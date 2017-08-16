YouTube izlenme sayıları artık gerçek zamanlı oluyor

YouTube videoları için izlenme sayıları büyük önem taşıyor. Kanalın ne kadar popüler olduğunu gösteren izlenme sayıları gerçek zamanlı değil. YouTube bu sayıları belirli bir süre öncesine kadar hesap edip yansıtıyor ancak bu değişmek üzere.

Gerçek zamanlı

Platformdan sızdırılan bilgilere göre videolarda gerçek zamanlı izlenme sayıları test ediliyor. Kullanıcılar videoyu izlerken aynı anda kaç kişinin daha izlediğini görebilecek. Böylece içerik oluşturucular, videoları hangi saatlerde daha yoğun ziyaretçi çekiyor veya aynı anda en fazla kaç kişi izliyor takip edebilecek.

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Gerçek zamanlı izleyici sayısı yeniliği aslında başka bir yeniliğin daha habercisi olabilir. Bir süre önce dağıtıma başlayan anlık mesajlaşma modülü ile birlikte kullanıcılar videoları izlerken birbirleri ile sohbet edebilme imkanına kavuşabilirler. Yani canlı videolarda olan sohbet özelliği kaydedilmiş videolara da gelebilir.

Özellik şu anda test aşamasında olduğu için kullanıma ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Bununla birlikte yıl bitmeden kullanıcılara bir sürpriz de yapılabilir.