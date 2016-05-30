İki kardeşin hikayesi mobilde

Starbreeze Studios elinden çıkan ve BAFTA, DICE gibi 50 civarında ödülün sahibi macera-platform oyunu Brothers: A Tale of Two Sons, nihayet mobile geldi. İki karakteri aynı anda kontrol ettiğiniz oyun, sürükleyici hikayesi ile dikkat çekiyor.

PC ve konsollarda büyük beğeni toplayan oyun, babalarının hastalığına şifa bulmak için yollara düşen Naia ve Naiee adındaki iki kardeşin hikayesine odaklanıyor. Kardeşler, simültane olarak birbirlerine yardım etmek ve zorlukları aşmak zorunda. Her kardeşin yapabildiği işlemler farklı ve bu bakımdan stratejik hareket etmek şart.

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Birkaç tane boss dövüşünün de olduğu oyun, tatmin edici grafikleri ile oyuncuları hikayeye sokmayı başarıyor. Yaklaşık 3-4 saat süren oyun süresinin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Senaryo çok fazla zorlayıcı değil zira takıldığınız noktalarda çeşitli işaretler sizi yönlendiriyor. Her iki karakteri ekranın kenarlarındaki kontrol tuşları ile yönetiyorsunuz ve oldukça da kolay. Oyun iOS için 12.99TL, Android için ise 10TL fiyat etiketine sahip.

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