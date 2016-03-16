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Güvercin devriyesi Londra'nın hava kirliliğini denetleyecek

Çevre kirliliğine yönelik çalışmalar yapan Plume Labs kamuoyu bilincini arttırmak için güvercinlerden oluşan bir hava kirliliği denetleme devriyesi oluşturdu. Detaylar haberimizde....
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Soluduğumuz hava gün geçtikçe daha da kirleniyor, artan taşıt sayıları, aşırı sanayileşme ve kalabalıklaşan şehirlerle beraber bu durum bazı yerlerde ciddi boyutlara ulaşabilir. İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz günlerde özel bir görev için ufak çaplı bir güvercin takımı kuruldu. Çevre sorunlarına odaklanan Plume Labs ile reklam ajansı DigitasLBi'nin ortaklığında oluşturulan bir proje kapsamında bu güvercinler Londra'nın hava kirlilik değerlerini ölçecek.
Ufak bir yelek yardımıyla üzerlerine sırt çantaların yerleştirilen güvercinler, çantalarda yer alan sensörlerle uçtukları bölgelerin nitrojen dioksit ve ozon seviyelerinin ölçülmesini sağlayacak. Tek seferde yalnızca 10 kuşun uçtuğu devriyede elde edilen veri de bununla orantılı olarak az bir miktarda.
Kuşların durumlarını görmek isteyenler için projenin bir web sitesi yer alıyorken aynı zamanda bu site üzerindeki haritada canlı olarak veriler de takip edilebiliyor. Proje kapsamında @pigeonair Twitter hesabına atılan tweetlerle Londra sakinlerinin bulundukları bölgenin hava kirliliği raporunu öğrenme imkanı da yaratılmış durumda.
Plume Labs tarafından 3 gün süreceği açıklanan projenin asıl amacı ise firmanın geliştirdiği hava kirliliği ölçüm cihazının daha fazla gönüllü tarafından kullanımını teşvik etmek. 

http://www.pigeonairpatrol.com/ Yorum Yaz
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The Balance 3 yıl en beğenilen kaazto28
kaazto28
hayvanlar bizden daha akıllılar, onlar hiç kirli olan yerlerde uçarlar mı? bence ölçtükleri yerler hep en temiz yerlerdir. bir yerde okumuştum baz istasyonların olduğu yerlerde kuşlar oralara uğramıyormuş.

Bizim orada baz istasyonunun tepesinde duruyorlar.
kaazto28hayvanlar bizden daha akıllılar, onlar hiç kirli olan yerlerde uçarlar mı? bence ölçtükleri yerler hep en temiz yerlerdir. bir yerde o...
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tobepeople 3 yıl
Güvercinler eğitilebilen hayvanlar yıllarca savaş ortamında uçurularak haber yollamak amacıyla kullanılmışlar hiç mi güvercin uçuran görmediniz bu kadar mı cahilsiniz! Ufacık şehir kirli havasından kaçmazlar kaçsalar istanbul'da kuş bulunmazdı en pis hava Çin'de bir şehir sonraki ise İstanbuldur.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Nüfus arttıkça ve insanoğlu titreyip kendine gelmedikçe asla ve asla temiz bir dünyaya kavuşamayacağız.
Umarım bu sensörler hayvanlara çok rahatsızlık vermiyordur dronelar geldi aklıma ama güvercinler kadar yükseğe çıkabilirler mi bilgim yok.
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kadirirdem 3 yıl
hayvanları kullanmayın bırakın rahatça evlerine yemek götürsünler...
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1WAUXHALL 3 yıl
Kuzey Londra'da yaşayan biri olarak İngiltere'de hybrid araçların sayısının artmasıyla birlikte ve yeni hizmete girecek olan sadece elektrikle çalışan double-decker bus'lar sayesinde havadaki azot, kükürt vs. oranı daha da düşecektir.
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kaazto28 3 yıl
hayvanlar bizden daha akıllılar, onlar hiç kirli olan yerlerde uçarlar mı? bence ölçtükleri yerler hep en temiz yerlerdir. bir yerde okumuştum baz istasyonların olduğu yerlerde kuşlar oralara uğramıyormuş.
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The Balance 3 yıl kaazto28
kaazto28
hayvanlar bizden daha akıllılar, onlar hiç kirli olan yerlerde uçarlar mı? bence ölçtükleri yerler hep en temiz yerlerdir. bir yerde okumuştum baz istasyonların olduğu yerlerde kuşlar oralara uğramıyormuş.

Bizim orada baz istasyonunun tepesinde duruyorlar.
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