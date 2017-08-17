HBO'nun bu defa sosyal medya hesapları hacklendi

Kendilerini OurMine adıyla tanıtan hacker grubu HBO'nun Twitter hesabını ve resmi Game of Thrones Facebook sayfasını ele geçirdi. OurMine bu hesaplardan paylaşımlarda bulundu.
Hacker grubu, HBO'nun hesaplarında şu metni paylaştı:
Selam. OurMine burada. Güvenliği test ediyoruz. HBO ekibi, güvenliğinizi güçlendirmek için bizimle iletişime geçin – ourmine.org
Para Karşılığı Güvenlik Koruması Sağlıyorlar
OurMine'ı gri şapkalı hacker grubu olarak tanımlayabiliriz.Genellikle ünlülerin sosyal medya hesaplarına sızıyor ve “Sadece sizin güvenliğini test ediyoruz. Lütfen güvenliğini güçlendirmek için ourmine.org’u ziyaret edin.” şeklinde kısa bir not bırakıyor. Daha sonra da para karşılığında ünlülerin sosyal medya hesaplarını koruyor.
OurMine daha önce Mark Zuckerberg, Spotify CEO'su Daniel EK, Google CEO'su Sundar Pichai ve Netflix'in resmi Twitter hesaplarını hackleyerek gündeme gelmişti.
https://www.engadget.com/2017/08/17/hbo-hack-social-media/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hocam torrent sitelerinde s7e06 bölüm 1080p olarak var
evet torrent yanlış ama gidip bluray almaya kalkıyorsun saçma paralar çekiyorlar yurt dışından alsan daha komik türkçe altyazısı yok dizinin