp tutmayın zira bu tip haberlerin altında dini konularda çok tartışma oluyor.
Ne kadar saçma bir yorum yapmışssın be dostum. Dini konular ile bunun ne alakası var ? Evren hakkında bilgi sahibi olmakla dini bilgi sahibi olmak arasında nasıl bir ilişki kurdun ki tavsiye etmiyorsun ? Carl Sagana da ayar vermiş oldun :) Lakin kendisi evren üzerindeki bilgiler üzerinden insanların bir çok alanda düşüncelerini eleştirmişti. Bunlardan biri de din bilgisi idi. İşin özeti kara cismin kütlesine göre bir yaratıcıya karar verip vermemek bana çok saçma geliyor. Ayrıca insanları bilgi konusunda eleştirmesen diyorum. Lakin ben kişisel olarak seninde ürettiğin fikirlerden pek bilgi sahibi olmadığını anlıyorum. İnsanlar elde ettiği bilgilere göre fikir geliştirebilir. Lakin o fikirlerin değeri toplum ve zamanla belirlenir. Şimdi Sagan ateist diye onu bilmemezlikle suçlayamazsın :) Benim sana eleştirim bu kadar:) Eğer elinizde varsa da karadeliklerin kütleleri ile etki alanları hakkında bir bilimsel makale gönderirseniz sevinirim. Zira karadeliklerin çevresinde klasik fiziğe ait işleyen tek kanun kütle çekim kanunu.

kara deliklerin kütle çekim etkilerini, kütle çekim dalgalarını keşfeden bilim adamlarının internette gösterdikleri videoda anlatıyorlar. youtube dan bulabilirsin. kısaca olur da güneşimiz kara deliğe dönüşürse dünya üzerindeki çekim etkisi değişmeyecektir (kütlesi aynı kalmak şartıyla). sadece kendi üzerindeki uzay zamanı etkileyecektir. bunu çarşaf örneği ile gösteriyorlar.
saçma bir yorum yapmadım, bu senin anlama kapasiten ile alakalı. görmek istemeyen bir insana bir şey göstermek, kör birine göstermekten daha imkansızdır. filozof ol yada olma bunu değiştirmez. bilgi sadece araçtır, onu doğru yorumlayamadıktan sonra hiç bir anlam ifade etmez.
'Dini konular ile bunun ne alakası var?' demişsin de ben dini bilim ile karıştırmıyorum ki, sen bir okuduğunu tam anlasan. dini konularda çok tartışma oluyor, genç arkadaşlar çok fazla atıp tutuyor, hem birbirlerinin inançlarına da saygı göstermiyorlar o yüzden söyledim.
inanç konusunda seninle felsefe yapmayacağım zira konuyu uzatmanın anlamı yok, neye inanıyorsan onunla yaşa. unutma ki dünyada en hakiki mürşit ilimdir.
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eulogy 3 yıl pcrex
pcrex

eulogy

pcrex
asosyal mühendis Evde ben kabaca kara deliğin kütlesini güneşin kütlesinin katına göre hesaplamaya çalıştım hesap makinesi küfür etti.
5.973.600.000.000.000.000.000.000 Dünya kütlesi 1.988.886.225.600.000.000.000.000.000.000 Güneş kütlesi 1,312664908896e+38 (Bu ne ya?)
kara deliğin kütlesine aldanmayın, kütlesi artsa dahi yaydığı kütle çekim alanı değişmez. 660 milyon kat daha fazla kütleye sahip kara deliğin büyüklüğü aşağı yukarı dünyamız kadar dır. çünkü içine çöker. içinde bulunduğumuz dünyanın karadeliğe dönüşebilmesi için portakal büyüklüğüne gelene kadar yoğunlaşması gerekir. buradan dini konular hakkında atıp tutan arkadaşları da uyarayım. 660 milyon kat daha büyük bir kara deliği var edebilecek güce sahip bir yaratıcı ile dalga geçmenizi hiç tavsiye etmem gençler. o yüzden bilgi sahibi olmadığınız konularda atıp tutmayın zira bu tip haberlerin altında dini konularda çok tartışma oluyor.
Ne kadar saçma bir yorum yapmışssın be dostum. Dini konular ile bunun ne alakası var ? Evren hakkında bilgi sahibi olmakla dini bilgi sahibi olmak arasında nasıl bir ilişki kurdun ki tavsiye etmiyorsun ? Carl Sagana da ayar vermiş oldun :) Lakin kendisi evren üzerindeki bilgiler üzerinden insanların bir çok alanda düşüncelerini eleştirmişti. Bunlardan biri de din bilgisi idi. İşin özeti kara cismin kütlesine göre bir yaratıcıya karar verip vermemek bana çok saçma geliyor. Ayrıca insanları bilgi konusunda eleştirmesen diyorum. Lakin ben kişisel olarak seninde ürettiğin fikirlerden pek bilgi sahibi olmadığını anlıyorum. İnsanlar elde ettiği bilgilere göre fikir geliştirebilir. Lakin o fikirlerin değeri toplum ve zamanla belirlenir. Şimdi Sagan ateist diye onu bilmemezlikle suçlayamazsın :) Benim sana eleştirim bu kadar:) Eğer elinizde varsa da karadeliklerin kütleleri ile etki alanları hakkında bir bilimsel makale gönderirseniz sevinirim. Zira karadeliklerin çevresinde klasik fiziğe ait işleyen tek kanun kütle çekim kanunu.


