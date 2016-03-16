Güvercin devriyesi Londra'nın hava kirliliğini denetleyecek

Soluduğumuz hava gün geçtikçe daha da kirleniyor, artan taşıt sayıları, aşırı sanayileşme ve kalabalıklaşan şehirlerle beraber bu durum bazı yerlerde ciddi boyutlara ulaşabilir. İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz günlerde özel bir görev için ufak çaplı bir güvercin takımı kuruldu. Çevre sorunlarına odaklanan Plume Labs ile reklam ajansı DigitasLBi'nin ortaklığında oluşturulan bir proje kapsamında bu güvercinler Londra'nın hava kirlilik değerlerini ölçecek.

Ufak bir yelek yardımıyla üzerlerine sırt çantaların yerleştirilen güvercinler, çantalarda yer alan sensörlerle uçtukları bölgelerin nitrojen dioksit ve ozon seviyelerinin ölçülmesini sağlayacak. Tek seferde yalnızca 10 kuşun uçtuğu devriyede elde edilen veri de bununla orantılı olarak az bir miktarda.

@pigeonair Twitter hesabına atılan tweetlerle Londra sakinlerinin bulundukları bölgenin hava kirliliği raporunu öğrenme imkanı da yaratılmış durumda. Kuşların durumlarını görmek isteyenler için projenin bir web sitesi yer alıyorken aynı zamanda bu site üzerindeki haritada canlı olarak veriler de takip edilebiliyor. Proje kapsamındaTwitter hesabına atılan tweetlerle Londra sakinlerinin bulundukları bölgenin hava kirliliği raporunu öğrenme imkanı da yaratılmış durumda.

Plume Labs tarafından 3 gün süreceği açıklanan projenin asıl amacı ise firmanın geliştirdiği hava kirliliği ölçüm cihazının daha fazla gönüllü tarafından kullanımını teşvik etmek.

http://www.pigeonairpatrol.com/