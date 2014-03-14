Güvenlik, arama ve kontrol için hazırlanan LUPO, Kickstarter üzerinde destek arıyor

Yoğun dünyanın aktif insanları için hazırlandığı belirtilen LUPO, son dönemde sayıları artan eşya takip cihazlarından sunduğu ekstra özellikler ile ayrılıyor ve hayata geçebilmek adına Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Akıllı cep telefonu, tablet (iOS / Android) ve Windows, Linux ile Mac işletim sistemli bilgisayar modelleriyle Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurabilen LUPO, bu cihazlara yüklenen özel uygulamasıyla konumlandırıldığı objelerden uzaklaşıldığı (50 metre) zaman bildirim yaparak kişileri uyarabiliyor, bu bildirim duyulmazsa daha sonradan sinyal alınan son noktayı gösterebiliyor ve LUPO kullanan diğer kişilerin desteğinde toplu arama yapılmasını sağlayabiliyor. Birçok benzerinden bilgisayarlardan uzaklaşıldığı zaman güvenlik amaçlı kilitleme yapabiliyor ve üzerinde yer alan buton yardımıyla fotoğraf çekilmesi ile sunumları yönetebiliyor olmasıyla ayrılan ürün, geliştiricinin belirttiğine göre yaklaşık 1 yıl batarya ömrü sunabiliyor ve su ile darbelere dayanıklı gövdesiyle günlük hayat içerisinde kişileri yarı yolda bırakmıyor. LUPO aynı zamanda yazılım geliştirme kiti üzerinden çok daha farklı görevler (Örneğin, oyun kontrolcüsü, fare, müzik kontrol aracı vb.) için de programlanabiliyor.

Kickstarter üzerinde konan 20,000 pound hedefin, bitimine 16 gün kala 257 bağışla 12,214 poundluk kısmını toplamayı başaran LUPO, yapılacak en az 24 pound (İngiltere dışı 7 pound kargo) bağış ile 2014 Ağustos ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/758697428/lupo-sixth-sense-device-for-your-smartphone