kara deliklerin kütle çekim etkilerini, kütle çekim dalgalarını keşfeden bilim adamlarının internette gösterdikleri videoda anlatıyorlar. youtube dan bulabilirsin. kısaca olur da güneşimiz kara deliğe dönüşürse dünya üzerindeki çekim etkisi değişmeyecektir (kütlesi aynı kalmak şartıyla). sadece kendi üzerindeki uzay zamanı etkileyecektir. bunu çarşaf örneği ile gösteriyorlar.

saçma bir yorum yapmadım, bu senin anlama kapasiten ile alakalı. görmek istemeyen bir insana bir şey göstermek, kör birine göstermekten daha imkansızdır. filozof ol yada olma bunu değiştirmez. bilgi sadece araçtır, onu doğru yorumlayamadıktan sonra hiç bir anlam ifade etmez.

'Dini konular ile bunun ne alakası var?' demişsin de ben dini bilim ile karıştırmıyorum ki, sen bir okuduğunu tam anlasan. dini konularda çok tartışma oluyor, genç arkadaşlar çok fazla atıp tutuyor, hem birbirlerinin inançlarına da saygı göstermiyorlar o yüzden söyledim.

inanç konusunda seninle felsefe yapmayacağım zira konuyu uzatmanın anlamı yok, neye inanıyorsan onunla yaşa. unutma ki dünyada en hakiki mürşit ilimdir.

Allah aşkına bu anlattığında göre benim göremediğim nedir ?

Bildiğin inanç mevzusunu karadeliğin boyutuna dökmüşsün. Şuraya 30 tane dil bilimci koyalım yazdığın şeyi okusun.

Laf kalabalığı yapan sensin. Ben de sana karadeliğin boyutuna göre tavsiye vermemeni tavsiye ediyorum. Üstelik bilmemekle suçlayan da sensin.

İnançlı bir insanın bir koyunun üzerinde allah yazmasını görmesine gerek yok. Allah diye haykıran aslanı da görmesine gerek yok. Aynı şekilde karadeliğin boyutuna da gerek yok. İnançlı insanın inancını bir sebebe bağlamasına gerek yok.

Aynı şekilde inançsız bir insan da sizin yukarıda verdiğiniz tavsiye ile inançlı bir insan olmaz.

Yıllardır yapılan "sen salaksın anlayamıyon" modundan çıkmak lazım. İşte bu yüzden saçma.

Mesela bu yüzden Sagan insanlara "siz salaksınız tanrı yok" demek yerine "evrende önemsiz olduğumuzu gördük" demeyi tercih ediyor. Çünkü adam kendisi kesin doğru mutlak gerçek olarak görmüyor.

Ben sıkıldım başlık altında kendi aklınca tavsiye veren, ders veren, aklınca her hangi bir düşünceye ayar veren dalga geçen insanlardan. Konuyu konuşamıyoruz. Siz de niyetiniz iyi olsa bile bunu yapmış oluyorsunuz.
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eulogy 3 yıl
EternalFK
mu5tafaİnsan beyninin ötesinde olan rakamlar..
Gerçekten insanın beynini ne kadar zorladığını rakamlar diyerek kanıtlamış oldun.

Bir insan neden böyle bir başlık altında laf sokma ihtiyacı hisseder ?
Laf sokayım derken rezil oldun. İlkokulda verilen rakam ve sayı farkı bilgisi ile insanlara laf sokmaya çalışırken rezil oldun.
Ne halta yaradı?
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pcrex 3 yıl
asosyal mühendis
Evde ben kabaca kara deliğin kütlesini güneşin kütlesinin katına göre hesaplamaya çalıştım hesap makinesi küfür etti.
5.973.600.000.000.000.000.000.000 Dünya kütlesi 1.988.886.225.600.000.000.000.000.000.000 Güneş kütlesi 1,312664908896e+38 (Bu ne ya?)

kara deliğin kütlesine aldanmayın, kütlesi artsa dahi yaydığı kütle çekim alanı değişmez. 660 milyon kat daha fazla kütleye sahip kara deliğin büyüklüğü aşağı yukarı dünyamız kadar dır. çünkü içine çöker. içinde bulunduğumuz dünyanın karadeliğe dönüşebilmesi için portakal büyüklüğüne gelene kadar yoğunlaşması gerekir. buradan dini konular hakkında atıp tutan arkadaşları da uyarayım. 660 milyon kat daha büyük bir kara deliği var edebilecek güce sahip bir yaratıcı ile dalga geçmenizi hiç tavsiye etmem gençler. o yüzden bilgi sahibi olmadığınız konularda atıp tutmayın zira bu tip haberlerin altında dini konularda çok tartışma oluyor.
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eulogy 3 yıl pcrex
pcrex

asosyal mühendis

Evde ben kabaca kara deliğin kütlesini güneşin kütlesinin katına göre hesaplamaya çalıştım hesap makinesi küfür etti.
5.973.600.000.000.000.000.000.000 Dünya kütlesi 1.988.886.225.600.000.000.000.000.000.000 Güneş kütlesi 1,312664908896e+38 (Bu ne ya?)


kara deliğin kütlesine aldanmayın, kütlesi artsa dahi yaydığı kütle çekim alanı değişmez. 660 milyon kat daha fazla kütleye sahip kara deliğin büyüklüğü aşağı yukarı dünyamız kadar dır. çünkü içine çöker. içinde bulunduğumuz dünyanın karadeliğe dönüşebilmesi için portakal büyüklüğüne gelene kadar yoğunlaşması gerekir. buradan dini konular hakkında atıp tutan arkadaşları da uyarayım. 660 milyon kat daha büyük bir kara deliği var edebilecek güce sahip bir yaratıcı ile dalga geçmenizi hiç tavsiye etmem gençler. o yüzden bilgi sahibi olmadığınız konularda atıp tutmayın zira bu tip haberlerin altında dini konularda çok tartışma oluyor.

Ne kadar saçma bir yorum yapmışssın be dostum.

Dini konular ile bunun ne alakası var ? Evren hakkında bilgi sahibi olmakla dini bilgi sahibi olmak arasında nasıl bir ilişki kurdun ki tavsiye etmiyorsun ?

Carl Sagan'a da ayar vermiş oldun :) Lakin kendisi evren üzerindeki bilgiler üzerinden insanların bir çok alanda düşüncelerini eleştirmişti.
Bunlardan biri de din bilgisi idi.

İşin özeti kara cismin kütlesine göre bir yaratıcıya karar verip vermemek bana çok saçma geliyor.

Ayrıca insanları bilgi konusunda eleştirmesen diyorum. Lakin ben kişisel olarak seninde ürettiğin fikirlerden pek bilgi sahibi olmadığını anlıyorum.

İnsanlar elde ettiği bilgilere göre fikir geliştirebilir. Lakin o fikirlerin değeri toplum ve zamanla belirlenir. Şimdi Sagan ateist diye onu bilmemezlikle suçlayamazsın :)

Benim sana eleştirim bu kadar:)

Eğer elinizde varsa da karadeliklerin kütleleri ile etki alanları hakkında bir bilimsel makale gönderirseniz sevinirim. Zira karadeliklerin çevresinde klasik fiziğe ait işleyen tek kanun kütle çekim kanunu.
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Alfred James Pacino 3 yıl pcrex
"kara deliğin kütlesine aldanmayın, kütlesi artsa dahi yaydığı kütle çekim alanı değişmez."


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Dipnot: m=kütle , kesrin payında yer aldığı için çekim alanı ile doğru orantılı.
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alemburda34 3 yıl
Surda altta kalmayayim diye bazilarinin yapmadigi yok haberden ziyade bazen sif yorum okumak icin giriyorum. Tam kafa dagitmalik
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metebyr 3 yıl
uh, yer ulan o bizi :D
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