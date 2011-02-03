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HP, 9 Şubat'da webOS destekli yeni bir akıllı telefon veya tablet sergileyebilir

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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PDA denildiğinde akla ilk gelen firmalardan Palm'ı bünyesine katarak yoluna devam eden Hewlett Packard, 9 Şubat tarihinde webOS mobil platformunu kullanan en yeni ürününü / ürünlerini düzenlenecek etkinlik kapsamında sergilemeye hazırlanıyor ve etkinlik için geri sayım başladı.

Büyük düşün, küçük düşün, ilerisini düşün, ötesini düşün gibi mesajlar veren HP, ilgi çekmek için aynı zamanda 7 saniyelik gizemli bir video da yayınlamayı uygun görmüş. Tanıtılacak ürünün / ürünlerin akıllı telefon veya tablet olacağı düşünülüyor. Ancak bazı görüşlere göre karşımıza yeni bir tablet çıkma ihtimali ağır basıyor. HP Topaz veya Mansion ile karşılaşabiliriz. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim.




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BlessedSoul 8 yıl
9 Şubat'taki etkinlikte 1 veya 2 adet tablet tanıtılacağı kesin sayılır zaten. Bu videodaki cihaz ise bir telefona benziyor. Ayrıca etkinlik şimdiye kadar "Think big. Think small. Think beyond." sloganıyla tanıtılırken bugün bunlara bir de "Think ahead." eklendi. Bu da muhtemelen 2'si tablet olmak üzere 4 adet yeni cihaz göreceğimiz anlamına geliyor.
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tahir40 8 yıl
HP uçan Nettop telefon yapsa nafile, bu kadar dandik teknik servisi olan bi firmanın müşteri memnuniyeti edinmesi zor. Yarım saat telefonda bekledikten sonra garantiye gönderdiğim ekran kartı arızalı laptopu format atıp geri gönderdiler...Acaba HP'nin Türkiye distribitörünün bu kadar dandik olduğundan haberi var mıdır...
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Batuist 8 yıl
ben videodakini daha çok bir akıllı telefonun çizgilerine bezettim....!!!
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Technotronic 8 yıl
hp uzun suren suskunlugunu bozacak anlasilan :) merakla bekliyorum bu cihazi
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Takao 8 yıl
Akıllı telefon olur diyorum videoya bakarak :)
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