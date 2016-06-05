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Güvenli olması gereken yazılımlar açıklardan para mı kazanıyor?

Mobil veya masaüstü cihazlarımızda anti-virüs veya şifre saklama gibi pek çok güvenlik odaklı yazılım kullanıyoruz. Peki bu yazılımlar aslında ne kadar güvenli?
2 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden reklam gösterimleri, son 10 yıldır devasa gelirlere ulaşan bir sektör haline geldi. Sadece Google’ın yıllık olarak çevrimiçi reklamlardan 40-50 milyar dolar gelir elde ettiği düşünüldüğünde, pastanın büyüklüğü de anlaşılıyor. Peki bu kadar büyük gelir pastası şirketleri doğru olmayan davranışlara itebiliyor mu? Bunun cevabı evet.

Kee Pass adındaki ücretsiz şifre yönetim uygulamasını mercek altına alan bazı kullanıcılar, güncelleme kontrolü esnasında şifrelenmemiş HTTP istekleri yapıldığını fark etmiş. Herhangi bir kötü niyetli kişinin kolayca kırabileceği bu kanalı, bizzat kullanıcılar da test etmiş ve bilgisayara izinsiz erişim sağlamayı başarmış.

Araştırma biraz daha derinlere indiğinde, bu şifrelenmemiş yapının aslında reklamlarla ilişkisi olduğu ortaya çıkmış. Mevcut son sürüme kadar halen şifrelenmemiş bir şekilde bulunan bu yapı, reklam gösterimleri için kullanılıyor. Bu yüzden de, geliştirici açığı kapatamıyor ya da kapatmak istemiyor.

Ayrıca Bkz. "İki kardeşin hikayesi mobilde"

Uygulamanın geliştiricisi Dominik Reichl ise, mümkün olan en kısa sürede iletişimi şifreleme yoluna gideceğini ve hali hazırda güncellemenin imzalanmış güvenilir paketler halinde kullanıcılara ulaştığını belirtiyor. Yani aslında, reklam gösterimleri için daha farklı bir yol bulduğunda, açığı kapatacağını ifade etmiş oluyor.

Kee Pass sadece bir örnek ve güvenli olması gereken yazılımların, reklam kanalını açık tutmak adına şifrelenmemiş web trafiği üzerinden yürümesi çok da doğru değil. Acaba daha başka hangi güvenlik odaklı yazılımlar bu tarz yollar izliyor asıl önemli olan konu bu. 

 

https://bogner.sh/2016/03/mitm-attack-against-keepass-2s-update-check/ Yorum Yaz
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Mianfei 2 yıl en beğenilen Firaristt
Firaristt
Şu haberleri daha kısa yazsanız fena olmaz. Key Pass uygulaması verileri http olarak şifrelenmiş şekilde gönderiyor ve bunu da reklam için kullanıyor. Uygulamanın geliştiricisi Dominik Reichl bu açığı en kısa zamanda kapatacağını söylemiş. Bunu 5 paragrafa uzatmanın anlamı yok.

Maksat site dolu gözüksün
FiraristtŞu haberleri daha kısa yazsanız fena olmaz. Key Pass uygulaması verileri http olarak şifrelenmiş şekilde gönderiyor ve bunu da reklam...
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Firaristt 2 yıl
Şu haberleri daha kısa yazsanız fena olmaz. Key Pass uygulaması verileri http olarak şifrelenmiş şekilde gönderiyor ve bunu da reklam için kullanıyor. Uygulamanın geliştiricisi Dominik Reichl bu açığı en kısa zamanda kapatacağını söylemiş. Bunu 5 paragrafa uzatmanın anlamı yok.
Şu haberleri daha kısa yazsanız fena olmaz. Key Pass uygulaması verileri http olarak şifrelenmiş şekilde gönderiyor ve bunu da reklam için kullanıyor. Uygulaman...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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alp0007 2 yıl
Kullanıcı için iyi program, ticari olarak kötü program. Kullanıcı için kötü program, ticari olarak iyi program.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Evet
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Infinitum 2 yıl
Çok beğendiğim bir programdı ama cidden böyle bir şey beklemiyordum. Bu arada programda reklam gösterimi yok ki. Burada anlatılmak istenen olayı anlamadım.
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lecagot 2 yıl
"Sadece Google" demek çok mantıklı değil bence. sonuçta google domine ediyor zaten bu sektörü.
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Firaristt 2 yıl
Şu haberleri daha kısa yazsanız fena olmaz. Key Pass uygulaması verileri http olarak şifrelenmiş şekilde gönderiyor ve bunu da reklam için kullanıyor. Uygulamanın geliştiricisi Dominik Reichl bu açığı en kısa zamanda kapatacağını söylemiş. Bunu 5 paragrafa uzatmanın anlamı yok.
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Mianfei 2 yıl Firaristt
Firaristt
Şu haberleri daha kısa yazsanız fena olmaz. Key Pass uygulaması verileri http olarak şifrelenmiş şekilde gönderiyor ve bunu da reklam için kullanıyor. Uygulamanın geliştiricisi Dominik Reichl bu açığı en kısa zamanda kapatacağını söylemiş. Bunu 5 paragrafa uzatmanın anlamı yok.

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