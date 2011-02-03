HP, 9 Şubat'da webOS destekli yeni bir akıllı telefon veya tablet sergileyebilir

PDA denildiğinde akla ilk gelen firmalardan Palm'ı bünyesine katarak yoluna devam eden Hewlett Packard, 9 Şubat tarihinde webOS mobil platformunu kullanan en yeni ürününü / ürünlerini düzenlenecek etkinlik kapsamında sergilemeye hazırlanıyor ve etkinlik için geri sayım başladı.

Büyük düşün, küçük düşün, ilerisini düşün, ötesini düşün gibi mesajlar veren HP, ilgi çekmek için aynı zamanda 7 saniyelik gizemli bir video da yayınlamayı uygun görmüş. Tanıtılacak ürünün / ürünlerin akıllı telefon veya tablet olacağı düşünülüyor. Ancak bazı görüşlere göre karşımıza yeni bir tablet çıkma ihtimali ağır basıyor. HP Topaz veya Mansion ile karşılaşabiliriz. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim.