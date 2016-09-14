HAVELSAN’dan denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım mühendisliği ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan HAVELSAN günümüzde komuta kontrol savaş sistemleri, bilişim ve siber güvenlik teknolojilerinin yanı sıra simülasyon, eğitim ve test sistemleri için akıllı çözümler üreten en önemli milli kuruluşlarımızın başında geliyor.
Sualtı araçlarına yönelik önemli projelere de imza atan şirket Sualtı Platformları Savaş Sistemleri alanında Denizaltı Savaş Sistemleri, Sonar Entegre Denizaltı Komuta Kontrol (SEDA), Torpido Atış Kontrol Sistemi (TORAKS) ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) gibi ileri seviye teknolojiler geliştiriyor.
Denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji geliştirildi
Bu kapsamda ürünlerini tescillemek isteyen HAVELSAN Durumsal Hedef Hareket Analizi, Denizaltı Savunma Harbi Torpido Atış Kontrol Sistemi, Denizaltı Platformlarında Kullanılan Online Performans Analiz Sistemi ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi için yerli 4 yeni teknoloji için patent başvurusunda bulundu.
Durumsal Hedef Hareket Analizi
Pasif sensörleri yoğun şekilde kullanan denizaltılar ve diğer sualtı araçları için hedef izleme ve veri tümleştirme yapan, tüm platformlarda etkin olarak kullanılabilen bir teknoloji.
Denizaltı Savunma Harbi Torpido Atış Kontrol Sistemi
Modern bir torpidonun kontrol ve güdümü için özgün atış kontrol algoritmasına dayanıyor.
Denizaltı Platformlarında Kullanılan Online Performans Analiz Sistemi
Denizde geçirilen sürenin kısaltılarak meydana gelebilecek sorunların yerinde çözülmesine ve ölçüm hassasiyeti bulunan denizaltı platformlarında yapılması gereken performans analizleri gibi işlemlerin otomasyonuna katkı sağlıyor.
Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi
Denizaltının emniyetli bir şekilde görevini yerine getirmesini sağlayan teknoloji, ham bilgileri toplayarak verileri belirlenen önem sırasına göre listeliyor. Ardından kontrol ve analiz için kaydedilen bilgilerin meydana gelebilecek arızalarda yedek kanallardan ilgili sistemlere dağıtılmasına imkan veriyor.
Ar-Ge çalışmalarıyla patent sayısı arttırılacak
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, şirketin geçtiğimiz sene toplam 80 milyon liralık Ar-Ge çalışması yürüttüğünü belirterek patent konusuna ağırlık vermeye başladıklarını belirtti. Patent çalışmalarının istenen düzeyde olmadığını sözlerini ekleyen Atalay, çalışanları patent konusuna teşvik ettiklerini ve Ar-Ge sayesinde patent sayısını arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.
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(epic fail)
Öncesi, senin düşündüğün şeyi dünyada başka birisinin de düşünme ihtimali tahminleri zorlayabilecek kadar yüksek.Dahası, uç teknoloji olmadığı sürece artık biçok şey biçok yerde geliştrilip üretilebiliyor. Sen incelemezsin bilmezsin, yaptık diye sevinirsin, sana görece denk ülkelere göre bi tık farkın vardır, ama onların başka bişeyleri de senin 5 ürününe denktir.İş böyle olunca geliştirmesi de rekabet etmesi de zor biçok şeyi.Ama askeriye arkasında devletlerin olduğu konu olduğundan piyasa kurallarından biraz daha farklı işler. Havelsan için gelir gider / bütçe / harcama verimi vs. sormakla başlayabilirinisz mesela, argenin azlığı çokluğundan bahsetmektense.
şu an ki teknolojilerimizin %90 ı 2. dünya savaşı mühendisliğinin ürünü
45 yıl içinde daha önce keşfedilen teknolojiler
diğer ülkeler tarafından patenti alınacakken
fikri mülkiyet anlamıyla ticari hakkı Amerika da kalsın diye,
son anda bir çok şeyin patenti alınır !
bu tarz projeler anca tüpü-tak misali kurumlardan fon ve ödenek almak isteyenlerin
kendince keşfettiği ama diğer ülkelerde bundan seneler öce keşfedilmiş olup ticari uygulaması fazla bir alanı olmadığı için patenti son anda alınanlardan değil !
gidinde biraz tesla'nın yarım kalan projeleri üzerine bir şeyler yapın !
Katılıyorum.
Bu nasıl saçmalık ya. Her ülke kendi gizliliğinde yürütmüyor mu bu projeleri? Bide patent başvurusu yapınca lanse etmek zorunda kalıyosun oh mis gibi proje lokum. Zaten teknolojik her açıdan gerideyiz bide yaptığımız yenilikleri duyurarak dünyaya ne kadar geride olduğumuzu açıklıyoruz. (he eğer -hiç sanmamakla beraber- bu açıklanan aslında olanın çok daha azı ise yani bu haberde bile bi strateji varsa, bunu düşünebilmişler ise bravo.)
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