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HDMI 2.0a standardı HDR desteğine kavuştu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
1
10
Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HDMI 2.0a standardı HDR desteğine kavuştu
2003 yılında ses ve görüntü verilerini sıkıştırılmadan dijital olarak aktarmak için geliştirilen yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü ya da yaygın adıyla HDMI standardı, 2013 yılında 2.0 sürümüne geçiş yapmış ve önemli aşamalar kaydetmişti. Görücüye çıkartılan 2.0a sürümüyle ise standart, geleceğin görüntüleme teknolojisine de destek vermeye başladı.
Bu doğrultuda HDMI 2.0a standardı, tüm detaylarına burada değindiğimiz kameraların hem gölge hem de parlak alanlardan daha derin ışık bilgisi almasına dayanan HDR (High Dynamic Range, kısa adıyla HDR, Türkçe karşılığıyla ise Yüksek Dinamik Aralık) görüntüleme teknolojisine destek vermeye başlamış durumda. Gölge ile parlak alanları birleştirmek yerine birbirlerinden ayırarak çok daha geniş bir renk dizisi oluşturan ve bu sayede çok daha fazla detayın yansıtıldığı etkileyici bir deneyim ortaya koyan teknoloji, bu deneyimi tam olarak yansıtmak adına HDR destekli özel televizyonlara ihtiyaç duyuyor ve veri aktarımı noktasında artık HDMI 2.0a sürece giriş yapmış bulunuyor.
HDR formatındaki verilen aktarılabilmesi için güncellenen standart, yayınlanan resmi basın bülteninde de belirtildiği üzere hem karanlık hem de aydınlık alanlardan çok daha fazla detay çıkartabiliyor. Teknik olarak 18Gbps bant genişliğini kullanmaya devam eden HDMI 2.0a, 4K çözünürlüğe kadar çıkış yapabiliyor ve söylendiği kadarıyla 60Hz yenileme hızı sunuyor. Hali hazırda HDMI 2.0 standardını benimseyen firmalara (800'den fazla) açılan 2.0a, önemli bir gelişme olaraksa mevcut 4K Ultra HD televizyon modellerine de HDR temelli içerikleri aktarabiliyor ve olabilecek en iyi seviyede görsel oynatma performansı sağlayabiliyor. Standardın güzel yanlarından biri de 2.0'dan 2.0a'ya yapılacak yazılım/firmware güncellemeleriyle geçilebilecek olması gösteriliyor.
HDR teknolojisi televizyon dünyası için 4K'dan çok daha büyük bir inovasyon olarak gösteriliyor ve hatırlayacağınız üzere Ultra HD Blu-ray olarak isimlendirilen yeni Blu-Ray standardı da HDR görüntüleme sürecine aktif olarak destek veriyor. Süreç, HDMI 2.0a'nın gelmesiyle de son kullanıcıya gün geçtikçe daha fazla seviyede yaklaşıyor.
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http://techreport.com/news/28095/hdmi-2-0a-adds-support-for-hdr-displays Yorum Yaz
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CANBABA34 2 yıl
arkadaşlar bilen varsa bir zahmet söylesin. rx 480 ekran kartlı pc mi yeni aldığım dark marka hdmi 2.0 kablo ile philips puk4900 4k tv me takıcam. sesi de hdmi kablodan aktarsam görüntü performansına negatif bir etkisi olur mu ? teşekkürler...
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aozgec 4 yıl
eveeeet, oled televizyon ucuzlasın alırız diyordum ki hdr çıktı. Sanırım bu gidişle benim emaktar 6 yıllık lcd patlamadan yeni TV alamayacağım.
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napolyon94 4 yıl aozgec
aozgec
eveeeet, oled televizyon ucuzlasın alırız diyordum ki hdr çıktı. Sanırım bu gidişle benim emaktar 6 yıllık lcd patlamadan yeni TV alamayacağım.

6 yillik tv degistirilirmi hocam sende
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umut_baris 4 yıl aozgec
aozgec

eveeeet, oled televizyon ucuzlasın alırız diyordum ki hdr çıktı. Sanırım bu gidişle benim emaktar 6 yıllık lcd patlamadan yeni TV alamayacağım.

6 yıl gittiğine şükret bence.

