HDMI 2.0a standardı HDR desteğine kavuştu

2003 yılında ses ve görüntü verilerini sıkıştırılmadan dijital olarak aktarmak için geliştirilen yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü ya da yaygın adıyla HDMI standardı, 2013 yılında 2.0 sürümüne geçiş yapmış ve önemli aşamalar kaydetmişti. Görücüye çıkartılan 2.0a sürümüyle ise standart, geleceğin görüntüleme teknolojisine de destek vermeye başladı.

Bu doğrultuda HDMI 2.0a standardı, tüm detaylarına burada değindiğimiz kameraların hem gölge hem de parlak alanlardan daha derin ışık bilgisi almasına dayanan HDR (High Dynamic Range, kısa adıyla HDR, Türkçe karşılığıyla ise Yüksek Dinamik Aralık) görüntüleme teknolojisine destek vermeye başlamış durumda. Gölge ile parlak alanları birleştirmek yerine birbirlerinden ayırarak çok daha geniş bir renk dizisi oluşturan ve bu sayede çok daha fazla detayın yansıtıldığı etkileyici bir deneyim ortaya koyan teknoloji, bu deneyimi tam olarak yansıtmak adına HDR destekli özel televizyonlara ihtiyaç duyuyor ve veri aktarımı noktasında artık HDMI 2.0a sürece giriş yapmış bulunuyor.

HDR formatındaki verilen aktarılabilmesi için güncellenen standart, yayınlanan resmi basın bülteninde de belirtildiği üzere hem karanlık hem de aydınlık alanlardan çok daha fazla detay çıkartabiliyor. Teknik olarak 18Gbps bant genişliğini kullanmaya devam eden HDMI 2.0a, 4K çözünürlüğe kadar çıkış yapabiliyor ve söylendiği kadarıyla 60Hz yenileme hızı sunuyor. Hali hazırda HDMI 2.0 standardını benimseyen firmalara (800'den fazla) açılan 2.0a, önemli bir gelişme olaraksa mevcut 4K Ultra HD televizyon modellerine de HDR temelli içerikleri aktarabiliyor ve olabilecek en iyi seviyede görsel oynatma performansı sağlayabiliyor. Standardın güzel yanlarından biri de 2.0'dan 2.0a'ya yapılacak yazılım/firmware güncellemeleriyle geçilebilecek olması gösteriliyor.

HDR teknolojisi televizyon dünyası için 4K'dan çok daha büyük bir inovasyon olarak gösteriliyor ve hatırlayacağınız üzere Ultra HD Blu-ray olarak isimlendirilen yeni Blu-Ray standardı da HDR görüntüleme sürecine aktif olarak destek veriyor. Süreç, HDMI 2.0a'nın gelmesiyle de son kullanıcıya gün geçtikçe daha fazla seviyede yaklaşıyor.

http://techreport.com/news/28095/hdmi-2-0a-adds-support-for-hdr-displays