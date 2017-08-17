HBO'nun bu defa sosyal medya hesapları hacklendi

HBO'nun başı hackerlarla büyük dertte. Her gün yeni bir hack haberi aldığımız HBO'nun önce 1.5 TB'lık verisi çalındı, senaryolar sızdırıldı, dizilerden bölümler sızdırıldı ve henüz yayına girmemiş diziler paylaşıldı. Son olarak HBO'nun sosyal medya hesapları hacklendi.





Kendilerini OurMine adıyla tanıtan hacker grubu HBO'nun Twitter hesabını ve resmi Game of Thrones Facebook sayfasını ele geçirdi. OurMine bu hesaplardan paylaşımlarda bulundu.

Hacker grubu, HBO'nun hesaplarında şu metni paylaştı:





Selam. OurMine burada. Güvenliği test ediyoruz. HBO ekibi, güvenliğinizi güçlendirmek için bizimle iletişime geçin – ourmine.org

Para Karşılığı Güvenlik Koruması Sağlıyorlar

OurMine'ı gri şapkalı hacker grubu olarak tanımlayabiliriz.Genellikle ünlülerin sosyal medya hesaplarına sızıyor ve “Sadece sizin güvenliğini test ediyoruz. Lütfen güvenliğini güçlendirmek için ourmine.org’u ziyaret edin.” şeklinde kısa bir not bırakıyor. Daha sonra da para karşılığında ünlülerin sosyal medya hesaplarını koruyor.

OurMine daha önce Mark Zuckerberg, Spotify CEO'su Daniel EK, Google CEO'su Sundar Pichai ve Netflix'in resmi Twitter hesaplarını hackleyerek gündeme gelmişti.

https://www.engadget.com/2017/08/17/hbo-hack-social-media/