Hatta ups falan al onunla koru o cihazı. Nazar değer.
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emre1393 4 yıl
usb 3.1 ve display port varken geç kaldılar, geriye uyumlu olması yine kullanılmasını sağlayacaktır.
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korayus 4 yıl
Ben HDR desteği nedir anlayamıyorum. Hali hazırda HDMI 1 standardı da 16 milyon renk aktarabilmekte. TV'nin HDR ile bir işinin olmaması lazım. Önemli olan yapımcı tarafındaki kameraların geniş dinamik aralıkta görüntüyü çekip bilgisayarda işlenebilmesi. TV tarafında ise 16.7 milyon renk gösterimi zaten yeterliydi. TV ekranlarının gelişip daha geniş renk spektrumu gösterebilmesi özel bir kablo/bağlantı gerektirmemesi lazım. Şöyle düşünün, hali hazırda profesyonel foto/video işleyen kişiler çözünürlük el verdiği sürece HDMI 1.2 ile HDR görüntüyı bilgisayarlarında görebiliyorlar. O halde HDR için HDMI 2.0a ya ne gerek var? Daha geniş veri bandının mantığını anlayabiliyorum. Tazeleme frekansının artması, çözünürlüğün artması tamam da HDR de nerden çıktı? Burada beynim error veriyor benim :)
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umut_baris 4 yıl korayus
korayus

Ben HDR desteği nedir anlayamıyorum. Hali hazırda HDMI 1 standardı da 16 milyon renk aktarabilmekte. TV'nin HDR ile bir işinin olmaması lazım. Önemli olan yapımcı tarafındaki kameraların geniş dinamik aralıkta görüntüyü çekip bilgisayarda işlenebilmesi. TV tarafında ise 16.7 milyon renk gösterimi zaten yeterliydi. TV ekranlarının gelişip daha geniş renk spektrumu gösterebilmesi özel bir kablo/bağlantı gerektirmemesi lazım. Şöyle düşünün, hali hazırda profesyonel foto/video işleyen kişiler çözünürlük el verdiği sürece HDMI 1.2 ile HDR görüntüyı bilgisayarlarında görebiliyorlar. O halde HDR için HDMI 2.0a ya ne gerek var? Daha geniş veri bandının mantığını anlayabiliyorum. Tazeleme frekansının artması, çözünürlüğün artması tamam da HDR de nerden çıktı? Burada beynim error veriyor benim :)


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mbald 4 yıl korayus
korayus

Ben HDR desteği nedir anlayamıyorum. Hali hazırda HDMI 1 standardı da 16 milyon renk aktarabilmekte. TV'nin HDR ile bir işinin olmaması lazım. Önemli olan yapımcı tarafındaki kameraların geniş dinamik aralıkta görüntüyü çekip bilgisayarda işlenebilmesi. TV tarafında ise 16.7 milyon renk gösterimi zaten yeterliydi. TV ekranlarının gelişip daha geniş renk spektrumu gösterebilmesi özel bir kablo/bağlantı gerektirmemesi lazım. Şöyle düşünün, hali hazırda profesyonel foto/video işleyen kişiler çözünürlük el verdiği sürece HDMI 1.2 ile HDR görüntüyı bilgisayarlarında görebiliyorlar. O halde HDR için HDMI 2.0a ya ne gerek var? Daha geniş veri bandının mantığını anlayabiliyorum. Tazeleme frekansının artması, çözünürlüğün artması tamam da HDR de nerden çıktı? Burada beynim error veriyor benim :)


8 bit renk derinliğinde maximum 16.7 milyon renk aktarılabilir.
Her tv de ortak bir altyapı oluşması için bu aktarım tekniği tercih edilmekte ve tv ler buna göre üretilmekte.
Fakat günümüzdeki tv ler bu renk paletinden daha geniş renkler üretebilecek kapasiteye sahip.
Bundan dolayı rec 2020 standardı ortaya çıktı.
Bu standart renk derinliğini 10 ve 12 bite yükseltmekte.

Hdr ise şöyle düşünebilirsin.
En aydınlık ve en karanlık bilgilerin daha da uçlara taşınması.
8 bitte bu yapılırsa banding gibi istenmeyen bir etki ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla 4k bluray standardı ile birlikte gelen rec 2020 standardı ile hdr standardı da gelicek.

Her şey birbiriyle bağantılı yani.

Kısacası son zamanlarda moda olan yutturmaca teknolojilerden değil.

Edit:
Hdmi 1 de 16.7 milyon renk fakat hangi çözünürlükte??
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Balawitz 4 yıl
Cahilligime verin. Ornegin arkada gunes varken yakin mesafedeki seyin karanlik cikmasini engelliyor bu hdr denilen sey?
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CanTnçr 4 yıl Balawitz
Balawitz

Cahilligime verin. Ornegin arkada gunes varken yakin mesafedeki seyin karanlik cikmasini engelliyor bu hdr denilen sey?

Temel olarak öyle. Kameralar hem güneşe göre hem de karanlık alanlara göre pozlama yapıp bunu birleştiriyor ve böylece her iki noktadan da alınan detay artıyor
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