Güvenlik amaçlı hazırlanan yeni insansız hava aracı Cupid, üzerinde elektroşok cihazı taşıyor

Son dönemin dikkat çeken gelişmelerinden insansız hava araçları, bildiğiniz üzere birçok farklı alanda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu alanı evler içerisine genişletmek isteyen Chaotic Moon Studios ise, kişisel güvenlik amacıyla hazırladığı altı pervaneli Cupid isimli hava aracı üzerine elektroşok cihazı yerleştirmiş durumda.

Dış görünüş itibariyle standart bir çizgide gelen Cupid insansız hava aracı, esas farkını üzerinde yer alan elektroşok cihazı ile koyuyor. Temel kullanım yeri olarak ev güvenliği gösterilen araç, örneğin bizden izinsiz eve giriş yapan davetsiz misafirlerin fotoğrafını çekerek ev sahibine gönderiyor ve eğer ev sahibi bu kişiyi tanımıyorsa üzerinde yer alan elektroşok cihazıyla (80,000 volt) bu kişiyi polis gelene kadar etiksiz hale getirebiliyor, kaçma durumlarında da takip edebiliyor. Bünyesinde taşıdığı hoparlör sistemiyle atış öncesi uyarı yapılmasına imkan verdiği belirtilen araç, özel uygulaması temelinde çalışma göstererek yüz tanıma sistemiyle de otonom şekilde hareket edebiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden Cupid insansız hava aracı için akıllarda birçok soru işareti bulunuyor. Sistemin özellikle internet korsanları tarafından ele geçirilmesi durumunda çok kötü sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor ve kısa zaman içerisinde ticari kullanıma geçmesi beklenmiyor. Araç hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/127786-run-to-the-hills-the-cupid-flying-taser-drone-is-coming