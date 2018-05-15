Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, arama motoru Bing'de kripto para reklamlarını yayınlamayacağını duyurdu

Microsoft, kendi bünyesindeki arama motoru Bing'de kripto para reklamlarının yayınlanmayacağını duyurdu. Dev şirket sahte kripto para reklamlarının kullanıcılar açısından risk oluşturduğunu düşünüyor.
1 yıl
1,1b
1
8
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, arama motoru Bing'de kripto para reklamlarını yayınlamayacağını duyurdu
Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla kendi bünyesinde faaliyet gösteren arama motoru Bing'te kripto para reklamlarını yayınlamayacağını duyurdu. Şirket son zamanlarda artan kripto para dolandırıcılığı olaylarından kullanıcılarının etkilenmemesi için böyle bir karar aldığını açıkladı.

Facebook ve Google'da kripto para reklamlarını yasaklamıştı

Microsoft'un yaptığı açıklamada: "Bing kullanıcılarına güvenli ve ilgi çekici bir deneyim sağlamak için reklam politikalarımızı her zaman değerlendiriyoruz. Kripto para veya benzer ürünlerle ilgili sahte reklamların kullanıcılarımız için risk oluşturduğuna inanıyoruz. Bu kararla olası riskleri ortadan kaldırdık." ifadeleri yer aldı. Microsoft, Haziran ayından başlayarak artık kripto para birimleri ile ilgili reklamları yayınlamayacak.
Geçtiğimiz aylarda Facebook ve Google'da benzer bir karar alarak kripto paralarla ilgili reklamların yayınlamayacaklarını duyurmuşlardı. Konuyla ilgili Google'ın sürdürülebilir reklam direktörü Scott Spencer: "Tüketici eğilimleri geliştikçe, bizim de interneti daha güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Zararlı gördüğümüz tüm reklamları kaldırmak bizim için öncelik olmaya devam edecek." açıklamalarını yapmıştı. Microsoft'un reklamverenlere, Bing'de yayınladıkları reklamların yeni politikaya uyumlu hale getirilmesi için uyarı yaptığı da gelen haberler arasında.

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/may-2018/bing-ads-to-disallow-cryptocurrency-advertising Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alemburda34 1 yıl en beğenilen
En son ne zaman bing arama motoruna girdiğimi hatırlamaya çalışıyorum...
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
harunveli 1 yıl
Yasaklamıştı... Hala Google'da bununla alakalı reklamlarla karşılaşıyorum. Zaten Facebook kullanmayalı yıllar oluyor. Bing engelledim dese de boş. Önemli olan engellemesi. Bunu da tam manasıyla yapmıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 1 yıl harunveli
Çünkü çok iyi paralar ödüyorlar bu Coin reklamlarına. Balinaların doyması lazım doyması için de biraz daha enayi iteklemek lazım piyasaya ki bu kumardan para kazansınlar. Burada da bol var coin reklamını yapan troller. Çoluk çocuğu gençleri kekliyorlar ancak. Okul harçlıklarını iç ediyorlar tecrübesiz ergenlerin. Milyarder yapacağız seni diye.
O parayı kazandırsa da bize yedirir mi bunlar. Ya cüzdanlarını çalarlar ya da ver kazandığın parayı üçe katlayayım diye aldatıp iç ederler. Kumar o kadar kolay mı. Kazanan hep kasadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 1 yıl
Çok da haklılar. Kripto para reklamlarında ne yazdığını herkes biliyor. Beş koydum onbeşbin aldım, en iyi yatırım aracı bu, siz de para koyun o kadar kolay ki, gibi gibi bildiğin Çiftlik Bank muhabbeti dönüyor.
Sonra bu insanlar soyulunca cüzdanları çalınınca, bir günde balinalar takla atıp parasının yarısını kaybedince ilk önce bu reklamları yayınlayan siteye patlarlar.
DH de insanları bu kriptoya yönlendirme olaylarından ve reklamlarından uzak dursa iyi olur çok insanın canını yakarlar yoksa.

