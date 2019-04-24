Xiaomi insanları çentikten daha da soğutacak bir tasarım geliştirdi

Akıllı telefon sektöründeki rekabet günden güne daha da kızışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki üreticiler birbirlerini alt etmek için kıyasıya mücadele ediyorlar. Neredeyse her gün yeni fikirleri ortaya çıkaran patentler görüyoruz. Ancak bunları bazıları pek de parlak olmuyor.

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Essential ve Apple çentikli telefon çıkardıktan sonra bu trend neredeyse diğer tüm üreticilere sıçradı. Xiaomi'nin en son patentinde yer alan çentik tasarımı ise pek de alışık olduğumuz türden değil. Üste doğru çıkıntılı ve açık konuşmak gerekirse son derece tuhaf ve kötü görünüyor.

Genel simetriyi bozuyor

Patentte yer alan tasarım, akıllı telefonun gövdesinden yukarı doğru uzanan, açılır-kapanır ön kamera modülüne benzer bir çentik sergiliyor. Söz konusu çentikte ön kamera ve ahizeye de yer verilmiş.

Bu tasarım gerçeğe dönüşse bile tüketicilerin yıllardır akıllı telefonlarda görmeye alıştığı simetriyi bozduğu için yaygınlaşması veya benimsenmesi pek de kolay olmayacak gibi görünüyor.

https://www.tigermobiles.com/wp-content/uploads/2019/03/xiaomi-dual-camera.pdf