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HBO'nun bu defa sosyal medya hesapları hacklendi

Gün geçmiyor ki HBO'dan yeni bir hack haberi gelmesin. Bu defa firmanın resmi Twitter ve Facebook hesapları hacklendi. Hackerlar güvenlik ile ilgili HBO'ya küçük bir not bıraktı.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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HBO'nun bu defa sosyal medya hesapları hacklendi

HBO'nun başı hackerlarla büyük dertte. Her gün yeni bir hack haberi aldığımız HBO'nun önce 1.5 TB'lık verisi çalındı, senaryolar sızdırıldı, dizilerden bölümler sızdırıldı ve henüz yayına girmemiş diziler paylaşıldı. Son olarak HBO'nun sosyal medya hesapları hacklendi.


Kendilerini OurMine adıyla tanıtan hacker grubu HBO'nun Twitter hesabını ve resmi Game of Thrones Facebook sayfasını ele geçirdi. OurMine bu hesaplardan paylaşımlarda bulundu.

Hacker grubu, HBO'nun hesaplarında şu metni paylaştı:


Selam. OurMine burada. Güvenliği test ediyoruz. HBO ekibi, güvenliğinizi güçlendirmek için bizimle iletişime geçin – ourmine.org

Para Karşılığı Güvenlik Koruması Sağlıyorlar

OurMine'ı gri şapkalı hacker grubu olarak tanımlayabiliriz.Genellikle ünlülerin sosyal medya hesaplarına sızıyor ve “Sadece sizin güvenliğini test ediyoruz. Lütfen güvenliğini güçlendirmek için ourmine.org’u ziyaret edin.” şeklinde kısa bir not bırakıyor. Daha sonra da para karşılığında ünlülerin sosyal medya hesaplarını koruyor.

OurMine daha önce Mark Zuckerberg, Spotify CEO'su Daniel EK, Google CEO'su Sundar Pichai ve Netflix'in resmi Twitter hesaplarını hackleyerek gündeme gelmişti.

 

https://www.engadget.com/2017/08/17/hbo-hack-social-media/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Son bölümü de sızdırsınlar da bitsin bu zulüm.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Son bölümü de sızdırsınlar da bitsin bu zulüm.
1 Yanıt Yanıtla +8
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hector_1990 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Son bölümü de sızdırsınlar da bitsin bu zulüm.

hocam torrent sitelerinde s7e06 bölüm 1080p olarak var
evet torrent yanlış ama gidip bluray almaya kalkıyorsun saçma paralar çekiyorlar yurt dışından alsan daha komik türkçe altyazısı yok dizinin
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