1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 1 yıl MonitörKertenkelesi
bu işi kripto para olarak görürsen haklısın ama o kadar bilgisiz ve cahilsinki öğreneceğin çok şey var. eğer sen gidip arkasında kimin olduğu belli olmayan, hayali, pump coine yatırırsan parayı öyle olur, ki burda bahsedilende ico lar. ne olduğunu araştır. btc nin veya ilk 10 coinin zaten reklama ihtiyacı yok. ve hepsi farklı bir teknoloji ve hepsi farklı sorunlara çözüm arayıp gerçek hayatta karşılık buluyorlar yada bulacaklar. şimdi bunlar hikaye gibi geliyor sen ve senin gibilere, ama gelmediği zaman alanlar baya bi para kazanmış olacak.çiftlik bank ile bunları kıyaslaman hiçbirşey bilmediğin ve tamamen ezbere konuştuğunun göstergesi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl en beğenilen
En son ne zaman bing arama motoruna girdiğimi hatırlamaya çalışıyorum...
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl alemburda34
Anasayfasında manzaralar var. Görsellerden resim linkleri kolayca alınabiliyor. Google reklamları yok. Arama motorunda yazılan şeyi ilk sırada çıkartıyor, kalabalık yapmıyor...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple'ın otonom araç filosundaki otomobil sayısı 55'e çıktı 1 yıl Mitsubishi UFJ Financial Group, kendi kripto parasını deneyecek 1 yıl HTC, blockchain tabanlı bir akıllı telefon çıkaracağını duyurdu 1 yıl Elon Musk, tekrar kullanılabilir roketlerdeki yeni hedefini açıkladı 1 yıl Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un Ramazan ayına özel hediye internet kampanyaları 1 yıl Makyajlı Kia Sportage tamamen ortaya çıktı 1 yıl Nokia X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Netflix ve Guillermo Del Toro'dan yeni korku dizisi: 10 After Midnight 1 yıl PUBG Mobile'a yeni harita ve pek çok yenilik getiren güncelleme yayınlandı 1 yıl 2019 Volvo S60 modelinde dizel seçeneği bulunmayacak 1 yıl Intel Z390 yonga setini detaylandırdı 1 yıl WhatsApp, Hindistan'daki seçimleri etkiliyor 1 yıl FedEx, Blockchain'e güveniyor 1 yıl Güney Kore'de bu yıl 10 Gbps internet hizmeti sunulmaya başlıyor 1 yıl F1 2018'in çıkış tarihi açıklandı 1 yıl Radeon RX Vega Nano nihayet geliyor 1 yıl Kaspersky veri işleme tesisleri İsviçre’ye taşınıyor 1 yıl 2018 model Samsung QLED televizyonlar SmartThings ile destekleniyor 1 yıl Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali" 1 yıl Mercedes yeni iPhone kılıfları ve laptop çantalarını duyurdu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, arama motoru Bing'de kripto para reklamlarını yayınlamayacağını duyurdu Sonraki Tesla Model X, 130 tonluk uçağı çekerek yeni bir rekora imza attı 1 yıl Noterlerde SMS dönemi başladı 1 yıl Honor 10 tanıtıldı! Honor 10 özellikleri ve fiyatı 1 yıl Marvel'ın müslüman süper kahramanı beyaz perdeye geliyor 1 yıl Kia Sportage, dizel-hibrid versiyona kavuşuyor 1 yıl En iyisi, en pahalısı "Corsair ST100 RGB Premium" kulaklık standı! 1 yıl YouTube uygulamasına "gizli mod" seçeneği geliyor 1 yıl Nokia X6'nın tüm özellikleri belli oldu 1 yıl LCD ekranlı iPhone mavi, pembe ve sarı renk seçeneğiyle gelebilir 1 yıl Nissan'ın yarı otonom sürüş asistanı ProPilot Assist, daha fazla modele geliyor 1 yıl TSK personeli için emniyetli cep telefonu üretilecek 1 yıl Florida, Bitcoin ile yapılan vergi ödemelerini kabul edecek 1 yıl OKEx CEO’su istifa etti 1 yıl GeForce GTX 1060 görünümlü GTX 1070 mi geliyor? 1 yıl Avustralya'da bir eyalet daha dijital ehliyet uygulamasına geçiyor 1 yıl Lenovo katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayarın patentini aldı 1 yıl Yeni depolama hizmeti Google One ile tanışın 1 yıl Xiaomi, akıllı telefonlarının kameralarını iyileştirmek için yeni bir bölüm kuruyor 1 yıl Star Wars dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı 1 yıl NASA karar verdi: "Mars'a otonom helikopter gönderiyoruz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim