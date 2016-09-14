Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HAVELSAN’dan denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji

Daha çok askeri yazılım ve siber güvenlik üzerine çalışmalarıyla bilinen Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN), denizaltılar için geliştirilen 4 yeni teknoloji için patent başvurusunda bulundu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,7b
1
11
Savunma Sanayi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım mühendisliği ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan HAVELSAN günümüzde komuta kontrol savaş sistemleri, bilişim ve siber güvenlik teknolojilerinin yanı sıra simülasyon, eğitim ve test sistemleri için akıllı çözümler üreten en önemli milli kuruluşlarımızın başında geliyor.
Sualtı araçlarına yönelik önemli projelere de imza atan şirket Sualtı Platformları Savaş Sistemleri alanında Denizaltı Savaş Sistemleri, Sonar Entegre Denizaltı Komuta Kontrol (SEDA), Torpido Atış Kontrol Sistemi (TORAKS) ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) gibi ileri seviye teknolojiler geliştiriyor.

Denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji geliştirildi 

Bu kapsamda ürünlerini tescillemek isteyen HAVELSAN Durumsal Hedef Hareket Analizi, Denizaltı Savunma Harbi Torpido Atış Kontrol Sistemi, Denizaltı Platformlarında Kullanılan Online Performans Analiz Sistemi ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi için yerli 4 yeni teknoloji için patent başvurusunda bulundu.
Durumsal Hedef Hareket Analizi

Pasif sensörleri yoğun şekilde kullanan denizaltılar ve diğer sualtı araçları için hedef izleme ve veri tümleştirme yapan, tüm platformlarda etkin olarak kullanılabilen bir teknoloji.
Denizaltı Savunma Harbi Torpido Atış Kontrol Sistemi
Modern bir torpidonun kontrol ve güdümü için özgün atış kontrol algoritmasına dayanıyor. 
Denizaltı Platformlarında Kullanılan Online Performans Analiz Sistemi

Denizde geçirilen sürenin kısaltılarak meydana gelebilecek sorunların yerinde çözülmesine ve ölçüm hassasiyeti bulunan denizaltı platformlarında yapılması gereken performans analizleri gibi işlemlerin otomasyonuna katkı sağlıyor.
Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi
Denizaltının emniyetli bir şekilde görevini yerine getirmesini sağlayan teknoloji, ham bilgileri toplayarak verileri belirlenen önem sırasına göre listeliyor. Ardından kontrol ve analiz için kaydedilen bilgilerin meydana gelebilecek arızalarda yedek kanallardan ilgili sistemlere dağıtılmasına imkan veriyor. 

Ar-Ge çalışmalarıyla patent sayısı arttırılacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, şirketin geçtiğimiz sene toplam 80 milyon liralık Ar-Ge çalışması yürüttüğünü belirterek patent konusuna ağırlık vermeye başladıklarını belirtti. Patent çalışmalarının istenen düzeyde olmadığını sözlerini ekleyen Atalay, çalışanları patent konusuna teşvik ettiklerini ve Ar-Ge sayesinde patent sayısını arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matmuhendisi 3 yıl en beğenilen
Hevalsan diye okudum
2 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Patent başvurusu, bir systemin en derin teknik detaylarının bütün dünyaya duyurmak demekdir, denizaltı gibi çok gizli tutulan bir silah platformunda “patent“ almak akıl işi değildir.
(epic fail)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 3 yıl
Patentin amacı bişeyin fikri mülkiyeti bende ilk ben buldum geliştirdim diyebilmektir en başta. Birisinin çıkıp o fikir-ürün benimdi benden çaldın denilmesini engellemektir. Patentler geniş ölçüde muğlak olabilir. Bilmemneyi bilmemne etmek için bilmemne yöntemi dersin ama o bilmemnelerin tasviri şekli şemali geniş olabilir. Senin elindeki her detayı karşı tarafın pdf den bakıp 1-1 kopyalamasına imkan vermek zorunda değil yani. Senin kullandığın materyali üretim tekniğini uygun şekillerde gizleyebilirsin vs. vs.
Öncesi, senin düşündüğün şeyi dünyada başka birisinin de düşünme ihtimali tahminleri zorlayabilecek kadar yüksek.Dahası, uç teknoloji olmadığı sürece artık biçok şey biçok yerde geliştrilip üretilebiliyor. Sen incelemezsin bilmezsin, yaptık diye sevinirsin, sana görece denk ülkelere göre bi tık farkın vardır, ama onların başka bişeyleri de senin 5 ürününe denktir.İş böyle olunca geliştirmesi de rekabet etmesi de zor biçok şeyi.Ama askeriye arkasında devletlerin olduğu konu olduğundan piyasa kurallarından biraz daha farklı işler. Havelsan için gelir gider / bütçe / harcama verimi vs. sormakla başlayabilirinisz mesela, argenin azlığı çokluğundan bahsetmektense.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 3 yıl
En zor askerliklerdendir denizaltı askeri olmak Allah sabır versin 1953 te kaza sonucu batan TCG Dumlupınar ı düşündükçe bu tarz yeni teknolojilerin önemi anlaşılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
profesyonel anlamda bir işe yarayan üstün özellikli askeri sistemin patent başvurusu olmaz vede olamaz !
şu an ki teknolojilerimizin %90 ı 2. dünya savaşı mühendisliğinin ürünü
45 yıl içinde daha önce keşfedilen teknolojiler
diğer ülkeler tarafından patenti alınacakken
fikri mülkiyet anlamıyla ticari hakkı Amerika da kalsın diye,
son anda bir çok şeyin patenti alınır !
bu tarz projeler anca tüpü-tak misali kurumlardan fon ve ödenek almak isteyenlerin
kendince keşfettiği ama diğer ülkelerde bundan seneler öce keşfedilmiş olup ticari uygulaması fazla bir alanı olmadığı için patenti son anda alınanlardan değil !
gidinde biraz tesla'nın yarım kalan projeleri üzerine bir şeyler yapın !
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

profesyonel anlamda bir işe yarayan üstün özellikli askeri sistemin patent başvurusu olmaz vede olamaz !

