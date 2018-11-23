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Güney Koreli perakendeciler teşhir konusunda Apple’dan şikayetçi

Parayla satılan teşhir modelleri, teşhir için ayrılan alanlara ilişkin katı kurallar Güney Koreli perakendecileri ayağa kaldırdı. Apple karşısında hukuki mücadele başlayabilir
5 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Üretimden satışa ve teknik servise kadar tüm alanlarda katı bir politika uygulamasıyla bilinen Apple zaman zaman iş birliği yapan firmaları çileden çıkarabiliyor. Güney Koreli perakendeciler teşhir ürünleri konusunda Apple’dan şikayetçi.

Çileden çıkartıyor

Hukuk mücadelesi vermeye de hazırlanan perakendeciler Apple’ın adaletsiz davrandığını ve teşhir ürünü politikaları nedeniyle mağdur olduklarını dile getiriyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer davalar gündeme gelmişti.

Ayrıca Bkz. "Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası"

Perakendeciler Apple’ın teşhir edilecek iPhone modellerini satın almaya zorladığını ve bu nedenle gelir kaybına uğradıklarını belirtiyor. Normalde pek çok üretici teşhir ürünlerini perakendecilere sağladıktan sonra iş bitiminde geri alıyor. Son iPhone modellerinin yüksek fiyatları işleri iyice içinden çıkılamaz hale getirdi.

Diğer taraftan Apple’ın ürünlerin mağazanın hangi noktalarında teşhir edileceğine ve afişlerin nereye asılacağına kadar talimatlar verdiği de şikayetler arasında. Perakendeciler hali hazırda kayıplarının ne kadar olduğunu hesaplamaya başladı ve üç büyük operatör ile birlikte gerekirse dava da açacaklar.

Geçen yıl Apple ofisinin basılmasına kadar giden benzer bir soruşturmada operatörlere belirli bir miktar teşhir iPhone modelleri satın almaya zorlaması ve tamir ücretlerinden pay istemesi gerekçesiyle Apple suçlu bulunmuştu. Tüm bunlara rağmen Apple bu yıl ülkedeki en yüksek pazar payına ulaştı.

 

https://9to5mac.com/2018/11/22/korea-unfair-practices/ Yorum Yaz
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alemburda34 5 ay en beğenilen
Mağaza ilk satışı kendisine yapıyor komedi valla
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WoXeD 5 ay
olaya bak.mağazanın ürünü satmak için açacağı telefonu mağazaya satıyor.bi doy la bi doy doy.
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Akbaba89 5 ay
Kan emiciler
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lterlemez 5 ay
Apple, eğer bir son ile karşılaşacaksa, bu son çok kötü bir son olacak.
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Akbaba89 5 ay
Kan emiciler
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alemburda34 5 ay en beğenilen
Mağaza ilk satışı kendisine yapıyor komedi valla
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WoXeD 5 ay
olaya bak.mağazanın ürünü satmak için açacağı telefonu mağazaya satıyor.bi doy la bi doy doy.
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