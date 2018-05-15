Microsoft, arama motoru Bing'de kripto para reklamlarını yayınlamayacağını duyurdu

Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla kendi bünyesinde faaliyet gösteren arama motoru Bing'te kripto para reklamlarını yayınlamayacağını duyurdu. Şirket son zamanlarda artan kripto para dolandırıcılığı olaylarından kullanıcılarının etkilenmemesi için böyle bir karar aldığını açıkladı.

Facebook ve Google'da kripto para reklamlarını yasaklamıştı

Microsoft'un yaptığı açıklamada: "Bing kullanıcılarına güvenli ve ilgi çekici bir deneyim sağlamak için reklam politikalarımızı her zaman değerlendiriyoruz. Kripto para veya benzer ürünlerle ilgili sahte reklamların kullanıcılarımız için risk oluşturduğuna inanıyoruz. Bu kararla olası riskleri ortadan kaldırdık." ifadeleri yer aldı. Microsoft, Haziran ayından başlayarak artık kripto para birimleri ile ilgili reklamları yayınlamayacak.

Geçtiğimiz aylarda Facebook ve Google'da benzer bir karar alarak kripto paralarla ilgili reklamların yayınlamayacaklarını duyurmuşlardı. Konuyla ilgili Google'ın sürdürülebilir reklam direktörü Scott Spencer: "Tüketici eğilimleri geliştikçe, bizim de interneti daha güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Zararlı gördüğümüz tüm reklamları kaldırmak bizim için öncelik olmaya devam edecek." açıklamalarını yapmıştı. Microsoft'un reklamverenlere, Bing'de yayınladıkları reklamların yeni politikaya uyumlu hale getirilmesi için uyarı yaptığı da gelen haberler arasında.

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/may-2018/bing-ads-to-disallow-cryptocurrency-advertising