Güney Kore'de bu yıl 10 Gbps internet hizmeti sunulmaya başlıyor

Bizim için 1 Gbps internet bağlantısı bile hayalken, Güney Kore'de yaşayan insanlar bu yıl içerisinde 10 Gbps internet bağlantısına kavuşacak. Güney Kore’nin en büyük mobil operatörü SK Telecom’un alt kuruluşu SK Broadband, bu yılın sonuna kadar ülkede 10 Gbps’lik internet hizmeti sunacağını açıkladı. Bu da kullanıcıların 10 Gbps bağlantıyla 1 Gb/sn'nin üzerinde indirme hızlarına ulaşabilecekleri anlamına geliyor.

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Ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan SK Broadband, geçtiğimiz günlerde 2.5 Gbps internet hizmetini duyurdu ve müşterilerin yakında 5 Gbps ve 10 Gbps'lik paketleri de satın alabileceklerini açıkladı. Şirket, 5/10 Gbps internet hizmetini kullanıma sunmak için Gigabit Pasif Optik Ağ (GPON) teknolojisini kullanacak. Tek bir SK GPON, en azından kağıt üzerinde en fazla 52.2 Gbps hıza ulaşabileceği için kullanıcılar 10 Gbps'lik bağlantı imkanına sahip olabilecekler.

Korea Telecom da 10 Gbps hızında internet sunacak

SK Broadband, hızlı internet hizmetini 2018'in ikinci yarısında sunacağını doğruladı. Bununla birlikte SK Telecom, bu yıl ülkede 10 Gbps internet sunacak tek şirket olmayacak. Korea Telecom isimli rakip telekom şirketi de bu yıl Eylül ayında Güney Kore'de 10 Gbps internet hizmeti vermeye başlayacak.