şu an ki teknolojilerimizin %90 ı 2. dünya savaşı mühendisliğinin ürünü
45 yıl içinde daha önce keşfedilen teknolojiler
diğer ülkeler tarafından patenti alınacakken
fikri mülkiyet anlamıyla ticari hakkı Amerika da kalsın diye,
son anda bir çok şeyin patenti alınır !

bu tarz projeler anca tüpü-tak misali kurumlardan fon ve ödenek almak isteyenlerin
kendince keşfettiği ama diğer ülkelerde bundan seneler öce keşfedilmiş olup ticari uygulaması fazla bir alanı olmadığı için patenti son anda alınanlardan değil !

gidinde biraz tesla'nın yarım kalan projeleri üzerine bir şeyler yapın !

Katılıyorum.
Bu nasıl saçmalık ya. Her ülke kendi gizliliğinde yürütmüyor mu bu projeleri? Bide patent başvurusu yapınca lanse etmek zorunda kalıyosun oh mis gibi proje lokum. Zaten teknolojik her açıdan gerideyiz bide yaptığımız yenilikleri duyurarak dünyaya ne kadar geride olduğumuzu açıklıyoruz. (he eğer -hiç sanmamakla beraber- bu açıklanan aslında olanın çok daha azı ise yani bu haberde bile bi strateji varsa, bunu düşünebilmişler ise bravo.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 3 yıl
80 milyonluk arge hiçbir şey değil. En az 10 kat daha fazla yatırım lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 3 yıl
çok önemli deil 3-5 yazılım fiziksel gelişmeler önemli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 3 yıl
Heval diye okudum ah ulan ah :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 3 yıl en beğenilen
Hevalsan diye okudum
2 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl matmuhendisi
matmuhendisi

Hevalsan diye okudum



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 3 yıl matmuhendisi
Hevalsan bu kardeş


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6712 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
patent, savunma sanayii ve
8 etiket daha yerli üretim savunma sistemleri havelsan denizaltı Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl YouTube, yeni bir Pokemon dizisi yayınlamaya başlıyor 3 yıl Leica’dan 70 000TL’lik özel üretim kamera 3 yıl Badland 2 Android için indirmeye sunuldu 3 yıl Qualcomm Clear Sight ile çift kamera kombinasyonları daha güçlü 3 yıl Volvo'nun yeni harikası: V90 Cross Country 3 yıl Tesla Model S P100D test edildi: "Müthiş hızlanma" 3 yıl Asustor AS6104T NAS inceleme "Hem çoklu ortam canavarı hem de yedekleme uzmanı" 3 yıl Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu 3 yıl Apple yıl sonuna kadar 100 milyon iPhone 7 satışı hedefliyor 3 yıl Mercedes-AMG GT Roadster ve GT C Roadster artık resmi 3 yıl Batman, Justice League filmindeki yeni kostümü ile ilk kez görüldü 3 yıl Apple ve diğerleri... Geri çağırmak ya da çağırmamak işte bütün mesele bu. 3 yıl Chevrolet Bolt 383 kilometre menzil ile gelecek 3 yıl Spotify, 40 milyon kullanıcıyı geride bıraktı 3 yıl Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü 3 yıl Türk geliştiricilerden eğlenceli bir oyun daha 3 yıl Galaxy Note 7 faciası Galaxy S8 lansmanını öne çekebilir 3 yıl Karşınızda dünyanın en akıllı buzdolabı: Windows 10 ile çalışıyor 3 yıl Sıkıntıyı, stresi saniyeler içerisinde alan küp projesi rekora koşuyor 3 yıl Android ekosistemine Lollipop sürümü hakim oldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HAVELSAN’dan denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji Sonraki Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı 3 yıl Cebimde 2000TL olsa hangi telefonu alırdım? 2000TL altı en iyileri sıraladık 3 yıl Renault elektrikli otomobil alanında 100 bin adet satış barajını geçti 3 yıl Terörle mücadeleye yerli nanoteknolojik zırhlı araç desteği: KHAN.D 3 yıl Twitter önümüzdeki hafta önemli değişiklikler yapıyor 3 yıl AMD Zen işlemcileri gelecek yıla kaldı 3 yıl ASELSAN ve TAI dünyanın en büyükleri arasında 3 yıl Samsung Galaxy A8 2016 internete sızdı 3 yıl iOS 10 sürümü indirmeye sunuldu 3 yıl Samsung'dan Galaxy Note 7'lere %60 şarj sınırlaması 3 yıl Blue Origin devasa tekrar kullanılabilir roketini tanıttı "SpaceX'in ilk gerçek rakibi" 3 yıl Lumia 950 XL üretimi sona eriyor 3 yıl Samsung, yazıcı bölümünü HP’ye satıyor 3 yıl Karşınızda dünyanın en çılgın dizüstü bilgisayarı 3 yıl Instagram "yorum filtreleme" özelliği nasıl kullanılır? 3 yıl Punisher dizisinin kötü adamını Ben Barnes canlandıracak 3 yıl Bu drone'un kolları var (VİDEO) 3 yıl Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas tek ayak üzerinde duruyor (VİDEO) 3 yıl Xbox Scorpio, PS4 Pro’dan çok daha güçlü olacak 3 yıl iPhone kullanıcılarının sahip olmadığı teknolojiler neler? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim