HP, Leap Motion kontrolcüsünü masaüstü sistemlere de getiriyor

El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan Leap Motion, Windows ve Mac bilgisayar sistemleriyle çalışabiliyor ve 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yaparak oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyabiliyor. Resmi sitesi üzerinden 80$ fiyat etiketiyle satın alınabilen bu ürünü yaptığı anlaşma ile geçtiğimiz dönemde Envy 17 model isimli dizüstü bilgisayarına ekleyen HP, gelen bilgilere göre kontrolcüyü masaüstü ve hepsi bir arada bilgisayar modellerine de getiriyor.





11 farklı masaüstü ve hepsi bir arada formunda bilgisayar modeline, HP tarafından özel geliştirilen klavye üzerine entegre edilerek getirilen Leap Motion, uygulama marketi (Airspace) ve yazılımıyla bilgisayarların el hareketleri ile kontrol edilmesi ya da farklı uygulama / oyunların yönetilmesi için güzel bir yol sağlayabiliyor. Leap Motion entegre klavye ile alınabileceği söylenen modellerin tam isimleri ise şu şekilde;

HP ENVY Recline 23 Beats

HP ENVY Recline 23 TouchSmart

HP ENVY Recline 27 TouchSmart

HP ENVY Touchsmart 23

HP ENVY Touchsmart 23 SE

HP Pavilion 23

HP Pavilion 23 TouchSmart

HP Pavilion 21 TouchSmart

HP ENVY 700

HP ENVY Phoenix 810

HP Pavilion 500





Leap Motion barındıran klavyeli yeni HP bilgisayarların kısa zaman içerisinde satışa çıkacağı belirtiliyor. Örnek olması açısından Envy 17 dizüstü bilgisayar modelinin Leap Motion ile gösterdiği performansı ve olanakları aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2013/12/05/hp-adds-leap-motion-control-to-select-pcs/?ncid=rss_truncated