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Güney Kore'de bu yıl 10 Gbps internet hizmeti sunulmaya başlıyor

Güney Koreli telekomünikasyon şirketi SK Broadband, yıl sonuna kadar 10 Gbps hızında internet hizmeti sunacağını duyurdu. Kullanıcılar böylece 1 Gb/sn'nin üzerinde indirme hızlarına kavuşacak.
1 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Bizim için 1 Gbps internet bağlantısı bile hayalken, Güney Kore'de yaşayan insanlar bu yıl içerisinde 10 Gbps internet bağlantısına kavuşacak. Güney Kore’nin en büyük mobil operatörü SK Telecom’un alt kuruluşu SK Broadband, bu yılın sonuna kadar ülkede 10 Gbps’lik internet hizmeti sunacağını açıkladı. Bu da kullanıcıların 10 Gbps bağlantıyla 1 Gb/sn'nin üzerinde indirme hızlarına ulaşabilecekleri anlamına geliyor.
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Ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan SK Broadband, geçtiğimiz günlerde 2.5 Gbps internet hizmetini duyurdu ve müşterilerin yakında 5 Gbps ve 10 Gbps'lik paketleri de satın alabileceklerini açıkladı. Şirket, 5/10 Gbps internet hizmetini kullanıma sunmak için Gigabit Pasif Optik Ağ (GPON) teknolojisini kullanacak. Tek bir SK GPON, en azından kağıt üzerinde en fazla 52.2 Gbps hıza ulaşabileceği için kullanıcılar 10 Gbps'lik bağlantı imkanına sahip olabilecekler.

Korea Telecom da 10 Gbps hızında internet sunacak

SK Broadband, hızlı internet hizmetini 2018'in ikinci yarısında sunacağını doğruladı. Bununla birlikte SK Telecom, bu yıl ülkede 10 Gbps internet sunacak tek şirket olmayacak. Korea Telecom isimli rakip telekom şirketi de bu yıl Eylül ayında Güney Kore'de 10 Gbps internet hizmeti vermeye başlayacak.

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Virinom 1 yıl en beğenilen
10 Gbps'in fiyatının 150-200 dolardan fazla olacağını sanmıyorum. Bizde 1 gbps indirmeye 5mbps upload verip onu da 700-800 TL'ye satmaya çalışanlar var.
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mstcngny 1 yıl
Adamların onda biri kadar değiliz.
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Whippoorwill 1 yıl
Hemen karşılık vermeliyiz.
79.99 TL'ye SINIRSIZ 100 GB AKN'li internet sadece X markasında!
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ayhann06 1 yıl
bilim ilim hersey onlarda aratırmacılık var disiplin var cezalar ağır bizde de tam tersi var helal hoş olsun adamlara bizler bu kafalarla daha çokkkk bekleriz teknolojiyi
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man utd 1 yıl
256 kbps konusundan geldim, gidiyorum ...
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DEMİRCİEFE 1 yıl
Turk Telekom satılmamalı ve araplardan hemen geri alınmalı, TURK,ün Malı olmalı.ama ortak alıncaksa ortak g.kore olmalı.
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DH Misafiri 1 yıl
Boşuna üzülmeyin beyler sıkıntıda yapmayın çok çalışın ülke değiştirin.TC de 10 kere ölüp dirilsen 1000 senede gelmez 10 000 gbps hız.
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Poine 1 yıl

Kıskandım
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Tekno moomce 1 yıl
Fazla şey yapmamak lazım Türk telekom var bizde
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sakiri 1 yıl

10 gbps indirme hizi ile
13 dakikada yaklasik 1 terabaytlik (terabyte) TB/s bir hardisk boş alanini rahatlikla doldurur.
1 saniyede 1250 megabayt (megabyte) MB/s
60 saniyede 75 gigabayt (Gigabyte) GB/s
60 dakikada 4500 gigabayt (gigabyte) GB/s
Eder.
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colsart 1 yıl
Bugün faturasız hatlarda sınırsız 96 kbps bile yok ben ona bile razıyım.
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Artunç 1 yıl
Vay arkadaş adamlar gidiyor Mersine biz gidiyoruz tersine!!
Zamanında bizden çok daha fakir ve zor durumda olan Güney Kore şimdi bizim fersah fersah önümüzde maalesef..
Ne diyelim hayaldi gerçek oldu Ak parti. Anlayan anladı!!
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ReCoMaX 1 yıl
fiyatını merak etmekteyim.
japonya da 35 dolar, türkiye'de 7999 lira.
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