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Xiaomi insanları çentikten daha da soğutacak bir tasarım geliştirdi

Essential ile başlayan ve Apple ile trend olan çentikli tasarım Xiaomi ile başka bir boyuta ulaşıyor. Çinli şirket tüketicileri çentikten daha da nefret ettirecek bir tasarım geliştirdi.
3 hf.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefon sektöründeki rekabet günden güne daha da kızışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki üreticiler birbirlerini alt etmek için kıyasıya mücadele ediyorlar. Neredeyse her gün yeni fikirleri ortaya çıkaran patentler görüyoruz. Ancak bunları bazıları pek de parlak olmuyor.
Ayrıca Bkz. "Apple CEO'su Tim Cook, teknoloji endüstrisinin düzenlenmesi için çağrıda bulundu"
Essential ve Apple çentikli telefon çıkardıktan sonra bu trend neredeyse diğer tüm üreticilere sıçradı. Xiaomi'nin en son patentinde yer alan çentik tasarımı ise pek de alışık olduğumuz türden değil. Üste doğru çıkıntılı ve açık konuşmak gerekirse son derece tuhaf ve kötü görünüyor.

Genel simetriyi bozuyor

Patentte yer alan tasarım, akıllı telefonun gövdesinden yukarı doğru uzanan, açılır-kapanır ön kamera modülüne benzer bir çentik sergiliyor. Söz konusu çentikte ön kamera ve ahizeye de yer verilmiş.
Bu tasarım gerçeğe dönüşse bile tüketicilerin yıllardır akıllı telefonlarda görmeye alıştığı simetriyi bozduğu için yaygınlaşması veya benimsenmesi pek de kolay olmayacak gibi görünüyor.

https://www.tigermobiles.com/wp-content/uploads/2019/03/xiaomi-dual-camera.pdf Yorum Yaz
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theJuDGe_41 3 hf. en beğenilen
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NimbleSoul 3 hf.
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loradona 3 hf. Musti Kayak IBDQL
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hopeyoung 3 hf.
Belli bir oranı aşan çıkıntılar, doğanın estetik algısına karşıdır efendiler. Nesnel habercilik! naralarını bir kenara bırakın bence. Bu evrenin yapısıyla ilgilidir. Şahsen ben tomurcuklama yapan bir bitkiye benzettim ve gerçekten çirkin duruyor.:):)
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grupima 3 hf.
Bu sitede bugüne kadar gördüğüm en berbat haber sunumu bu olabilir. Haberi vermek yerine sürekli yorum iliştirmek, patentlenen çentikler arasındaki en çirkin olanı kocaman yapıp kapak resmi yapmak ve üzerine sos olarak da insanların tercihi hakkında kendi kendine gelin güvey olan editörün attığı harikulade başlık... Ne denilebilir ki? Tek diyebileceğim, bugüne dek DonanımHaber üzerinde okuduğum en berbat haber sunumu. Sadece bu. Umuyorum ki ileride bu şekilde devam etmez de, Türkiye'de ağız tadıyla teknoloji haberi okuyabildiğimiz nadir sitelerden birisi daha popülist ağza bulaşmadan yoluna devam edebilir böylece.
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armyoflovers 3 hf.
Herhalde telefonu askıya asacağız? O ne laa öyle..
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_tayfun_ 3 hf.
Başlıktan da anlaşılacağı gibi bu haber Xiaomi karalama kampanyasıdır.
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DH Misafiri 3 hf.
oppo yapınca olur, xiaomi yapınca ucube mi?
mix 3deki sürgünün çok daha iyi olduğunu düşünüyorum.
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darkaura 3 hf.
bir tasarimi estetik acidan begenmek yada begenmemek kisinin zevkine bagli subjektif bir konu. ciddi bir donanim analizinin objektif tarafsiz olmasini beklerim. inceleme ve analizlerin arasinda editor kendi gorusu olarak begenmedigini belirtebilir ayri konu ama donanim haberciligi yapan bir editorun estetik gibi kisiden kisiye degisen algida tu kaka diye baslayip urunu yerden yere vurmasi bence cok amatorce, profesyonellikden uzak. bir ciddiyet, profesyonel yaklasim olmadikdan sonra donanim haberin ergen bloglarindaki incelemelerden farki nedir?
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hayansame 3 hf. darkaura
Alıntılamak istedim. Okunma olasiligi daha fazla olsun diye.
Bu tür kendi duygusal fikrini yansitan haberlerle heran karsilasabiliyoruz.
Gecenlerde google pixel telefonun cercevelerinede olumsuz, öznel yorum yapilan bir haber vardi.
populist olmayan içeriklere karsi bir burun kivirmaca söz konusu. Bu tür durumlar cok cirkin ve amatorce duruyor.
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malkooklam 3 hf.
SAKINNNN,
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pUnduli 3 hf.
En mantıklısını Nokia yapıyor, "başlarım sizin %100 kasa ekran oranınıza , alın altta üstte şerit var bizde ortam böyle" gayet mantıklı bir bakış açısı.
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DaYWaLkeR 3 hf.
Ahizeyi samsung a50 gibi ekran çerçevesinin üzerine koyup ön kamerayı da o şekilde çıkıntılı yapabilir ama içerde olması lazım. Gerektiğinde yukarı çıksın simetriyi bozmasın o zaman güzel olabilir.
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renega 3 hf.
çentiğiyle gazoz açabiliyorsak alırım
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