Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İki kardeşin hikayesi mobilde

Starbreeze Studios elinden çıkan ve BAFTA, DICE gibi 50 civarında önemli ödülün sahibi macera-platform oyunu Brothers: A Tale of Two Sons, nihayet mobile geldi.
2 yıl
4,7b
1
8
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İki kardeşin hikayesi mobilde

Starbreeze Studios elinden çıkan ve BAFTA, DICE gibi 50 civarında ödülün sahibi macera-platform oyunu Brothers: A Tale of Two Sons, nihayet mobile geldi. İki karakteri aynı anda kontrol ettiğiniz oyun, sürükleyici hikayesi ile dikkat çekiyor.

PC ve konsollarda büyük beğeni toplayan oyun, babalarının hastalığına şifa bulmak için yollara düşen Naia ve Naiee adındaki iki kardeşin hikayesine odaklanıyor. Kardeşler, simültane olarak birbirlerine yardım etmek ve zorlukları aşmak zorunda. Her kardeşin yapabildiği işlemler farklı ve bu bakımdan stratejik hareket etmek şart.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Birkaç tane boss dövüşünün de olduğu oyun, tatmin edici grafikleri ile oyuncuları hikayeye sokmayı başarıyor. Yaklaşık 3-4 saat süren oyun süresinin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Senaryo çok fazla zorlayıcı değil zira takıldığınız noktalarda çeşitli işaretler sizi yönlendiriyor. Her iki karakteri ekranın kenarlarındaki kontrol tuşları ile yönetiyorsunuz ve oldukça da kolay. Oyun iOS için 12.99TL, Android için ise 10TL fiyat etiketine sahip.

Google Play linki için tıklayınız

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shafck 2 yıl
Uzun zamandır var zaten mobilde. Hem PC'de hem telefonda bitirdim (ios)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 2 yıl
Steamde oynamıştım. Çok iyi bi oyun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Tablette deniyeyim şunu. Güzel görünüyo..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulasates 2 yıl
Ben bunu telefonda oynayalı cok uzun zaman oldu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 2 yıl
Böyle oyunlar gelmeli artık mobile. 2 hafta yükseltme sürelerinin olduğu, sadece oyun içi parayla çalışan, sonsuz koşu diye altın toplatan basit oyunların çok ilerisinde artık telefonların donanımı. Tamam pc deki gibi rahat oynanmaz belki ama grafik ve hikaye olarak kaliteli oyunların çoğalma zamanı geldi de geçiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 2 yıl
Kesinlikle mükemmel bir oyun ama mobilde kontrolleri rahatsız edebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem71 2 yıl
Kurlar sürekli değişiyor sanırım eski fiyat kalmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 2 yıl
Google Play Store'da 8.89 Tl,10 Tl değil

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Lityum-iyon pil uzmanı Dahn, Tesla'ya transfer oluyor 2 yıl Independence Day Resurgance, sinemalardan önce mobilde 2 yıl Samsung’dan çok küçük ama çok hızlı SSD sürücüler 2 yıl Keyifli bir mobil oyun: Mekorama incelemesi 2 yıl Corsair’den manyetik rulman teknolojili fan tasarımları 2 yıl Mobil reklam engelleme, geçen yıl %90 artış gösterdi 2 yıl ASUS, Computex 2016’da Zenbo robotu ile devrim yaptı 2 yıl Tüm dünyada AVM’lerin kasa anlayışını değiştirecek girişim: Paypad 2 yıl Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1100 duyuruldu 2 yıl Sony Xperia E5 artık resmi 2 yıl Şimdi sıra Lenovo ZUK Z2’de 2 yıl Dell yeni 2si1 arada dizüstü modellerini duyurdu 2 yıl Corsair’den sıvı soğutmalı Hydro GFX GeForce GTX 1080 2 yıl iPhone'larda 16GB seçeneği kalkıyor başlangıç modeli 32GB oluyor iddiası 2 yıl Intel Broadwell-E işlemciler resmiyet kazandı 2 yıl Asus ROG G31 Edition 10: İki GTX 1080’li canavar 2 yıl PayPal Türkiye, faaliyetlerini durduruyor 2 yıl Honor 7'nin yerini alacak Honor 8 önümüzdeki ay tanıtılabilir 2 yıl İran'ın yeni isteği mesajlaşma servislerini zora sokabilir 2 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe incelemesi: "Asus telefon devlerine meydan okuyor" 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN İki kardeşin hikayesi mobilde Sonraki ARM Mali-G71: Giriş seviyesine 16 çekirdek desteği geliyor 2 yıl Bir VR sırt çantası da MSI’dan geliyor 2 yıl Casper VIA E1'in kutu içeriği ve ön incelemesi 2 yıl Tesla'nın Autopilot 2.0 sistemi gerçek dünyada test mi ediliyor? 2 yıl MediaTek Pump Express 3.0: Sıfırdan 70’e 20 dakika 2 yıl ARM Cortex-A73: Tüm zamanların en küçük boyutlu üst seviye mobil işlemci çekirdeği 2 yıl Hava kirliliği ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki ortaya kondu 2 yıl 45TL'e sınırsız 4.5G'i test ettik "özel video" 2 yıl Tier3+ Veri Merkezi nasıl olur? Telehouse İstanbul veri merkezini geziyoruz 2 yıl Asus Transformer serisi yeniden canlanıyor 2 yıl Asus ZenBook 3: Daha ince daha güçlü 2 yıl F-35 savaş uçaklarında kullanılacak SOM-J füzesi hayran bıraktı 2 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe fiyatı ve çıkış tarihi: İlk kez DonanımHaber’de 2 yıl Asus Zenfone 3: Eksiği yok fazlası var 2 yıl Asus ZenFone 3 Ultra: Gerçekten büyük 2 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe: Tam bir amiral gemisi 2 yıl Gigafactory resmi olarak açılıyor 2 yıl HTC One M9+ Prime Camera Edition modeli resmiyete kavuştu 2 yıl Filistin dramına bir de bu açıdan bakın 2 yıl Alfabetik Karagöz yeni kelime bulma eğlenceniz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim