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HP, Leap Motion kontrolcüsünü masaüstü sistemlere de getiriyor

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP, Leap Motion kontrolcüsünü masaüstü sistemlere de getiriyor
El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan Leap Motion, Windows ve Mac bilgisayar sistemleriyle çalışabiliyor ve 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yaparak oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyabiliyor. Resmi sitesi üzerinden 80$ fiyat etiketiyle satın alınabilen bu ürünü yaptığı anlaşma ile geçtiğimiz dönemde Envy 17 model isimli dizüstü bilgisayarına ekleyen HP, gelen bilgilere göre kontrolcüyü masaüstü ve hepsi bir arada bilgisayar modellerine de getiriyor. 

11 farklı masaüstü ve hepsi bir arada formunda bilgisayar modeline, HP tarafından özel geliştirilen klavye üzerine entegre edilerek getirilen Leap Motion, uygulama marketi (Airspace) ve yazılımıyla bilgisayarların el hareketleri ile kontrol edilmesi ya da farklı uygulama / oyunların yönetilmesi için güzel bir yol sağlayabiliyor. Leap Motion entegre klavye ile alınabileceği söylenen modellerin tam isimleri ise şu şekilde;
  • HP ENVY Recline 23 Beats
  • HP ENVY Recline 23 TouchSmart
  • HP ENVY Recline 27 TouchSmart
  • HP ENVY Touchsmart 23
  • HP ENVY Touchsmart 23 SE
  • HP Pavilion 23
  • HP Pavilion 23 TouchSmart
  • HP Pavilion 21 TouchSmart
  • HP ENVY 700
  • HP ENVY Phoenix 810
  • HP Pavilion 500 

Leap Motion barındıran klavyeli yeni HP bilgisayarların kısa zaman içerisinde satışa çıkacağı belirtiliyor. Örnek olması açısından Envy 17 dizüstü bilgisayar modelinin Leap Motion ile gösterdiği performansı ve olanakları aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2013/12/05/hp-adds-leap-motion-control-to-select-pcs/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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Batuist 5 yıl
vaauuvvv iyiymiş bee..!!!
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Xagdas 5 yıl
Şunu laptopta kamerasının yanına monitöre yerleştirsinler daha mantıklı olur. Masaüstü klavyesine de konmasın. Webcam gibi modeli olsun satılsın. Zaten klavyelerim hep kablosuz, kesin kablosuzda çok enerji tüketir diye koymazlar. Becerememişlerdi, şimdi de ısrar ediyorlar.
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frostburn 5 yıl
klavyenin size bakan tarafına konması daha mantıklı olurdu aslında , bu durumda omzunuzu ve vücudunuzu biraz öne götürmek zorunda kalacak ve ergonomiden ödün vereceksiniz.
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Fear of the Dark 5 yıl
Hp ile işbirliği yapması iyi olmuş. Klavye fikride güzel.
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