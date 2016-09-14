HAVELSAN’dan denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım mühendisliği ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan HAVELSAN günümüzde komuta kontrol savaş sistemleri, bilişim ve siber güvenlik teknolojilerinin yanı sıra simülasyon, eğitim ve test sistemleri için akıllı çözümler üreten en önemli milli kuruluşlarımızın başında geliyor.

Sualtı araçlarına yönelik önemli projelere de imza atan şirket Sualtı Platformları Savaş Sistemleri alanında Denizaltı Savaş Sistemleri, Sonar Entegre Denizaltı Komuta Kontrol (SEDA), Torpido Atış Kontrol Sistemi (TORAKS) ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) gibi ileri seviye teknolojiler geliştiriyor.

Denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji geliştirildi

Bu kapsamda ürünlerini tescillemek isteyen HAVELSAN Durumsal Hedef Hareket Analizi, Denizaltı Savunma Harbi Torpido Atış Kontrol Sistemi, Denizaltı Platformlarında Kullanılan Online Performans Analiz Sistemi ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi için yerli 4 yeni teknoloji için patent başvurusunda bulundu.

Durumsal Hedef Hareket Analizi



Pasif sensörleri yoğun şekilde kullanan denizaltılar ve diğer sualtı araçları için hedef izleme ve veri tümleştirme yapan, tüm platformlarda etkin olarak kullanılabilen bir teknoloji.

Denizaltı Savunma Harbi Torpido Atış Kontrol Sistemi

Modern bir torpidonun kontrol ve güdümü için özgün atış kontrol algoritmasına dayanıyor.

Denizaltı Platformlarında Kullanılan Online Performans Analiz Sistemi



Denizde geçirilen sürenin kısaltılarak meydana gelebilecek sorunların yerinde çözülmesine ve ölçüm hassasiyeti bulunan denizaltı platformlarında yapılması gereken performans analizleri gibi işlemlerin otomasyonuna katkı sağlıyor.

Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi

Denizaltının emniyetli bir şekilde görevini yerine getirmesini sağlayan teknoloji, ham bilgileri toplayarak verileri belirlenen önem sırasına göre listeliyor. Ardından kontrol ve analiz için kaydedilen bilgilerin meydana gelebilecek arızalarda yedek kanallardan ilgili sistemlere dağıtılmasına imkan veriyor.

Ar-Ge çalışmalarıyla patent sayısı arttırılacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, şirketin geçtiğimiz sene toplam 80 milyon liralık Ar-Ge çalışması yürüttüğünü belirterek patent konusuna ağırlık vermeye başladıklarını belirtti. Patent çalışmalarının istenen düzeyde olmadığını sözlerini ekleyen Atalay, çalışanları patent konusuna teşvik ettiklerini ve Ar-Ge sayesinde patent sayısını arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.